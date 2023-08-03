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В подмосковном селе Ачкасово призошел сильный пожар на местном аккумуляторном заводе

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В подмосковном селе Ачкасово призошел сильный пожар на местном аккумуляторном заводе

Российские паблики сообщают о сильном пожаре, который начался сегодня на заводе по производству аккумуляторов в селе Ачкасово Воскресенского района Подмосковья.


Очевидцы публикуют кадры с клубами дыма, которые поднимаются над местом возгорания. Сообщается, что на месте ЧП слышны взрывы. Предварительно, очаг возгорания находится на кислородно-аккумуляторном складе. По другим данным, пожар начался на бывшем заводе «Красный строитель».

Причина пожара пока неизвестна. Ситуация усугубляется тем, что рядом с заводом расположена автозаправочная станция. Других подробностей пока нет, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Некоторые телеграм-каналы пишут, что из прилегающих к заводу домов начата эвакуация жителей.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что возгорание произошло в цехе по производству кислородных аккумуляторов. Было эвакуировано семь человек. По данным телеграм-канала Baza, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В горящем помещении есть емкости с литием, поэтому тушить пожар приходится с помощью пены: вода неэффективна при тушении горящего лития — он может вступать с ней в химическую реакцию.


Пожару присвоен второй, повышенный, ранг опасности, который присваивается, когда обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники.

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8 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:30
    +1
    Будем надеятся что обойдется без жертв и пострадавших.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:33
      +1
      Наверняка диверсия! Литий - стратегический металл!

      Как и все щелочные металлы, литий обладает высокой реакционной способностью и легковоспламеняемостью и должен храниться в вакууме, инертной атмосфере или инертной жидкости, такой как очищенный керосин или минеральное масло.
  2. guest
    guest Сегодня, 15:32
    +1
    Причина пожара пока неизвестна.

    Да всё известно, очередной теракт устроенный "партнёрами".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:42
      +2
      Не хочется ванговать,но на днях утырок Буданов анонсировал удары по российским обьектам.В страну запустили большое количество агентуры,да и домашних чучел хватает.Зато ,вон отчитались по колисеству выданных российских паспортов
  3. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 15:34
    +2
    Что за кислородный аккумулятор? Медтехника или железо-кислородные АКБ?
  4. monetam
    monetam Сегодня, 15:35
    +1
    Причина пожара пока неизвестна. легко предположить. судя по атакам на военкоматы, уши понятно чьи торчат. Поэтому полагаю правильным применить статью именно о терроризме, и действовать по-столыпински: полевой суд в течение трех дней из офицеров, с немедленным приведением приговора в исполнение.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:39
    0
    Шерше ля диверсанта. Хотя, скорее всего, это очередное разгильдяйство на опасном производстве. Экономия хозяев на безопасности. Ну и жара.
    1. agond
      agond Сегодня, 15:55
      +1
      Похоже там опытное производство нового типа литиевых кислородно-ионных аккумуляторов , причина возгорания могла быть связана с технологией их изготовления.