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Западная пресса пишет, что ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники

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Западная пресса пишет, что ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники

Сейчас украинские формирования, действующие на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, вынуждены бросить в бой старые танки советского производства. Об этом пишет в статье для журнала Forbes обозреватель Дэвид Экс.


Как отмечает военный аналитик, командование ВСУ из-за высоких потерь западной бронетехники было вынуждено направить на передовую бригады, на вооружении которых находятся танки Т-72 и советские БМП. Переданная ранее США и странами Европы бронетехника в значительной степени оказалась повреждена в результате подрыва на минах и ударов артиллерии и армейской авиации.

Экс считает, что отправка на передовые позиции советской бронетехники может усугубить ситуацию с потерями личного состава украинских формирований. Например, если старая боевая машина пехоты наедет на мину, то у тех, кто находится внутри БМП, практически не будет возможности выжить.

Ранее многие западные эксперты сообщали, что украинская армия слишком переоценила, вслед за своими американскими и европейскими инструкторами, возможности переданной странами НАТО военной техники. В действительности ни танки Leopard, ни БМП Bradley не оказались «супероружием», способным прорвать российскую оборонительную линию.

В итоге значительной части переданной Западом военной техники Украина уже лишилась, и этой ситуацией крайне недовольны в западных странах, обвиняя украинское командование в неправильной тактике. Киев, в свою очередь, позволяет себе критиковать Запад за слишком позднюю и недостаточную военную помощь.
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11 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 15:23
    +1
    Ну значит есть ещё на Украине запасы вооружения и значит у России ещё есть необходимость его уничтожать в соответствии с заявленными задачами СВО. soldier
  2. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 15:23
    0
    Как пауки в банке, жаль до смерти не перегрызутся!
  3. Sith
    Sith Сегодня, 15:32
    +1
    Теперь не понятно сколько ж им они его поставили и сколько должны были участвовать в "контрнаступе"
    А сколько размазали , чтобы закрыть дыры по ЛБС
    Ибо чаленджеры-2 так пока нигде и не видели
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 15:39
      0
      Цитата: Sith
      Ибо чаленджеры-2 так пока нигде и не видели

      К ним вроде как боеприпасы подкалиберные только с обеднённым ураном. Давеча там что то у них взорвалось, ну якобы с боеприпасами к ним, забегали с дозиметрами. Ну я так думаю, после фиаско с липердиками, Челенджеры на фронт не выпустят, больно бриты беспокоятся за свои секреты.. smile
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:20
      +2
      Челленджеры трогать нельзя, это на новый год!
  4. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 15:33
    +1
    Украина медленно, но верно приближается к своему разгрому.
  5. Zhan
    Zhan Сегодня, 15:34
    0
    Экс считает, что отправка на передовые позиции советской бронетехники может усугубить ситуацию с потерями личного состава украинских формирований. Например, если старая боевая машина пехоты наедет на мину, то у тех, кто находится внутри БМП, практически не будет возможности выжить.

    Можно подумать, что кто то выживет от взрыва 8 кг ТГС под брюхом бронетехники той же ТМ-62, как минимум отрыв катков, гусли, и гарантированная контузия экипажа танка а от БМП один скелет останется . Другое дело у нашей техники проходимость выше по бездорожью. Ну всё равно, если без ума на ней воевать, гроб обеспечен всем, несмотря чья эта бронетехника.
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 15:37
    +1
    Техники у х-менов хватит еще на пару лет как и народа, думаю, что нам пенсионерам придется тоже повоевать. Нам побольше нужно вертолетов, все полки до Урала надо на фронт перегнать, самое главное пво раздолбать! И Ланцетов в три смены выпускать!
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:50
      +1
      Техники может и хватит, только еще пару лет ЕС кормить окраину не собирается, вот в чем проблема. Печатный станок разгоняет другие нехорошие процессы экономики, а у них у самих все с купли (нефть, газ), а та сторона отдавать кредиты не собирается, только новые набирает.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:57
    +1
    крайне недовольны в западных странах, обвиняя украинское командование в неправильной тактике.
    requestКрепко учили в СССР.... 30 лет прошло, а НАТО переучить не могут, хоть гвоздиком выколупывай знания. recourse
  8. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 16:11
    0
    обвиняя украинское командование в неправильной тактике.


    А какая правильная-то? Они уже всяко пробовали. И гуськом и цепью, и толпой и кучками- всё равно на мины натыкаются.

    p.s. Аристович по секрету сказал рыжей либерастной ведьме , что сейчас командование полное взял на себя Залужный и всё пойдёт по другому. Неделю назад сказал. До этого видимо лично Зеля с Сырским заправляли.