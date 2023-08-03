Западные эксперты: ВСУ за 2 месяца контрнаступления взяли под контроль территории, сопоставимые по площади со взятыми с 3 июня российской армией

Сегодня, 3 августа, ровно 2 месяца с начала широко анонсированного украинского «весеннего» контрнаступления. Если руководствоваться первоначальными заявлениями представителей киевского режима, то уже к 18 июня ВСУ должны были окружить Мелитополь, а затем в течение недели дойти до Бердянска – до Азовского моря и «воцариться» на границе с Крымом.Дальнейший план, напомним, был таков: нанесение артиллерийских и ракетных ударов по Крыму с целью «заставить Москву пойти на переговоры о мире на украинских условиях». А условия эти в первую очередь состоят в том, что ВС РФ «должны отойти на границы 1991 года», то бишь отказаться от Донбасса, Крыма, а также контролируемых территорий Запорожской и Херсонской областей.К настоящему моменту украинское контрнаступление имеет крайне ограниченные успехи, к которым западные спонсоры киевского режима относят «некоторое продвижение в районе Времьевки, а также на флангах в районе Бахмута (Артёмовска)».Киевский режим утверждает, что взял под контроль «не менее 180 кв.км территории». Однако не находит в себе смелости заявить, что это не только не то, на что рассчитывал он сам и его запдные «партнёры», но ещё и что российская армия на ряде участков взяла под контроль как минимум сопоставимые по площади территории.Западные же эксперты всё это прекрасно видят и понимают. В американских и европейских СМИ всё чаще появляются материалы, в которых сообщается о «сопоставимых по площади территориях, взятых ВСУ и российскими войсками с начала украинского контрнаступления».Напомним, что больше сотни квадратных километров территории с 3 июня украинские войска потеряли под Купянском и к северо-западу от Сватово. Соответственно, западные политики и военные пытаются найти причину сложностей с «контрнаступом» ВСУ. И получается так, что сначала мешали мины, теперь мешают кусты и другая растительность с оврагами. Будто бы это вовсе не российские солдаты остановили несколько наступательных порывов противника. Что дальше придумают для оправдания в зарубежной и украинской прессе? Пресловутые «генерал Грязь с генералом Морозом»?..