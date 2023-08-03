Военное обозрение
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На севере Эфиопии идут бои между правительственными силами и повстанцами

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На севере Эфиопии идут бои между правительственными силами и повстанцами

Африканский континент в последнее время сотрясают военные столкновения и перевороты. Одной из неспокойных африканских стран является Эфиопия.


Как передаёт издание Associated Press, северный регион Эфиопии Амхара охвачен боями между правительственными силами безопасности и местными боевиками, которые состоят в ополчении Амхара «Фано». Бои идут уже с 30 июля и охватили города Кобо, Дэбре-Таборе и популярный у туристов Гондэре.

Вчера глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен признал, что есть основания для беспокойства, и призвал к диалогу и мирному урегулированию ситуации.

Издание пишет со ссылкой на очевидцев, что правительственные служащие покидают северные города, а ополченцы Амхара блокируют дороги и устраивают засады на силы безопасности Эфиопии.

Напомним, что ранее ополченцы «Фано» и федеральные силы были союзниками в борьбе с мятежниками из региона Тыграй. Однако после победы над мятежниками, «Фано» отказались разоружиться и распуститься.

Еще в мае 2022 года вспыхнули столкновения между федеральными правительственными силами и «Фано» в городе Мота, когда правительственные силы попытались разоружить и арестовать ополченцев. Тогда же государственные СМИ Эфиопии сообщали, что в регионе Амхара было арестовано более 4500 человек.
Использованы фотографии:
Википедия/Solan Kolli
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3 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:09
    -6
    Вагнера на них не хватает,там нужно усиливать наше присутствие и влияние на местные и центральные власти.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 17:14
      +4
      Афганистан совсем забыли? Когда из любого кишлака могут шмальнуть потому что ты чужак... Присутствие нужно, но не участие в гражданской войне.
  2. VicVic
    VicVic Сегодня, 17:19
    0
    На фото модники - кроссовки, сандали, у всех белые, один, даже в розовых ...