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Мэр румынского города заявил о якобы произошедшем пересечении российскими БПЛА границ страны

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Мэр румынского города заявил о якобы произошедшем пересечении российскими БПЛА границ страны

Мэр румынской коммуны заявил, что российские беспилотники в ходе недавней атаки на украинский порт Измаил якобы залетели на территорию Румынии, а один из них даже упал в лесном массиве неподалеку от города Тулча.


Минобороны Румынии не подтверждает заявление чиновника, при этом утверждая об отсутствии каких-либо доказательств, свидетельствующих в пользу этой версии. Напротив, в официальном сообщении ведомства утверждается, что использованные российской армией беспилотники не пересекали воздушное пространство Румынии.

Версия румынского мэра не публиковалась ни в одном из крупных СМИ страны. Бухарест гораздо больше озабочен логистическими трудностями, возникшими вследствие нанесенных по украинской портовой инфраструктуре ударов. В результате уничтожения речных и морских портов в румынских водах образовалось значительное скопление судов.

Удары РФ по портам Рени и Измаил, расположенным на левом берегу Дуная, правый берег которого уже Румыния – страна НАТО, а ширина реки в этом месте около 550 метров.

Несмотря на то, что представители румынского оборонного ведомства назвали атаки "незаконными и необоснованными", президент Румынии Клаус Йоханнис ограничился выражением обеспокоенности по поводу утраты Украиной способности передавать свои продукты питания в другие страны.

После выхода России из участия в так называемой "зерновой сделки" ВС РФ начали наносить удары по украинским портам, посредством которых под прикрытием поставок сельхозпродукции на Украину доставлялись вооружения.
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6 комментариев
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  1. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:25
    +1
    А почему якобы? Румыния активно участвует в войне на стороне врага, поэтому должны быть морально готовы к прибытию туристов без виз и на танках. Игрушки закончились.
  2. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 18:27
    +2
    Блин... Одни вертолёты слышат, другие беспилотники видят... По канонам "Ухо-Горло-Нос" далее что-нибудь ещё унюхают...
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 18:30
      0
      ну так чего еще кроме "Новичка" может быть???? вот счас зеля отъедет к бандере и этот марлезонский балет продолжится
  3. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 18:32
    0
    а вот вообще говорят что с ума по одиночке сходят, а тут уже серия проглядывается, счас молдаване что-нибудь этакое углядят
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:32
    0
    Это Россия осуществляет поставки оружия Украине через румынскую территорию.
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 18:42
    0
    Министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что беспилотник — советского производства и не находится на вооружении армий в настоящее время, так как был снят с вооружения после 1989 года. По его словам аппарат прилетел с территории Украиныи этот тип беспилотников не имеет слишком большой дальности полета..