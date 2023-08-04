Все говорят о нехватке кадров в бундесвере — и никто не знает об этом лучше меня. В этом году у нас на семь процентов меньше заявителей по сравнению с тем же периодом прошлого года

В некоторых жилых помещениях не было даже функционирующих туалетов

К 2050 году у нас будет на 12 процентов меньше людей в возрастной группе от 16 до 24 лет

Министр обороны Германии в минувшую среду заявил, что немецкие вооруженные силы сталкиваются с серьезными проблемами в привлечении новых рекрутов. После начала активной помощи украинским националистам, и видя слабые результаты в возможности противостоять Российской Федерации, Берлин озадачился необходимостью развития своей армии.Бундесвер долгое время страдал от нехватки ресурсов и финансирования, но начало российской СВО на Украине побудило канцлера Олафа Шольца пообещать увеличить расходы на военные нужды. Однако главной задачей на данный момент является вербовка нового поколения солдат, признал немецкий министр обороны Борис Писториус во время посещения кадрового центра вооруженных сил в Штутгарте.— сказал министр обороны Германии журналистам, добавив что, во время обучения в армии процент отсева составляет около 30 процентов.Острые проблемы, стоящие перед бундесвером, вскрылись в марте, когда один из депутатов заявил, что у военных «всего слишком мало», а их казармы находятся в плачевном состоянии.- сказала Ева Хёгль, комиссар немецкого парламента, которой было поручено тщательно проверять военные объекты.Центральным элементом усилий Берлина по капитальному ремонту имущества вооруженных сил является специальный фонд в 100 миллиардов евро, но Хегль сказала, что в 2022 году даже малая часть из этой суммы не была потрачена из-за вялотекущего бюрократического процесса принятия решений.Когда дело дошло до набора новых военнослужащих, министр Писториус сказал, что молодое поколение сейчас гораздо больше беспокоится о балансе между работой и личной жизнью, чем это было в прошлом. И именно эти взгляды молодёжи мешают совместить этот баланс с военной карьерой.А тот факт, что немецкое общество постарело, что привело к нехватке рабочих во многих отраслях, означает, что вербовка в армию стала особенно сложной.— сказал министр обороны Германии Борис Писториус.В настоящее время у бундесвера есть цель увеличить количество солдат к 2031 году до 203 000 с примерно 180 000 в настоящее время. Однако в последнем своём интервью министр Писториус подчеркнул, что эта цифра пересматривается.