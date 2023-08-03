Военный аналитик из США допустил перспективу потери Одессы после окончательного провала контрнаступления ВСУ

Когда контрнаступление ВСУ окончательно потерпит фиаско, перед Украиной может встать вполне ощутимая перспектива утраты контроля над Одессой. Об этом заявил в интервью Dialogue works военный аналитик из США, бывший шеф аппарата экс-госсекретаря Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.Эксперт считает, что российские войска, нанеся поражение украинским силам на Запорожском, а затем и Херсонском направлениях, смогут начать наступление в сторону Одессы и дойти до нее. Тогда Украина лишится последнего крупного порта на Черном море.Уилкерсон считает, что решение киевского режима начать контрнаступление на Запорожском направлении привело к подлинному кошмару для ВСУ. Украинская армия понесла большие потери как в личном составе, так и в технике. Такой уровень потерь лишь приближает дальнейшее поражение украинских войск.Американский военный аналитик считает, что изначально Украина не имела никаких шансов выстоять в противоборстве с Россией. Даже масштабная помощь со стороны стран НАТО не могла исправить ситуацию, убежден эксперт.Отметим, что такие пессимистичные заявления все чаще звучат в западной прессе, и их произносит все большее количество американских военных обозревателей и экспертов. Например, аналитик Скотт Риттер, бывший офицер разведки морской пехоты США, недавно спрогнозировал скорое полное поражение ВСУ.