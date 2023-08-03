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Президент России подписал указ об обеспечении добровольцев страховыми гарантиями

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Президент России подписал указ об обеспечении добровольцев страховыми гарантиями

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому участники добровольческих военных формирований обеспечиваются обязательными страховыми гарантиями.


Страховые гарантии распространяются на добровольцев в периоды мобилизации, военного положения, военного времени, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании российской армии за пределами страны. В опубликованном на портале правовых актов документе указано, что в случае гибели гражданина в результате полученной во время прохождения военной службы в составе добровольческого формирования или в течение года после окончания срока действия заключенного контракта травмы, сумма страховой компенсации составит 3,13 миллиона рублей.

Добровольцам, получившим в результате травм первую группу инвалидности, будет выплачено 2,35 миллиона рублей, вторую группу — 1,56 миллиона, третью группу — 782,9 тысяч рублей. При получении тяжелого увечья сумма страховой выплаты составляет 313,17 тысяч рублей, легкого увечья — 78,29 тысячи.

Ранее сообщалось, что правительство России расширило категории лиц, которые могут получить удостоверения ветерана боевых действий, добавив туда принимающих участие в спецоперации на Украине добровольцев.

В расширенный перечень вошли добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР в период с 11 мая 2014 года, а также лица, заключившие контракт либо имеющие другие правовые отношения с организациями, оказывающим содействие выполнению возложенных на российскую армию задач в рамках проведения спецоперации на Украине.

Удостоверение участника боевых действий будет подтверждать статус ветерана и полагающиеся согласно действующему законодательству льготы, касающиеся налога на имущество и оплаты коммунальных услуг, а также ежемесячные денежные выплаты.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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5 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:05
    +3
    Чудны дела, вроде они все сейчас на контракте с мо и значит военнослужащие со всеми вытекающими, а тут указ подписал request
  2. alystan
    alystan Сегодня, 16:20
    0
    Эх блин, дожили, что все меряют копеечкой.
    Даже добровольная защита Родины оказывается стоит вознаграждения...
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:25
      +1
      Цитата: alystan
      Эх блин, дожили, что все меряют копеечкой.
      Даже добровольная защита Родины оказывается стоит вознаграждения...

      fool fool Это не вознаграждение, а социалка. Чтоб не сдохнуть под забором, при ранении или потере кормильца. fool fool
    2. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 16:34
      -2
      Возможно это сарказм, но скажу свою точку зрения. Любой труд должен оплачиваться. Или человек, если он доброволец должен идеей питаться и обуваться? К тому же это страховые гарантии. В случае ранения добровольцу должны похлопать по плечу и сказать ступай с миром, при этом за то же самое, те же травмы контрактники получат выплаты. Да какой там, даже зеки и выгоду от государства получают.
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:35
    -1
    Видать со скрипом всё идет, вот денежками подмазывают. Только если вспомнить идею материнского капитала, то и тут у этих ничего не получится.
    а если бы все эти 20 лет не бабло считали и потребителей делали, а патриотов растили, то народ бы не в Верхний Ларс ломанулся, а на фронт.. Простите за не толерантное слово, наверно при СВО фронтов не существует.