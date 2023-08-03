Российские войска атаковали позиции противника на северо-западе Серебрянского лесничества и взяли сразу несколько позиций

Украинские войска потеряли сразу несколько позиций на северо-западе Серебрянского лесничества, расположенного западнее луганского города Кременная.
Российские войска использовали тактику, которая в последнее время приносит зримый результат: сначала по противнику в течение нескольких часов работала артиллерия, причём с нескольких направлений со сменой позиций для усложнения контрбатарейной борьбы. Затем вперёд пошли штурмовые подразделения, включая бойцов ВДВ.
В результате успешной операции были уничтожены не менее 80 украинских военнослужащих, ещё не менее десяти были взяты в плен. Несколько десятков попытались бежать. Однако российская ствольная артиллерия, а также расчёты тяжёлых огнемётных систем отрабатывают по отступающему и пытающемуся рассеяться в лесном массиве противнику.
Попавшие в плен украинские военные используют традиционные «штампы» о том, что командование их «бросает на мясо», что «западные инструкторы ничему толком не учили», что «всем обещали лёгкий разгром русских» и прочее в том же духе. При этом никто не говорит о том, что если всё так плохо и неорганизованно, почему же они до последнего вели огонь и сдаваться самостоятельно, выйти из боя, явно не собирались.
К настоящему моменту украинские войска контролируют западную и южную части Серебрянского (Кременского) леса.
Основные позиции ВСУ расположены между рекой Северский Донец и группой озёр, включая озеро Долгенькое. При этом с начала украинского контрнаступления зона контроля ВСУ в Серебрянском лесничестве сократилась минимум вдвое.