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ГБР Украины опубликовало переговоры пилотов потерпевшего крушение вертолета с руководством МВД на борту

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ГБР Украины опубликовало переговоры пилотов потерпевшего крушение вертолета с руководством МВД на борту

Спустя полгода после крушения вертолета в Броварах (Киевская область) с руководством МВД Украины на борту, украинская прокуратура озвучила версию, указывающую на причину происшествия. Согласно результатам расследования, винтокрылая машина потеряла управление из-за погодных условий, пишут украинские СМИ.


В подтверждение данной версии Государственное бюро расследований страны опубликовало запись переговоров пилотов перед самым крушением.

Густой туман

- заявил, вероятно, командир экипажа.

Да, туманчик такой плотный

- согласился второй пилот.

Также ГБР опубликовало реконструкцию аварии.


Сообщается, что в рамках данного уголовного дела пяти чиновникам из ГСЧС выдвинуты подозрения в халатности и нарушении безопасности.

Во-первых, по данным следствия, винтокрылая машина, на борту которой находилось руководство МВД Украины, в тот день находилась на дежурстве и могла подняться в воздух только в случае ЧП.

Во-вторых, экипаж вертолета не имел допуска к полетам при плохих погодных условиях, а командир перед вылетом об этих самых условиях ничего не сообщил.

В итоге, как значится в отчете следствия, из-за густого тумана командир экипажа вовремя не заметил препятствие, а когда в последний момент попытался его облететь – потерял управление машиной.

Напомним, что в результате крушения вертолета в Броварах погиб глава украинского МВД Денис Монастырский, а также его первый зам Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович.

При этом немало и версий о том, что весь этот отчёт - попытка скрыть реальные причины произошедшего с главой украинского МВД.
Использованы фотографии:
ГБР Украины
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9 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:06
    +2
    А зачем это нам? Тут событий разнообразных столько, что вертолет, даже с министром МВД это капля в море. Но я понимаю для чего это врагам-- что бы, опять же, отвлечь внимание от провалов на фронте.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:08
    +4
    Минус один, ДОРОГУЩИЙ, французский вертолет и начальство УкрМВД... из-за ТУМАНА. Хорошо, так в баньку слетали... Командир "тумана" точно достоин награды...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: svp67
      Командир "тумана" точно достоин награды...

      Не стоит умножать сущности сверх необходимого. С огромной вероятностью вертолет действительно упал так, как в отчете написано. Из-за погодных условий и разгильдяйства.
      1. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 16:42
        0
        Цитата: михаилл
        С огромной вероятностью вертолет действительно упал

        В этом клубке змей, возможно и не упал, только нам-то какая разница? Это для особо интересующихся
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 16:43
        0
        Цитата: михаилл
        С огромной вероятностью вертолет действительно упал так, как в отчете написано. Из-за погодных условий и разгильдяйства.

        Все может быть...Но то, что Монастырский был "занозой" у "некоторых" потерявших свою должность, тут без всяких ВЕРОЯТНО
      3. APASUS
        APASUS Сегодня, 16:48
        0
        Цитата: михаилл
        С огромной вероятностью вертолет действительно упал так, как в отчете написано. Из-за погодных условий и разгильдяйства.

        Этот отчет говорит больше ,о возможности под коверных игр ,в руководстве страны. Не просто так ,не подготовленный экипаж поднялся в небо .В ВВС очень строгая система .Если что то было нарушено ,то это все имеет имя и звание
  3. alystan
    alystan Сегодня, 16:17
    +3
    ГБР Украины опубликовало переговоры пилотов потерпевшего крушение вертолета с руководством МВД на борту

    Все это время эта запись была засекречена или над ней "трудились" спецы?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:24
      0
      Цитата: alystan
      Все это время эта запись была засекречена или над ней "трудились" спецы?

      Вот из пары фраз, сказанных пилотом и "трудилось" всё СБУ, чтобы придать вид "правды".
  4. Eug
    Eug Сегодня, 16:30
    0
    Интересно, в каком состоянии сейчас программа закупки французских вертолетов? Украина собиралась и U - 60 в Одессе собирать (каламбурчик, однако)☺.