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Правительства стран Африки призвали Евросоюз разблокировать тысячи тонн российских удобрений в рамках зерновой сделки

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Правительства стран Африки призвали Евросоюз разблокировать тысячи тонн российских удобрений в рамках зерновой сделки

Страны Африки после состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита «Россия-Африки» выступили с коллективным обращением по вопросу зерновой сделки. Так, стало известно о том, что большинство африканских делегаций приняли позицию России по этому вопросу, состоящую в простом правиле: РФ сразу же возобновит участие в зерновой сделке, если участниками этой сделки российские требования будут выполнены. Среди таких пунктов, напомним, разблокировка зарубежных портов для российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.


Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья привёл конкретный пример:

В портах стран Европы заблокировано свыше 200 тысяч тонн российских удобрений. Они должны были использоваться для ведения сельскохозяйственных работ, в том числе в странах Африки. Блокировка российских удобрений несёт прямую угрозу продовольственной безопасности.

По словам Винсента Магвеньи, правительства стран Африки призывают Запад разблокировать российские удобрения и выполнить данные обязательства в рамках зерновой сделки.

Отмечено, что обращение о снятии санкций в отношении удобрений направлено в Евросоюз и в Организацию Объединённых Наций.

Напомним, что ранее за рубежом чаще всего муссировалась одна тема – о том, что условия зерновой сделки не выполняет исключительно Россия. Теперь информация о том, что условия зерновой сделки не спешит соблюдать другая её сторона, постепенно выходит в международное медиапространство. Даст ли это хоть какой-то действенный эффект, пока вопрос открытый.
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:14
    +2
    Обращение к слепоглухонемым..Это все что надо знать о Западе.И кстати,удобрения в портах Западной Европы?Взрыв в Бейруте?Они не боятся?
    1. alystan
      alystan Сегодня, 19:44
      +4
      В Бейруте "взорвалась" селитра. Россия в основном экспортирует минеральные соли калия, фосфора и азота, а также комбинированные удобрения, содержащие несколько разных солей и микроэлементов. А главный компонент в производстве селитры тот самый злополучный аммиак, который стал притчей во языцех и который невозможно вывозить по причине известных обстоятельств.

      А насчет "слепоглухонемых" вы совершенно правы. Чтобы не говорили и чтобы не делалось, а воз и ныне там.

      Нью-Йорк, США, 26 июля, 2023, 12:38 - ИА Регнум. Удерживание российских удобрений в портах ЕС - это игра человеческими жизнями, никаких объективных причин, чтобы не пускать грузы в африканские страны, нет, заявила 26 июля постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам.

      Но здесь присутствует и элемент западной "хитрожопости".

      Выступая 16 сентября 2022 года в Самарканде на заседании Совета глав государств-членов ШОС, Путин заявил, что ограничения на экспорт российских удобрений остаются, несмотря на их официальный вывод из-под санкций. "Это такая хитро сделанная и сложенная ситуация, когда вроде против наших продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием."
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:36
        0
        Цитата: alystan
        В Бейруте "взорвалась" селитра

        Так она потому и взорвалась, что пролежала на складе несколько лет.
        В Европе так же хотят сделать. Подорвать селитру не трудно. Даже медный купорос не трудно.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:15
    +3
    Ну попросили они и что, ес ожидаемо через губу плювать хотел,искльчительные же боги. Вот если африка зубы покажет консолидированно и введет эмбарго на поставки в ес то боги быстро отдуплятся тогда.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:18
    -2
    Тот случай,когда я против разблокировки удобрений,а значит возврата к "зерновой афере "Россией. Мало атаковали Крымский мост и наш флот беспилотники Украины?Мазохизм и отсутствие здравого смысла в действиях у кого то в кремле "наше всё?"
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:20
    +3
    У европейцев на таможенных складах лежат просто так российские удобрения 200 000 тонн? Занимая места ,за которые надо платить.Да им уже ноги проделали ушлые европейцы.Африканцы требуют ,потому что эти удобрения достанутся им бесплатно,если там что то осталось.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:46
      +2
      Говорят бесплатно. Но когда так говорят - у меня отрыжка laughing.
      Я поверю что государство может пошлину не взять, но что "частник" бесплатно что-то отдаст... no
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:18
        0
        Государство пошлину уже взяло с этих 200 тысяч тон..Частник взлетевшими ценами на мировых рынках на удобрения всех типов ,уже компенсировать эти несчастные 200 000 тонн.Надо уточнять ,за прошлый год Россия экспортировала рекордные 8- 9 млн тонн удобрений .Частник устраивает от такой " дикой" прибыли аттракцион неслыханной щедрости- оплачивает фрахт,страховку ,погрузку удобрений.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:23
    +3
    Напомним, что ранее за рубежом чаще всего муссировалась одна тема – о том, что условия зерновой сделки не выполняет исключительно Россия.

    Даже не представляю как это так можно исхитриться, чтобы такое придумать.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:28
    +1
    Мишустин : Для стимулирования поставок сельхозпродукции в дружественные страны ,правительство может уменьшать или вообще обнулять таможенные пошлины.Казахстан в этом году купил у нас зерновых на 378млн $.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:41
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Мишустин : Для стимулирования поставок сельхозпродукции в дружественные страны ,правительство может уменьшать или вообще обнулять таможенные пошлины.Казахстан в этом году купил у нас зерновых на 389млн $.

      И что тут хорошего? Возьмите наш товар, христа-ради, по дешевке скинем, пошлину брать не будем? Так западные партнеры именно этого и добиваются. А за все убытки заплатят простые Маньки да Ваньки.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:58
        0
        Мордвин 3.С приостоновкой нашего участия в зерновой сделке наши зерновые продаются по мировым ценам ,Египет один из крупнейших ипортёров зерна купил российскую пшеницу по 250 $ за тонну,а вот румынскую за 249$.В Европе начинается веселуха с зерновыми войнами,а тут эта Украина со своим зерном под ногами путается,причём у всех.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 20:16
          0
          Цитата: tralflot1832
          .С приостоновкой нашего участия в зерновой сделке наши зерновые продаются по мировым ценам ,Египет один из крупнейших ипортёров зерна купил российскую пшеницу по 250 $ за тонну,а вот румынскую за 249$.

          Ну если все так хорошо, аж на целый доллар дороже румынской продаем, то зачем пошлины обнулять? А класс зерна одинаковый в рамках 249 нашей и 250 баксов за тонну цыганской?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 20:27
            0
            Сказать можно что угодно,вы в курсе что такое " зерновые интервенции" и кто их делает?Подскажу правительство- вот зачем им старое зерно,если уже новое пошло.И с мукой производители чудеса творят,освобождается от прошлогоднего сырья.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:39
    0
    Ахахах и европейские страны проникнутся данным обращением laughing Голодные обратились к тем кто на них наживается.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:44
      0
      Цитата: parusnik
      Ахахах и европейские страны проникнутся данным обращением laughing Голодные обратились к тем кто на них наживается.

      Это новый центр силы, как-никак. Они еще покажут им мать Кузьмы.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:53
    -4
    Этот год не давали России вывозить свое зерно в промышленных объемах, а сейчас новый урожай и его уже негде хранить. России некуда деваться, надо избавляться от старого зерна.... поэтому и будет очередной "договорняк". Как бы для нашей страны боком не вышел этот "договорняк".
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:11
      0
      Чушь не порите ,зерновая сделка не мешала нам наращивать экспорт удобрений и зерновых по биржевых ценам.Как теперь выясняется и фрахт был с разницей 0,5 - 1 $ от мировых цен.По страховкам пока информации нет .Умерла сделка ,нам от этого не холодно не жарко.Пиар акция проведена успешно.ЕС с США - козлища ,для голдающих.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:21
        -1
        Тогда объясните, если все так хорошо - вывозим за деньги зерно и удобрения, зачем тогда постоянно выпрашиваем "договорняк"?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 20:31
          0
          Пиар акция ,не более.США и ЕС прямо говорят мы ни чего делать не будем ,у России и так всё хорошо идёт ,ни каких санкций снимать не будем.Мы обиделись и закрыли сделку- виноват для всех запад.
  9. semuil
    semuil Сегодня, 20:07
    0
    Это российские удобрения и они уже подарены африканским странам без всяких сделок.Сделка тут не при чём.
  10. zoland
    zoland Сегодня, 20:12
    0
    Цитата: evgen1221
    Ну попросили они и что, ес ожидаемо через губу плювать хотел,искльчительные же боги. Вот если африка зубы покажет консолидированно и введет эмбарго на поставки в ес то боги быстро отдуплятся тогда.

    А можно узнать, что Африка в ЕС поставляет? Эти обезьяны даже нефть у себя не могут переработать , продают ее как сырью и закупают бензин
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:25
    0
    По крайней мере страны Африки Россию услышали. Теперь дело за ними - пусть пытаются докричаться и добиться разблокировки российской продукции. Спасение голодающих дело рук самих голодающих. yes