В подмосковном селе Ачкасово призошел сильный пожар на местном аккумуляторном заводе

Российские паблики сообщают о сильном пожаре, который начался сегодня на заводе по производству аккумуляторов в селе Ачкасово Воскресенского района Подмосковья.Очевидцы публикуют кадры с клубами дыма, которые поднимаются над местом возгорания. Сообщается, что на месте ЧП слышны взрывы. Предварительно, очаг возгорания находится на кислородно-аккумуляторном складе. По другим данным, пожар начался на бывшем заводе «Красный строитель».Причина пожара пока неизвестна. Ситуация усугубляется тем, что рядом с заводом расположена автозаправочная станция. Других подробностей пока нет, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Некоторые телеграм-каналы пишут, что из прилегающих к заводу домов начата эвакуация жителей.Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что возгорание произошло в цехе по производству кислородных аккумуляторов. Было эвакуировано семь человек. По данным телеграм-канала Baza, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В горящем помещении есть емкости с литием, поэтому тушить пожар приходится с помощью пены: вода неэффективна при тушении горящего лития — он может вступать с ней в химическую реакцию.Пожару присвоен второй, повышенный, ранг опасности, который присваивается, когда обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники.