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Российские войска атаковали позиции противника на северо-западе Серебрянского лесничества и взяли сразу несколько позиций

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Российские войска атаковали позиции противника на северо-западе Серебрянского лесничества и взяли сразу несколько позиций

Украинские войска потеряли сразу несколько позиций на северо-западе Серебрянского лесничества, расположенного западнее луганского города Кременная.


Российские войска использовали тактику, которая в последнее время приносит зримый результат: сначала по противнику в течение нескольких часов работала артиллерия, причём с нескольких направлений со сменой позиций для усложнения контрбатарейной борьбы. Затем вперёд пошли штурмовые подразделения, включая бойцов ВДВ.

В результате успешной операции были уничтожены не менее 80 украинских военнослужащих, ещё не менее десяти были взяты в плен. Несколько десятков попытались бежать. Однако российская ствольная артиллерия, а также расчёты тяжёлых огнемётных систем отрабатывают по отступающему и пытающемуся рассеяться в лесном массиве противнику.

Попавшие в плен украинские военные используют традиционные «штампы» о том, что командование их «бросает на мясо», что «западные инструкторы ничему толком не учили», что «всем обещали лёгкий разгром русских» и прочее в том же духе. При этом никто не говорит о том, что если всё так плохо и неорганизованно, почему же они до последнего вели огонь и сдаваться самостоятельно, выйти из боя, явно не собирались.

К настоящему моменту украинские войска контролируют западную и южную части Серебрянского (Кременского) леса.



Основные позиции ВСУ расположены между рекой Северский Донец и группой озёр, включая озеро Долгенькое. При этом с начала украинского контрнаступления зона контроля ВСУ в Серебрянском лесничестве сократилась минимум вдвое.
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:19
    +2
    Молодцы, только что объявили о гибели в бою еще одного американского наемника, некоего Даба Лоуренса.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:22
      +2
      Carlos Sala......объявили о гибели в бою..... наемника, некоего Даба Лоуренса.

      Будем помнить. crying
      1. Carlos Sala
        Carlos Sala Сегодня, 20:28
        +1
        Уже не один, а два, здесь оставляю ссылку https://inews.co.uk/news/world/two-american-volunteers-killed-drone-attack-fighting-ukraine-2524275
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 20:40
          +1
          Кол осиновый..Для памяти...Конечно-коротко,но емко
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:21
    0
    Идут вперёд и это хорошо. Сидя в обороне победить, почти, невозможно.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:23
    +2
    Атака после артподготовки - классика, разве не?
    Молодцы!
  5. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:24
    0
    А что за тактика такая неожиданная? Писаки совсем куку?
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:30
    0
    Пора лагеря для военнопленных строить на Новой Земле: пусть помогают Арктику осваивать.