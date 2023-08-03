Telegram-каналы сообщили о серии сильных взрывов в оккупированном ВСУ Херсоне

Сегодня во второй половине дня в Херсоне, который в настоящее время оккупирован ВСУ, прогремели несколько взрывов. О серии взрывов сообщают Telegram-каналы со ссылкой на информацию от местных источников.
Известно, что российские войска продолжают методичное уничтожение скоплений вражеской военной техники и боеприпасов на правом берегу реки Днепр, в том числе и в Херсоне. В нанесении ударов по складам с боеприпасами для ВСУ, местам скопления военной техники и вооружений противника задействованы как размещенные на левом берегу реки Днепр артиллерийские подразделения, так и авиация ВКС РФ.
Кроме того, военкоры сообщают, что в районе города Берислав работает российская оперативно-тактическая авиация. Вероятно, она также наносит удары по размещенным в городе украинским формированиям.
Кроме того, ВС РФ регулярно уничтожают малые десантные группы, которые командование ВСУ направляет на левый берег реки Днепр для создания там плацдармов. Часто группы уничтожаются вместе с лодками и катерами, на которых они пытаются пересечь реку.
Ранее сегодня сообщалось о серии взрывов на северном фланге спецоперации – Купянском направлении. Под удар российских войск попали позиции украинских артиллеристов из 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Кроме того, был уничтожен в районе к востоку от Петропавловки склад с боеприпасами артиллерийских подразделений 14-й отдельной механизированной бригады.