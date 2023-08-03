Правительства стран Африки призвали Евросоюз разблокировать тысячи тонн российских удобрений в рамках зерновой сделки

В портах стран Европы заблокировано свыше 200 тысяч тонн российских удобрений. Они должны были использоваться для ведения сельскохозяйственных работ, в том числе в странах Африки. Блокировка российских удобрений несёт прямую угрозу продовольственной безопасности.

Страны Африки после состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита «Россия-Африки» выступили с коллективным обращением по вопросу зерновой сделки. Так, стало известно о том, что большинство африканских делегаций приняли позицию России по этому вопросу, состоящую в простом правиле: РФ сразу же возобновит участие в зерновой сделке, если участниками этой сделки российские требования будут выполнены. Среди таких пунктов, напомним, разблокировка зарубежных портов для российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья привёл конкретный пример:По словам Винсента Магвеньи, правительства стран Африки призывают Запад разблокировать российские удобрения и выполнить данные обязательства в рамках зерновой сделки.Отмечено, что обращение о снятии санкций в отношении удобрений направлено в Евросоюз и в Организацию Объединённых Наций.Напомним, что ранее за рубежом чаще всего муссировалась одна тема – о том, что условия зерновой сделки не выполняет исключительно Россия. Теперь информация о том, что условия зерновой сделки не спешит соблюдать другая её сторона, постепенно выходит в международное медиапространство. Даст ли это хоть какой-то действенный эффект, пока вопрос открытый.