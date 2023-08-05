Военное обозрение
Войти Регистрация

Оборонные компании США создали систему Leonidas для противодействия дронам

6
Оборонные компании США создали систему Leonidas для противодействия дронам

Две американские оборонные компании выразили готовность оказать поддержку Корпусу морской пехоты (МП) США в разработке систем обнаружения, отслеживания и уничтожения роя дронов, сообщает Defense News. Речь идёт об EPIRUS и Anduril Industries, специализирующихся на производстве автономных систем и соответствующего оборудования для них.


Так, по данным портала, в результате их совместных усилий была создана система «Leonidas» – портативное микроволновое оружие для борьбы с БПЛА (High Power Microwave) наряду с системой управления и координации совместных действий групп беспилотников «Lattice». Испытание этих систем проведёт лаборатория по изучению боевых операций Корпуса МП.

Стоит отметить, что принцип работы системы «Леонидас» заключается в использовании электромагнитного импульса, способного сжечь электронику беспилотного аппарата. Импульс создаёт помехи для радиосвязи, нарушая и уничтожая микросхемы БПЛА. Всё это происходит за счёт создаваемых им разрушительных напряжений и токов. В то же время, устройство может оказывать воздействие как на одиночный БПЛА, так и на целый рой беспилотников.

Что касается «Lattice», то она представляет собой операционную систему со встроенным искусственным интеллектом (ИИ), располагающую устройством, действующим в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО).

Успешная интеграция «Leonidas» и «Lattice» позволяет системе оперативно принимать и обрабатывать информацию в электронном виде, включая такие операции, как система отчёта времени, отслеживание данных, полученных с радара, равно как и осуществление других команд

– следует из совместного заявления вышеупомянутых компаний американского оборонного сектора.

EPIRUS и Anduril Industries также планируют наладить производство воздушных датчиков в рамках проекта Force Design 2030 по реструктуризации сил Корпуса Морской пехоты США.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. KCA
    KCA Сегодня, 08:03
    0
    ЭМИ как-бы не направленный, и скосит всю электронику в радиусе воздействия, прикольно так, БПЛА падают, а танки и прочая техника встают колом и ждут новую атаку, или прилёт снарядов или РС, хотя если Леонида одного в атаку посылать, но и то, кончат его быстро
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:06
    0
    Какова мощность импульса Леонардо?
    Сможет ли он пробивать защищеные от импульсов блоки управления дронов?
    Как насчет защиты самого Леонидоса от пеленгации и уничтожения ответным огнем?
    Можно ли наводить на него противорадилокационные ракеты?
    Вопросов множество.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:12
    +1
    Вопросов больше чем инфы из статьи. Пока понятно, что антидроновую пушку снабдили ИИ, поставили на колеса и все.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:19
    0
    Тогда ,нужно на дроны ставить старую добрую аналоговую "начинку" которой этот ЭМИ до задней части дверцы.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 08:28
      +1
      Это положение не спасет. Суть то одна электронные схемы будут гореть. При этом размеры возрастут в разы.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 08:32
        +1
        Тогда,такие машины нужно уничтожать в первую очередь при помощи обычной малокалиберной артилерии,установленной на высотном дроне-ганшипе с максимально защещенной от ЭМИ аппаратурой.