Украинские войска потеряли сразу несколько позиций на северо-западе Серебрянского лесничества, расположенного западнее луганского города Кременная.Российские войска использовали тактику, которая в последнее время приносит зримый результат: сначала по противнику в течение нескольких часов работала артиллерия, причём с нескольких направлений со сменой позиций для усложнения контрбатарейной борьбы. Затем вперёд пошли штурмовые подразделения, включая бойцов ВДВ.В результате успешной операции были уничтожены не менее 80 украинских военнослужащих, ещё не менее десяти были взяты в плен. Несколько десятков попытались бежать. Однако российская ствольная артиллерия, а также расчёты тяжёлых огнемётных систем отрабатывают по отступающему и пытающемуся рассеяться в лесном массиве противнику.Попавшие в плен украинские военные используют традиционные «штампы» о том, что командование их «бросает на мясо», что «западные инструкторы ничему толком не учили», что «всем обещали лёгкий разгром русских» и прочее в том же духе. При этом никто не говорит о том, что если всё так плохо и неорганизованно, почему же они до последнего вели огонь и сдаваться самостоятельно, выйти из боя, явно не собирались.К настоящему моменту украинские войска контролируют западную и южную части Серебрянского (Кременского) леса.Основные позиции ВСУ расположены между рекой Северский Донец и группой озёр, включая озеро Долгенькое. При этом с начала украинского контрнаступления зона контроля ВСУ в Серебрянском лесничестве сократилась минимум вдвое.