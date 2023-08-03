Украинская пресса: Три депутата Киевсовета арестованы за уклонение от военной службы

По решению Печерского районного суда Киева три депутата Киевсовета отправлены под ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Причиной для ареста стала неявка народных избранников для прохождения воинской службы.Как сообщает принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканал "Прямой", ограничения назначены депутатам Киевсовета от фракции "Европейская солидарность", возглавляемой бывшим главой украинского государства.По версии украинского Госбюро расследований, депутаты в течение года не являлись на военную службу. Аналогичная мера пресечения избрана для еще одного депутата от партии "Удар", главой которой является мэр Киева Виталий Кличко.Игнорирование украинскими чиновниками и депутатами мобилизации является типичной ситуацией на современной Украине. Нередко подобные категории граждан формально числятся в специально созданном подразделении киевской теробороны, получившем неофициальное название батальон "Монако".На Украине сформировалась отдельная каста из властьимущих и членов их семей, которым позволено многое недоступное рядовым гражданам, например, покидать пределы страны.Арест депутатов Киевсовета от партий Порошенко и Кличко свидетельствует об обострении на Украине политической борьбы в преддверии потенциальных выборов, проведения которых Зеленский с большой долей вероятности постарается избежать под предлогом действующего в стране военного положения.