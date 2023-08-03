В обозримом будущем Вооруженными силами Российской Федерации будет нанесено стратегическое поражение ВСУ. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский военный эксперт, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Отставной офицер считает, что Украина в настоящее время терпит поражение на всех направлениях на линии фронта. Украинские формирования уже значительно истощили свои резервы, что поставило их на грань полного фиаско, убежден Риттер.
Как утверждает аналитик, российская армия скоро достигнет одной из главных целей проводимой специальной военной операции – нанесет украинским формированиям стратегическое поражение, что изменит дальнейший ход событий.
Начиная контрнаступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, Киев рассчитывал, что российская линия обороны будет прорвана. Но этой цели достичь не удалось. Более того, ВСУ понесли колоссальные потери на фронте.
Кассетные боеприпасы, которые спешно начали поставлять украинским войскам США, не смогли изменить ситуацию на передовой, поскольку оказались неэффективны в существующих условиях. Напомним, что Риттер регулярно выступает с печальными для ВСУ прогнозами.
Но сейчас в западной прессе все чаще начинают появляться критические оценки относительно дальнейших перспектив контрнаступления ВСУ. Например, Дэвид Экс в журнале Forbes обратил внимание на то, что украинские войска стали бросать в бой старые советские танки и БМП, а это уже может свидетельствовать о высоких потерях в переданной Западом бронетехнике.