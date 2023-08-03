Западная пресса пишет, что ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники

Сейчас украинские формирования, действующие на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, вынуждены бросить в бой старые танки советского производства. Об этом пишет в статье для журнала Forbes обозреватель Дэвид Экс.
Как отмечает военный аналитик, командование ВСУ из-за высоких потерь западной бронетехники было вынуждено направить на передовую бригады, на вооружении которых находятся танки Т-72 и советские БМП. Переданная ранее США и странами Европы бронетехника в значительной степени оказалась повреждена в результате подрыва на минах и ударов артиллерии и армейской авиации.
Экс считает, что отправка на передовые позиции советской бронетехники может усугубить ситуацию с потерями личного состава украинских формирований. Например, если старая боевая машина пехоты наедет на мину, то у тех, кто находится внутри БМП, практически не будет возможности выжить.
Ранее многие западные эксперты сообщали, что украинская армия слишком переоценила, вслед за своими американскими и европейскими инструкторами, возможности переданной странами НАТО военной техники. В действительности ни танки Leopard, ни БМП Bradley не оказались «супероружием», способным прорвать российскую оборонительную линию.
В итоге значительной части переданной Западом военной техники Украина уже лишилась, и этой ситуацией крайне недовольны в западных странах, обвиняя украинское командование в неправильной тактике. Киев, в свою очередь, позволяет себе критиковать Запад за слишком позднюю и недостаточную военную помощь.