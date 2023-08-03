На севере Эфиопии идут бои между правительственными силами и повстанцами

Африканский континент в последнее время сотрясают военные столкновения и перевороты. Одной из неспокойных африканских стран является Эфиопия.Как передаёт издание Associated Press, северный регион Эфиопии Амхара охвачен боями между правительственными силами безопасности и местными боевиками, которые состоят в ополчении Амхара «Фано». Бои идут уже с 30 июля и охватили города Кобо, Дэбре-Таборе и популярный у туристов Гондэре.Вчера глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен признал, что есть основания для беспокойства, и призвал к диалогу и мирному урегулированию ситуации.Издание пишет со ссылкой на очевидцев, что правительственные служащие покидают северные города, а ополченцы Амхара блокируют дороги и устраивают засады на силы безопасности Эфиопии.Напомним, что ранее ополченцы «Фано» и федеральные силы были союзниками в борьбе с мятежниками из региона Тыграй. Однако после победы над мятежниками, «Фано» отказались разоружиться и распуститься.Еще в мае 2022 года вспыхнули столкновения между федеральными правительственными силами и «Фано» в городе Мота, когда правительственные силы попытались разоружить и арестовать ополченцев. Тогда же государственные СМИ Эфиопии сообщали, что в регионе Амхара было арестовано более 4500 человек.