Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский военный эксперт предсказал скорое нанесение Россией стратегического поражения ВСУ

24
Американский военный эксперт предсказал скорое нанесение Россией стратегического поражения ВСУ

В обозримом будущем Вооруженными силами Российской Федерации будет нанесено стратегическое поражение ВСУ. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский военный эксперт, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.


Отставной офицер считает, что Украина в настоящее время терпит поражение на всех направлениях на линии фронта. Украинские формирования уже значительно истощили свои резервы, что поставило их на грань полного фиаско, убежден Риттер.

Как утверждает аналитик, российская армия скоро достигнет одной из главных целей проводимой специальной военной операции – нанесет украинским формированиям стратегическое поражение, что изменит дальнейший ход событий.

Начиная контрнаступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, Киев рассчитывал, что российская линия обороны будет прорвана. Но этой цели достичь не удалось. Более того, ВСУ понесли колоссальные потери на фронте.

Кассетные боеприпасы, которые спешно начали поставлять украинским войскам США, не смогли изменить ситуацию на передовой, поскольку оказались неэффективны в существующих условиях. Напомним, что Риттер регулярно выступает с печальными для ВСУ прогнозами.

Но сейчас в западной прессе все чаще начинают появляться критические оценки относительно дальнейших перспектив контрнаступления ВСУ. Например, Дэвид Экс в журнале Forbes обратил внимание на то, что украинские войска стали бросать в бой старые советские танки и БМП, а это уже может свидетельствовать о высоких потерях в переданной Западом бронетехнике.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:51
    +12
    Скотт Риттер постоянно льет бальзам на наши души. Но, воспринимать его серьезно- не стоит. Во всяком случае, в настоящий момент, предпосылок для "стратегического поражения" к сожалению- нет.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 15:54
      +5
      Это тот Риттер что предсказывал захват Киева за 3 дня, расходимся
      1. Ru_Na
        Ru_Na Сегодня, 16:09
        +2
        Это тот Риттер что предсказывал захват Киева за 3 дня, расходимся

        Людей в заблуждение не вводите, о взятии Киева российскими войсками за 72 часа говорил Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Миллер.
        Если что вот ссылка https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 16:23
      -1
      Возможно у нато план вступить в войну, чтобы самим победить, а не украине помочь с победой. Поэтому и кричат риттеры и макгрегоры какая Росси сильная и сама украина не справится.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 16:53
        0
        У них план по освоению бюджетных денег. А чтоб их больше дали, надо больше рассказывать о том, какая Россия сильная. Вне зависимости от того, так это или нет.
        1. ВПП-1
          ВПП-1 Сегодня, 16:56
          0
          А чей бюджет осваивают Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор, часом не российский?! winked
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:52
    +1
    Скотт Риттер постоянно льет бальзам на наши души. Но, воспринимать его серьезно- не стоит. Во всяком случае, в настоящий момент, предпосылок для "стратегического поражения" к сожалению- нет.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:52
    +1
    российская армия скоро достигнет одной из главных целей проводимой специальной военной операции – нанесет украинским формированиям стратегическое поражение,
    Демилитаризация.... request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:57
      -1
      Про эту "демилитаризацию и денацификацию","ответственные"за исполнение оных уже забыли..
  4. Грица
    Грица Сегодня, 15:53
    +7
    Этого Стотта Риттера где нибудь слушают и читают, кроме российских СМИ?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:02
      +2
      Цитата: Грица
      Этого Стотта Риттера где нибудь слушают и читают, кроме российских СМИ?

      Заглянул на его ютуб канал, судя по просмотрам, его только в России и смотрят.
      68 630 просмотров
      Трансляция закончилась 6 дней назад
    2. t-12
      t-12 Сегодня, 16:02
      -1
      Наверное, читают. Он недавно книжку выпустил (не знаю, какой там тираж).

  5. stels_07
    stels_07 Сегодня, 15:58
    +5
    На мой скромный взгляд, стратегическое поражение-это взятие Одессы или Киева
    1. Oldi
      Oldi Сегодня, 16:45
      0
      Согласен. Но думаю - по линии Сумы-Черкассы-Одесса. Остальное - большой чемодан без ручки, ни к чему smile
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:02
    +4
    Захожу такие ветки лишь чтобы уточнить

    Скотт Риттер это или МакГрегор выдал перемогу
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:07
    -3
    А в чём он не прав, положа руку на сердце? Военные возможности ВСУ и ВС РФ несопоставимы. "Победить" Украина может только в результате "договорняка", сиречь предательства испуганных абрамовичей. Других вариантов нет.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:13
    +1
    Кто-то от С. Риттера писается, кто-то с Данилова млеет. Каждому свое.
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:18
    +3
    обозримом будущем Вооруженными силами Российской Федерации будет нанесено стратегическое поражение

    Подбадривает нас перед осенней мобилизацией...
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:21
    +2
    Цитата: Roma-1977
    А в чём он не прав, положа руку на сердце? Военные возможности ВСУ и ВС РФ несопоставимы. "Победить" Украина может только в результате "договорняка", сиречь предательства испуганных абрамовичей. Других вариантов нет.


    военные возможности Ливонии были несопоставимы с Московским царством
    ну и как
    спецоперация удалась тогда?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:34
      0
      Аналогия хорошая. И без предательств тогдашних абрамовичей тогда не обошлось, и Ливония прекратила своё существование в результате всей движухи. А Россия тогда осталась при своих, ибо тогдашнее НАТО, с тогдашними химарсами и тогдашними леопардами, так и не смогло взять Псков. А замах был на покорение и расчленение всей России...
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:23
    -1
    Цитата: dmi.pris1
    Про эту "демилитаризацию и денацификацию","ответственные"за исполнение оных уже забыли..

    Сейчас взят курс на могилизацию: то есть на нанесение популяции укронацистов неприемлемых потерь.
  12. mark1
    mark1 Сегодня, 16:38
    0
    А что значит стратегическое поражение - уничтожение живой силы и техники близкое к 100%, отсечение незалежной от коммуникаций снабжения на море и с сухопутной стороны или как?
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:40
    -2
    Но сейчас в западной прессе все чаще начинают появляться критические оценки относительно дальнейших перспектив контрнаступления ВСУ.

    Да и не только в западных, но и на украинских.
    Как пишет известный в незалежной блогер: «Самая большая проблема для Банковой – это время. Если за полтора-два месяца Зеленский с командой не добьются хоть каких-то результатов, западные партнеры могут перекрыть Украине финансирование и военные поставки, вынудив Киев сесть за стол переговоров с Москвой». Ясное дело, на условиях России, что расценивается Зе-командой как смертный приговор укро-фюреру.

    О том, что все идет к этому, инсайдит британская Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме. «Байден хочет направить часть денег, предусмотренных для помощи Украине, на вооружение для Тайваня», – сообщает газета. После того, как стало ясно, что прорыва ВСУ к Азовскому морю не будет, Вашингтон анонсировал поставки Тайваню оружия на 345 млн долларов. В целом Тайбэй уже годами ожидает обещанного Штатами оружия на 23 млрд долларов.

    Это, дескать, позволит американцам сбросить с себя украинских кровососов, заявив, что «на фоне растущей угрозы со стороны Китая нужно спасать Тайвань», тогда как на обслуживание госдолга США, превышающего $32 трлн, необходимы деньги, превосходящие бюджет Пентагона.

    Таким образом, у ВСУ есть несколько месяцев, чтобы праздновать «перемогу». В противном случае, Украину ждет афганский сценарий. В этой связи укро-эксперты прогнозируют, что по числу «двухсотых» третий этап наступления затмит два предшествующих и станет началом конца Зе-команды.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:46
      +2
      Если за полтора-два месяца Зеленский с командой не добьются хоть каких-то результатов, западные партнеры могут перекрыть Украине финансирование и военные поставки, вынудив Киев сесть за стол переговоров с Москвой». Яс

      А зачем Западу перекрывать финансирование? Тратят они копейки по сравнению с их бюджетами, а выгоды очевидны. Могут так войну вечно вести без проблем