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Зампред Совбеза РФ назвал численность принятых на контрактную службу в ВС РФ в 2023 году новобранцев

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Зампред Совбеза РФ назвал численность принятых на контрактную службу в ВС РФ в 2023 году новобранцев

С 1 января 2023 года и по настоящий день на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации были приняты более 231 тысячи человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ.


Вопрос об увеличении численности личного состава ВС РФ остро встал практически сразу после начала специальной военной операции на Украине. Поскольку было принято решение не задействовать в спецоперации военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, осенью 2022 года выйти из ситуации с недоукомплектованием частей руководство страны решило посредством проведения частичной военной мобилизации военнообязанных россиян.

С начала 2023 года были активизированы усилия по набору контрактников. В частности, в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим контрактной службы предлагают очень высокие по средним российским меркам зарплаты, страховые выплаты в случае ранения или травмы, либо родственникам – в случае гибели.

Кроме того, были сняты верхние возрастные границы для поступления на военную службу по контракту, что позволило набирать людей из более старших возрастных групп, в том числе участников боевых действий на Северном Кавказе, в других «горячих точках» на постсоветском пространстве и даже в Афганистане.

Тем не менее, перед страной стоит задача еще значительно увеличить численность войск, так как уже созданы новые военные округа – Московский и Ленинградский, формируются новые дивизии и полки в различных округах, и все они должны быть укомплектованы.
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14 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:32
    -1
    на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации были приняты более 231 тысячи человек.

    Ого! Это огромная работа. Строительство учебных центров, подготовка офицеров, обеспечение всеми видами довольствия и т.д.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:32
    +4
    Тем не менее, перед страной стоит задача еще значительно увеличить численность войск


    Значит очередная мобилизация не за горами....
    1. guest
      guest Сегодня, 16:38
      -7
      Цитата: ваш вср 66-67
      Значит очередная мобилизация не за горами....

      А тебе больше нравится наша капитуляция?
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 16:48
        +2
        Цитата: guest
        Цитата: ваш вср 66-67
        Значит очередная мобилизация не за горами....

        А тебе больше нравится наша капитуляция?

        Знаете, я не так воспитан, чтобы незнакомому человеку тыкать!
        И хотя вы невежа, минусовать вас не буду!
        Каждый человек имеет право на высказывание своего видения дела! А уж в каком тоне - это выбор каждого! hi
        1. suhorukofal
          suhorukofal Сегодня, 16:51
          +1
          Человек, конечно, грубо выразился. Но людей все равно мобилизовывать будут, потери-то надо как-то возмещать, война без потерь не обходится, а противник в численности нас превосходит. Тут либо мобилизация, либо, действительно, отступления и поражения
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:33
    -1
    А где они?Почему мы топчется на месте?Почему в частях из за нехватки людей невозможна ротация?
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 16:38
      -4
      Цитата: Бережливый
      Почему мы топчется на месте?

      Ага, люди пришли, дали им вилы и они побежали в бой, сразу же взяли высоты, укрепрайоны.
      Цитата: Бережливый
      А где они?

      Где-где, там же где и все, кто-то на передовой, кто-то в тылу на подготовке.
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 16:43
      +2
      Как правило из них комплектуют новые части и отправляют на полигоны для подготовки и боевого слаживания.
      1. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 16:45
        0
        Могут сразу в часть, потери кем-то возмещать надо
    3. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 16:43
      +5
      Потому что Зампред Совбеза РФ немного лукавит. Это не новые люди, а те кого перевели на контракт с МО - народная милиция ДНР и ЛНР, подразделения добровольцев..... Эти люди и так участвовали в СВО.
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 16:54
        +1
        Хочется спросить еще,а люди вообще у которых ладно действующие. Короткие !!! laughing контракты закончились уже давным давно. Тоже в эти цифры входят?
  4. valera75
    valera75 Сегодня, 16:44
    +3
    С 1 января 2023 года и по настоящий день на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации были приняты более 231 тысячи человек.
    Хотелось бы узнать сколько из этих 231т человек тех кто уже был на СВО в добровольческих батальонах а с 1 июня просто не заходя в военкомат,даже не покидая окопов,подписал контракт с МО РФ?
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 16:47
      +2
      Хорошее замечание, даже не обязательно из добровольческих, мобилизованные так же подписывают контракт.
  5. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 16:57
    +1
    Мой бывший сослуживец (52 года) пошел на контракт. Пишет что сейчас на подготовке. Еще пару недель подготовки и поедут. Судя по фото которые он присылает, там практически все мужики 45+. Молодых единицы