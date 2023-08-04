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Министр обороны ФРГ: Все говорят о нехватке кадров в бундесвере, но никто не знает об этом лучше меня

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Министр обороны ФРГ: Все говорят о нехватке кадров в бундесвере, но никто не знает об этом лучше меня

Министр обороны Германии в минувшую среду заявил, что немецкие вооруженные силы сталкиваются с серьезными проблемами в привлечении новых рекрутов. После начала активной помощи украинским националистам, и видя слабые результаты в возможности противостоять Российской Федерации, Берлин озадачился необходимостью развития своей армии.


Бундесвер долгое время страдал от нехватки ресурсов и финансирования, но начало российской СВО на Украине побудило канцлера Олафа Шольца пообещать увеличить расходы на военные нужды. Однако главной задачей на данный момент является вербовка нового поколения солдат, признал немецкий министр обороны Борис Писториус во время посещения кадрового центра вооруженных сил в Штутгарте.

Все говорят о нехватке кадров в бундесвере — и никто не знает об этом лучше меня. В этом году у нас на семь процентов меньше заявителей по сравнению с тем же периодом прошлого года

— сказал министр обороны Германии журналистам, добавив что, во время обучения в армии процент отсева составляет около 30 процентов.

Острые проблемы, стоящие перед бундесвером, вскрылись в марте, когда один из депутатов заявил, что у военных «всего слишком мало», а их казармы находятся в плачевном состоянии.

В некоторых жилых помещениях не было даже функционирующих туалетов

- сказала Ева Хёгль, комиссар немецкого парламента, которой было поручено тщательно проверять военные объекты.

Центральным элементом усилий Берлина по капитальному ремонту имущества вооруженных сил является специальный фонд в 100 миллиардов евро, но Хегль сказала, что в 2022 году даже малая часть из этой суммы не была потрачена из-за вялотекущего бюрократического процесса принятия решений.

Когда дело дошло до набора новых военнослужащих, министр Писториус сказал, что молодое поколение сейчас гораздо больше беспокоится о балансе между работой и личной жизнью, чем это было в прошлом. И именно эти взгляды молодёжи мешают совместить этот баланс с военной карьерой.

А тот факт, что немецкое общество постарело, что привело к нехватке рабочих во многих отраслях, означает, что вербовка в армию стала особенно сложной.

К 2050 году у нас будет на 12 процентов меньше людей в возрастной группе от 16 до 24 лет

— сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

В настоящее время у бундесвера есть цель увеличить количество солдат к 2031 году до 203 000 с примерно 180 000 в настоящее время. Однако в последнем своём интервью министр Писториус подчеркнул, что эта цифра пересматривается.
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7 комментариев
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  1. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:30
    +4
    В этом году у нас на семь процентов меньше заявителей по сравнению с тем же периодом прошлого года

    Зато армия глиномесов растет как на дрожжах. Вот среди них и пошукайте.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:32
      +6
      Никак не можно - им там (в армии) макияжем пользоваться не дадут и чулки с туфлями носить тоже не разрешат.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:52
        +2
        Какая неожиданрость!Нет туалетов!Как служить при этом нынешнему рейху?
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 08:12
          +1
          Советую им памперсы носить. А то наверное, обоссали все кусты вокруг казармы. Безумная Грета скандалить будет.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:31
    +5
    Все говорят о нехватке кадров в бундесвере — и никто не знает об этом лучше меня.
    Главное в этой нехватке кадров - это должность профессионального министра обороны. Эти уже показали себя во всей красе:
    Урсула фон дер Лейен - 17 декабря 2013 - 17 июля 2019
    Аннегрет Крамп-Карренбауэр -17 июля 2019 - 8 декабря 2021
    Кристина Ламбрехт - 8 декабря 2021 -19 января 2023
    Борис Писториус - 19 января 2023 по н.в.
    Самое интересное будет в том, как они смогут набрать 23 тыс. новобранцев при отсутствии желания у молодежи служить в армии. Придется менять законы и обращаться к мигрантам. Но об этом пускай у них голова болит.
    1. Germanboy
      Germanboy Сегодня, 07:55
      +4
      В Германии в армию как на работу ходят. С 7 до 16 часов. Пятница короткий день до 12. Выходные дома. Повысят зарплаты. Наберут людей. Думаю не проблема.
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 09:11
    0
    А зачем им армия? своего ВПК, похоже, больше не будет, технику и оружие амеры поставляют. Вот пусть амеры и воюют за немцев! wassat Это, видимо, такой современный орднунг... feel