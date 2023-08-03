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Западные эксперты: ВСУ за 2 месяца контрнаступления взяли под контроль территории, сопоставимые по площади со взятыми с 3 июня российской армией

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Западные эксперты: ВСУ за 2 месяца контрнаступления взяли под контроль территории, сопоставимые по площади со взятыми с 3 июня российской армией

Сегодня, 3 августа, ровно 2 месяца с начала широко анонсированного украинского «весеннего» контрнаступления. Если руководствоваться первоначальными заявлениями представителей киевского режима, то уже к 18 июня ВСУ должны были окружить Мелитополь, а затем в течение недели дойти до Бердянска – до Азовского моря и «воцариться» на границе с Крымом.


Дальнейший план, напомним, был таков: нанесение артиллерийских и ракетных ударов по Крыму с целью «заставить Москву пойти на переговоры о мире на украинских условиях». А условия эти в первую очередь состоят в том, что ВС РФ «должны отойти на границы 1991 года», то бишь отказаться от Донбасса, Крыма, а также контролируемых территорий Запорожской и Херсонской областей.

К настоящему моменту украинское контрнаступление имеет крайне ограниченные успехи, к которым западные спонсоры киевского режима относят «некоторое продвижение в районе Времьевки, а также на флангах в районе Бахмута (Артёмовска)».

Киевский режим утверждает, что взял под контроль «не менее 180 кв.км территории». Однако не находит в себе смелости заявить, что это не только не то, на что рассчитывал он сам и его запдные «партнёры», но ещё и что российская армия на ряде участков взяла под контроль как минимум сопоставимые по площади территории.

Западные же эксперты всё это прекрасно видят и понимают. В американских и европейских СМИ всё чаще появляются материалы, в которых сообщается о «сопоставимых по площади территориях, взятых ВСУ и российскими войсками с начала украинского контрнаступления».

Напомним, что больше сотни квадратных километров территории с 3 июня украинские войска потеряли под Купянском и к северо-западу от Сватово. Соответственно, западные политики и военные пытаются найти причину сложностей с «контрнаступом» ВСУ. И получается так, что сначала мешали мины, теперь мешают кусты и другая растительность с оврагами. Будто бы это вовсе не российские солдаты остановили несколько наступательных порывов противника. Что дальше придумают для оправдания в зарубежной и украинской прессе? Пресловутые «генерал Грязь с генералом Морозом»?..
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13 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 15:37
    +1
    Генерал "Грязь", генерал "Мороз", генерал "Кусты", генерал "Мины".
    Все как обычно.
    Слабо подготовленному танцору, всегда предметы между ног мешают.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:40
      -2
      Цитата: Алексей Зоммер
      Генерал "Грязь", генерал "Мороз", генерал "Кусты", генерал "Мины".

      Да это наши лучшие генералы.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:43
    +1
    Про комаров и прочий кровососущий гнус еще не гутарили, а бритские писали, что поле для "гольфа" не готово для наступления, трава не кошена, кусты не обрезаны, негде Челленджерам развернуться.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:45
    +1
    И получается так, что сначала мешали мины, теперь мешают кусты

    Особенно кусты, в которых бандеровцы запутались.
    Ох, уж эти кусты, если бы не они, то .....
  4. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 15:50
    0
    Блин, а я то думал что мы под Купринском продвигаемся, а оказалось, что так же как всу топчемся на месте.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:51
    0
    Надо вообще-то считать не по кв.километрам, а по захваченным населенным пунктам с укрепами.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 15:58
      0
      Избушка лесника считается? А если вокруг неё забор был - то с укрепом?
    2. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 16:56
      0
      В км и надо считать. Видео видели с передовой? Там бои в лесопосадках идут. А лучше вообще потери считать, можно на месте перекрошить кучу народу под артой и на минах, но на по км и населенным пунктам ничья
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:01
    +1
    180 кв.км - звучит внушительно. Но это всего лишь квадрат 14Х14 км, то есть пешком за три час пройти по диагонали можно. А если учесть, что это даже не российская линия обороны, а всего лишь предполье...
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:11
    +1
    У ципоты вторая смена вышла, не заморачивайтесь парни, тут все верно написано в комментариях, и про Фаберже, и про покос травы.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 16:25
    -2
    Укры какую-то химию сбрасывают с беспилотников на наши позиции.
    Утром писали, что бриты главной бедой укровояк считают кусты и высокую траву.
    Я же предположил, что Агент Оранж может появиться на вооружении у неприятеля.
    А оно вон как получается, что они наших бойцов действительно какой-то дрянью травят.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:27
    0
    Всё это "бои местного значения" за избушку лесника не принципиальны. Важно считать потери с обеих сторон.
    А важнее всего - развязать армии руки, выбросить белые перчатки и рушить оставшуюся экономику бывшей Украины. Всё подряд. Холод и голод в тылу, миллионы беженцев, а значит отсутствие в армии снабжения всем от каши до патронов, приведут ВФУ к капитуляции.
  10. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:31
    0
    Цитата: guest
    Цитата: Алексей Зоммер
    Генерал "Грязь", генерал "Мороз", генерал "Кусты", генерал "Мины".

    Да это наши лучшие генералы.

    Генерала Кусты предлагаю до маршала повысить, это ж надо столько леопардов с бредлями попозорить wassat