ГБР Украины опубликовало переговоры пилотов потерпевшего крушение вертолета с руководством МВД на борту

Густой туман

Да, туманчик такой плотный

Спустя полгода после крушения вертолета в Броварах (Киевская область) с руководством МВД Украины на борту, украинская прокуратура озвучила версию, указывающую на причину происшествия. Согласно результатам расследования, винтокрылая машина потеряла управление из-за погодных условий, пишут украинские СМИ.В подтверждение данной версии Государственное бюро расследований страны опубликовало запись переговоров пилотов перед самым крушением.- заявил, вероятно, командир экипажа.- согласился второй пилот.Также ГБР опубликовало реконструкцию аварии.Сообщается, что в рамках данного уголовного дела пяти чиновникам из ГСЧС выдвинуты подозрения в халатности и нарушении безопасности.Во-первых, по данным следствия, винтокрылая машина, на борту которой находилось руководство МВД Украины, в тот день находилась на дежурстве и могла подняться в воздух только в случае ЧП.Во-вторых, экипаж вертолета не имел допуска к полетам при плохих погодных условиях, а командир перед вылетом об этих самых условиях ничего не сообщил.В итоге, как значится в отчете следствия, из-за густого тумана командир экипажа вовремя не заметил препятствие, а когда в последний момент попытался его облететь – потерял управление машиной.Напомним, что в результате крушения вертолета в Броварах погиб глава украинского МВД Денис Монастырский, а также его первый зам Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович.При этом немало и версий о том, что весь этот отчёт - попытка скрыть реальные причины произошедшего с главой украинского МВД.