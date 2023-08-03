Мигранты со стороны Белоруссии забросали петардами и камнями польских пограничников

Группе из 20 человек явно не понравилось, что на их нелегальном пути на запад Европы стоят польские патрули

Польские пограничники сегодня утром подверглись нападению, когда воспротивились проникновению со стороны Белоруссии группы мигрантов. На сайте погранслужбы Польши сообщается, что всего из соседней страны границу пытались пересечь двадцать человек, в том числе граждане Индии и Египта.Инцидент произошел на погранпереходе в Дубичах-Царьковном. Группа агрессивно настроенных мигрантов пыталась преодолеть забор, выстроенный по решению Варшавы на польско-белорусской границе, но была обнаружена патрулем погранслужбы. Потенциальные нарушители границы повели себя агрессивно, забросав пограничников петардами и камнями. На подмогу была вызвана полицейская машина, в результате инцидента никто не пострадал.— говорится в заявлении ведомства.Погранслужба сообщает, что только за минувшие сутки в Польшу с территории Белоруссии через границу пытались нелегально проникнуть 86 человек. Ранее пограничники в Беловежье задержали двух граждан Грузии, которые прятали в двух автомобилях в общей сложности семь нелегалов.Варшава начала усиливать охрану границы после того, как в середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов из разных стран, пытающихся проникнут в Западную Европу. Власти Польши обвиняют Минск в намеренном создании миграционного кризиса.Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко все претензии по этому поводу отвергает. Ранее он заявил, что после введения против республики странами запада санкций, Минск не будет больше сдерживать поток нелегальных мигрантов в ЕС. По словам Лукашенко, на это нет «ни денег, ни сил».Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией общей протяженностью 186 километров, высота забора составляет пять метров. Польскому бюджету возведение забора, который не очень-то останавливает мигрантов, судя по сегодняшнему инциденту, обошлось в сумму около 400 миллионов долларов. Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.