САУ Zuzana 2 для Украины



Отправка первой партии САУ Zuzana 2 на Украину, август 2022 г. Фото Telegram / BMPD

Контракты и поставки



Первые машины новой постройки, 1 августа 2023 г. Фото Konštrukta-Defense

Вторая партия



Словацкие САУ на полигоне, август 2022 г. Фото Telegram / BMPD

На поле боя



Эвакуация сгоревшей "Зузаны" / "Даны", ноябрь 2022 г. Фото Telegram / "Уголок Ситха"

Технический потенциал



Еще одна подбитая САУ словацкого производства, февраль 2023 г. Фото Telegram / Dambiev

Техника и ее перспективы

Словакия продолжает поставки самоходной артиллерии на Украину. В прошлом году и в начале текущего она уже отправила киевскому режиму несколько современных самоходных гаубиц Zuzana2, и на днях состоялась передача еще двух машин этого типа. Последняя «партия» интересна тем, что строится с нуля по украинскому заказу, полученному всего несколько месяцев назад.Киевский режим достаточно давно интересовался самоходной артиллерией чехословацкого / словацкого образца. Так, еще в ноябре 2020 г. иностранные СМИ сообщали о подписании контракта с чешским коммерческим подрядчиком на поставку 26 САУ типа Dana старого производства общей стоимостью 34 млн евро. Поставки этой техники, насколько известно, начались в 2021-22 гг.В апреле 2022 г. словацкие СМИ сообщили, что военное ведомство страны ведет переговоры с Киевом на предмет поставки 155-мм самоходных гаубиц Zuzana. Технику той или иной модификации могли взять из наличия собственной армии. При этом отмечалось, что САУ не будут отдавать бесплатно – ее собирались продать, пусть даже и без наценки.В начале июня Минобороны Словакии официально сообщило о подписании контракта на поставку САУ. Планировалась передача восьми машин модификации Zuzana 2, причем их отгрузка могла начаться в ближайшие недели или месяцы. Это обещание выполнили, и в начале августа первые четыре самоходки попали на Украину. Вскоре появились видео с учебного полигона, где украинские экипажи учились применять иностранную технику.По имеющимся данным, в ходе освоения и начала эксплуатации выявили недочеты и брак в конструкции колесных шасси. Четыре САУ вернули в Словакию для ремонта и доработки. Не позднее конца сентября их опять отправили на Украину. Вскоре после этого, в октябре, киевскому режиму передали две следующие самоходки. Седьмую и восьмую отгрузили в ноябре и январе.Представляет интерес происхождение техники, переданной Украине. Эти машины изначально строились для армии Словакии, но затем планы изменились. Так, в 2018 г. вооруженные силы Словакии выдали компаниям Konštrukta-Defense и ZTS-Špeciál контракт на поставку 25 изделий «Зузана-2» новой постройки общей стоимостью 175 млн евро. В 2021 г. заказчик получил две партии по 8 САУ в каждой. Оставшиеся 9 ед. ожидались в следующем 2022 г.Весной прошлого года словацкое правительство приняло решение не принимать эту технику на вооружение, а уступить ее Украине. Восемь из девяти самоходок прямо с завода и испытательного полигона должны были отправиться за границу. Таким образом, численность собственного словацкого парка САУ Zuzana 2 пока ограничена 17 ед., но страна оказала помощь дружественному режиму.Пока завершалась сборка партии из восьми самоходок, готовился новый контракт на поставку такой техники. В начале октября Словакия, Германия, Дания и Норвегия договорились о строительстве и отправке на Украину еще одной партии «Зузан-2».По условиям подписанного соглашения, Словакия в лице предприятий Konštrukta-Defense и ZTS-Špeciál должна построить и отгрузить на Украину восемь дополнительных САУ Zuzana 2. Стоимость этой техники составит 92 млн долл. Словакия не имеет возможности предоставить самоходки бесплатно, а Украина не может выкупить их. Поэтому заказ оплачивают Германия, Дания и Норвегия – общую стоимость они решили поделить поровну.Словацкие подрядчики выполнили часть заказа и готовы начинать поставки техники. Так, 1 августа на предприятии-изготовителе киевскому режиму передали первые две самоходки новой партии. Сроки поставки оставшихся шести машин пока не сообщались. Вероятно, их передадут не позднее первых месяцев 2024 г.В результате этих поставок общая численность САУ Zuzana 2, переданных Украине, дойдет до 16 ед. и будет сопоставимой с парком словацкой армии. Кроме того, в наличии пока остается некоторое количество самоходок Dana, полученных от чешских коммерсантов.Не позднее лета-осени прошлого года киевский режим получил старые чехословацкие САУ Dana и более новые Zuzana 2 современного словацкого производства. С учетом недавней поставки, на Украину отправили порядка 30-35 ед. такой техники. Однако она до сих пор практически не появляется на фронте и почти не участвует в боях.В августе 2022 г. на украинских ресурсах появилось видео с полигона, показывавшее подготовку расчетов для словацких самоходок. Позже, осенью, публиковались ролики якобы из зоны боевых действий. Кроме того, украинские боевики охотно фотографировались на фоне иностранных машин. Тем не менее, сведения о систематической и полноценной боевой работе «Зузан» или «Дан» пока отсутствуют. В частности, такая техника пока не применялась в разрекламированном контрнаступлении.Впрочем, чехословацкие / словацкие САУ все же появляются в зоне боевых действий – с закономерным результатом. Известно об уничтожении, как минимум, двух таких САУ. Одну сожгли в ноябре на запорожском направлении. Украинские формирования эвакуировали обгоревшие остатки этой машины и увезли в неизвестном направлении. Еще одна подбитая Dana или Zuzana 2 была замечена в феврале.В целом складывается впечатление, что украинское командование по какой-то причине бережет «Даны» и «Зузаны-2», из-за чего применяет их мало и редко, отдавая предпочтение другим самоходным системам. С другой стороны, такой подход позволяет уберечь ценную иностранную технику и сократить ее потери в сложившейся неблагоприятной ситуации.Изделие Zuzana 2 является очередным представителем достаточно старого семейства чехословацких / словацких САУ, сочетающих повышенную подвижность и высокую огневую мощь. Самоходка построена на основе унифицированного четырехосного шасси Tatra 815 и оснащена поворотной башней с орудием калибра и сопутствующим оснащением. Машиной управляет экипаж из четырех человек – командир, наводчик и двое заряжающих, дистанционно управляющих системами подачи боеприпасов.Все варианты «Зузаны» получают 155-мм нарезную гаубицу. В случае с Zuzana 2 использовано орудие со стволом длиной 52 клб и дульным тормозом. В боевом отделении установлен автомат заряжания, дающий максимальную скорострельность на уровне 5 выстр./мин. и устоявшуюся не менее 4 выстр./мин. Башня обеспечивает горизонтальное наведение в пределах 60° вправо и влево от оси машины; качающаяся часть перемещается от -3,5° до +75°. Использована современная быстродействующая система управления огнем.В отличие от предыдущих аналогичных САУ, Zuzana использует 155-мм артиллерийские выстрелы стандартов НАТО. В укладках башни помещается 40 снарядов и зарядов раздельного заряжания. Дальность и точность огня зависит от типа снаряда. При использовании простых осколочно-фугасных, достигается дальность не более 30-35 км. Для активно-реактивных и управляемых, в зависимости от типа, заявлено до 50 км.В походном положении длина САУ достигает 14,2 м, боевая масса – 33,8 т. На шоссе машина разгоняется до 90 км/ч и имеет запас хода 600 км. Полноприводное шасси дает хорошую подвижность как на шоссе, так и на бездорожье. При этом оно очевидным образом уступает гусеничным машинам.К настоящему времени киевский режим мог получить из-за рубежа несколько десятков самоходных гаубиц чехословацкого / словацкого образца, сочетающих достаточные огневые характеристики и высокую мобильность. По неким причинам, такую технику используют ограниченно – в отличие от других иностранных машин. При этом, несмотря на такую «бережливость», изделия Dana и Zuzana 2 уже несут потери.Впрочем, некоторое количество таких боевых машин все еще должно оставаться в строю, а в ближайшие месяцы ожидается прибытие новых. Вероятно, украинское командование собирается использовать мобильные САУ в будущих операциях, где могут пригодиться их положительные качества. Впрочем, рассчитывать на успех не приходится. Несмотря на все усилия иностранных партнеров, количество таких самоходок на вооружении Украины остается небольшим, а российская армия имеет целый спектр средств для его сокращения.Текущая ситуация с САУ Zuzana 2 имеет любопытную особенность. В прошлом году Словакия на иностранные деньги начала строить новую партию самоходок специально для Украины. Это указывает на ее неспособность продолжать поставки машин из наличия. Кроме того, демонстрируется ограниченный потенциал промышленности. Развернутые и действующие производственные линии смогли выдать первую продукцию только через 10 месяцев после получения заказа. Оставшиеся шесть машин потребуют еще несколько месяцев работы.Таким образом, в результате систематической работы российской армии состояние украинской артиллерии с каждым днем ухудшается. Собственные возможности восстановить орудийный парк отсутствуют, а потенциал иностранной помощи ограничен. Зарубежным партнерам и покровителям приходится запускать производство новых изделий специально для Украины. Но темпы и стоимость выпуска новой продукции не соответствуют нуждам киевского режима.