Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинская пресса: Три депутата Киевсовета арестованы за уклонение от военной службы

8
Украинская пресса: Три депутата Киевсовета арестованы за уклонение от военной службы

По решению Печерского районного суда Киева три депутата Киевсовета отправлены под ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Причиной для ареста стала неявка народных избранников для прохождения воинской службы.


Как сообщает принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканал "Прямой", ограничения назначены депутатам Киевсовета от фракции "Европейская солидарность", возглавляемой бывшим главой украинского государства.

По версии украинского Госбюро расследований, депутаты в течение года не являлись на военную службу. Аналогичная мера пресечения избрана для еще одного депутата от партии "Удар", главой которой является мэр Киева Виталий Кличко.

Игнорирование украинскими чиновниками и депутатами мобилизации является типичной ситуацией на современной Украине. Нередко подобные категории граждан формально числятся в специально созданном подразделении киевской теробороны, получившем неофициальное название батальон "Монако".

На Украине сформировалась отдельная каста из властьимущих и членов их семей, которым позволено многое недоступное рядовым гражданам, например, покидать пределы страны.

Арест депутатов Киевсовета от партий Порошенко и Кличко свидетельствует об обострении на Украине политической борьбы в преддверии потенциальных выборов, проведения которых Зеленский с большой долей вероятности постарается избежать под предлогом действующего в стране военного положения.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:40
    +2
    А слуги народа все на передовой? Коротко
    1. Венд
      Венд Сегодня, 18:00
      +1
      Видно совсем туго стало с пушечным мясом у укронацистов. Уже и депутатов начали отправлять.
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 18:28
        0
        Раньше конкурентов остреливали, теперь на передовой - Бахмут брать. Дешево и сердито.
        Кстати, что за депутаты внаУ пошли, раз 15 тыс, $ не нашлось, чтобы отмазаться?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:04
      +2
      . А слуги народа все на передовой? Коротко

      Только те что в батальоне "Монако" laughing
      Охраняют украино-монакскую границу с той стороны.
      Граница на замке soldier
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:41
    +2
    Кто бы мог подумать, что клоун, который считал за честь попасть в КВН на ТВ России превратится в противника которому аплодирует Запад am Ждем выборы в США, видимо там решится быть или не быть.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 18:00
      +1
      да сколько вам можно повторять уже, не меняется внешняя политика фша от смены презика, и не поменяется, может поменяться только внутренняя политика фша
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 18:02
    +2
    -отправлены под ночной домашний арест.
    БЕЗПРЕДЕЛ-в ночной кабак не сходят
  4. Деревенский я......
    Деревенский я...... Сегодня, 18:14
    0
    А где хомяк-повторяшка Павел Крылов, который всех спрашивает: Почему не на фронте?