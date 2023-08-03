Мэр румынского города заявил о якобы произошедшем пересечении российскими БПЛА границ страны

Мэр румынской коммуны заявил, что российские беспилотники в ходе недавней атаки на украинский порт Измаил якобы залетели на территорию Румынии, а один из них даже упал в лесном массиве неподалеку от города Тулча.
Минобороны Румынии не подтверждает заявление чиновника, при этом утверждая об отсутствии каких-либо доказательств, свидетельствующих в пользу этой версии. Напротив, в официальном сообщении ведомства утверждается, что использованные российской армией беспилотники не пересекали воздушное пространство Румынии.
Версия румынского мэра не публиковалась ни в одном из крупных СМИ страны. Бухарест гораздо больше озабочен логистическими трудностями, возникшими вследствие нанесенных по украинской портовой инфраструктуре ударов. В результате уничтожения речных и морских портов в румынских водах образовалось значительное скопление судов.
Удары РФ по портам Рени и Измаил, расположенным на левом берегу Дуная, правый берег которого уже Румыния – страна НАТО, а ширина реки в этом месте около 550 метров.
Несмотря на то, что представители румынского оборонного ведомства назвали атаки "незаконными и необоснованными", президент Румынии Клаус Йоханнис ограничился выражением обеспокоенности по поводу утраты Украиной способности передавать свои продукты питания в другие страны.
После выхода России из участия в так называемой "зерновой сделки" ВС РФ начали наносить удары по украинским портам, посредством которых под прикрытием поставок сельхозпродукции на Украину доставлялись вооружения.