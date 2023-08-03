Зампред Совбеза РФ назвал численность принятых на контрактную службу в ВС РФ в 2023 году новобранцев

С 1 января 2023 года и по настоящий день на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации были приняты более 231 тысячи человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ.Вопрос об увеличении численности личного состава ВС РФ остро встал практически сразу после начала специальной военной операции на Украине. Поскольку было принято решение не задействовать в спецоперации военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, осенью 2022 года выйти из ситуации с недоукомплектованием частей руководство страны решило посредством проведения частичной военной мобилизации военнообязанных россиян.С начала 2023 года были активизированы усилия по набору контрактников. В частности, в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим контрактной службы предлагают очень высокие по средним российским меркам зарплаты, страховые выплаты в случае ранения или травмы, либо родственникам – в случае гибели.Кроме того, были сняты верхние возрастные границы для поступления на военную службу по контракту, что позволило набирать людей из более старших возрастных групп, в том числе участников боевых действий на Северном Кавказе, в других «горячих точках» на постсоветском пространстве и даже в Афганистане.Тем не менее, перед страной стоит задача еще значительно увеличить численность войск, так как уже созданы новые военные округа – Московский и Ленинградский, формируются новые дивизии и полки в различных округах, и все они должны быть укомплектованы.