Президент России подписал указ об обеспечении добровольцев страховыми гарантиями

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому участники добровольческих военных формирований обеспечиваются обязательными страховыми гарантиями.Страховые гарантии распространяются на добровольцев в периоды мобилизации, военного положения, военного времени, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании российской армии за пределами страны. В опубликованном на портале правовых актов документе указано, что в случае гибели гражданина в результате полученной во время прохождения военной службы в составе добровольческого формирования или в течение года после окончания срока действия заключенного контракта травмы, сумма страховой компенсации составит 3,13 миллиона рублей.Добровольцам, получившим в результате травм первую группу инвалидности, будет выплачено 2,35 миллиона рублей, вторую группу — 1,56 миллиона, третью группу — 782,9 тысяч рублей. При получении тяжелого увечья сумма страховой выплаты составляет 313,17 тысяч рублей, легкого увечья — 78,29 тысячи.Ранее сообщалось, что правительство России расширило категории лиц, которые могут получить удостоверения ветерана боевых действий, добавив туда принимающих участие в спецоперации на Украине добровольцев.В расширенный перечень вошли добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР в период с 11 мая 2014 года, а также лица, заключившие контракт либо имеющие другие правовые отношения с организациями, оказывающим содействие выполнению возложенных на российскую армию задач в рамках проведения спецоперации на Украине.Удостоверение участника боевых действий будет подтверждать статус ветерана и полагающиеся согласно действующему законодательству льготы, касающиеся налога на имущество и оплаты коммунальных услуг, а также ежемесячные денежные выплаты.