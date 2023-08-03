Минобороны РФ: Российские войска заняли выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана и Першотравневое на Купянском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешно продвигаться на Купянском направлении, оттесняя украинские формирования с удобных позиций. Это следует из опубликованной Министерством обороны Российской Федерации традиционной сводки из зоны проведения специальной военной операции.
Как сообщает Минобороны РФ, подразделения российских войск заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики на Купянском направлении.
Сообщается, что подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ наступали на ряде участков Купянского направления. Кроме того, нашим бойцам удалось отбить атаку боевиков из 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Штурмовая авиация ВС РФ и артиллерийские подразделения нанесли поражение личному составу и военной технике ВСУ под Синьковкой, Котляровкой и Петропавловкой в Харьковской области, под Стельмаховкой в Луганской Народной Республике.
По данным российского военного ведомства, в течение суток здесь были уничтожены до 150 боевиков ВСУ, 2 бронемашины, 3 автомобиля, 1 САУ «Krab» польского производства, гаубица Д-30.
Продолжались бои и на Краснолиманском направлении, где были отбиты атаки ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Наши подразделения уничтожили до 30 боевиков противника, 1 БМП и 1 БТР, а общие потери врага здесь составили более 110 военнослужащих, 3 бронемашины, 2 автомобиля и 1 САУ «Акация.
На Донецком направлении продолжаются бои в Марьинке – в городской черте, откуда ВС РФ пытаются выбить украинских боевиков. Здесь противник потерял до 380 боевиков. Потери в военной технике составили 1 танк, 5 бронемашин, 4 автомобиля, 2 САУ «Krab» польского производства, 1 противотанковое орудие.
Российские войска продолжают держать оборону на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В частности, удалось отразить атаку в районе села Урожайное. Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 175 боевиков, 1 танк, 2 бронемашины, 2 автомобиля, 2 артиллерийских орудия М777 американского производства и 1 гаубицу Д-30. На Запорожском направлении украинские формирования потеряли около 45 боевиков, 2 танка, 2 автомобиля, 1 САУ «Акация» и 1 гаубицу Д-20.
На Херсонском направлении продолжается уничтожение пытающихся форсировать Днепр украинских малых десантных групп. В течение суток ВС РФ артиллерийским огнем уничтожили до 30 боевиков, 5 автомобилей и гаубицу «Мста-Б». Сообщается о перехвате и уничтожении ПВО ВС РФ за сутки 38 украинских беспилотников на разных участках фронта.