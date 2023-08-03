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Военный аналитик из США допустил перспективу потери Одессы после окончательного провала контрнаступления ВСУ

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Военный аналитик из США допустил перспективу потери Одессы после окончательного провала контрнаступления ВСУ

Когда контрнаступление ВСУ окончательно потерпит фиаско, перед Украиной может встать вполне ощутимая перспектива утраты контроля над Одессой. Об этом заявил в интервью Dialogue works военный аналитик из США, бывший шеф аппарата экс-госсекретаря Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.


Эксперт считает, что российские войска, нанеся поражение украинским силам на Запорожском, а затем и Херсонском направлениях, смогут начать наступление в сторону Одессы и дойти до нее. Тогда Украина лишится последнего крупного порта на Черном море.

Уилкерсон считает, что решение киевского режима начать контрнаступление на Запорожском направлении привело к подлинному кошмару для ВСУ. Украинская армия понесла большие потери как в личном составе, так и в технике. Такой уровень потерь лишь приближает дальнейшее поражение украинских войск.

Американский военный аналитик считает, что изначально Украина не имела никаких шансов выстоять в противоборстве с Россией. Даже масштабная помощь со стороны стран НАТО не могла исправить ситуацию, убежден эксперт.

Отметим, что такие пессимистичные заявления все чаще звучат в западной прессе, и их произносит все большее количество американских военных обозревателей и экспертов. Например, аналитик Скотт Риттер, бывший офицер разведки морской пехоты США, недавно спрогнозировал скорое полное поражение ВСУ.
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8 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 16:46
    -2
    Военный аналитик из США допустил перспективу потери Одессы после окончательного провала контрнаступления ВСУ

    И почему самые большие оптимисты аналитики из США?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:49
      0
      Цитата: guest
      И почему самые большие оптимисты аналитики из США?

      Потому что США ведет войну с Россией, поэтому им даны указания, делать оптимистичные анализы.
  2. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:48
    +1
    Как бы то ни было - Одесса и Николаев необходимы, иначе СВО реализован наполовину. Точнее по линии Сумы-Черкассы - Одесса, а значит потребуется время и верховный безусловно это понял.
  3. ian
    ian Сегодня, 16:50
    +1
    Американцы большие оптимисты, чем мы... Среди российских "аналитиков" все чаще звучит мнение, что мы идем к очередному "договорняку". Хотя необходимость отсечения незалежной от моря очевидны....
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 16:51
    +1
    Давно назрело.
    Время пришло.
    Вернуть обещал верховный главнокомандующий ВВП к границам прихода в СССР.
    Киев,Киевская область,
    Черниговская, и Житомирская области.
    На том и была Укруина 404.
    Ни пяди больше.
    Это до коммунизации Руины.
    Счас идёт декомунизация, деокупация и денацификация.
    Шутки кончились.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:52
    +1
    Для таких телодвижений , нужна еще одна група войск под 300-500т бойцов...В время ВОВ Николаев и Одессу брали после Харькова и Киева (не по Югам, через реки).
    В общем, даже с поражением нынешней армии (а мобрезерв еще на 2-3года у 404 есть и вооружение все им дадут), нужно удваивать войска на фронте. А если Черное море не отрезать от 404, то нормального мореходства у нас не будет.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:56
    0
    При этом, ни полосатые, ни бриты не высказываются в отношении западенщины. Все понимают, что нам она не нужна и чем быстрее она отойдет к пшекам, венграм, тем быстрее рухнет режим клоуна. Поэтому пшеков на поводке пока и держат.....
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 16:56
    0
    Под протекторатом России ДОЛЖНЫ оказаться все территории на которых расположены АЭС , Черноморское побережье само собой , это даже не обсуждается.