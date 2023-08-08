Как Россия спасла Грузию от полного уничтожения

Генерал-майор Лазарев вводит Егерский полк в Тифлис 26 ноября 1799 года. Художник Франц Рубо
Миф о русской оккупации
В современной Грузии либералами и националистами создан миф о «русской (советской) оккупации» Грузии. Информационная война Запада, которая ведётся против Русской цивилизации с помощью местных прозападных политиков, либеральной и националистической интеллигенции, привела к тому, что молодые поколения грузин считают русских захватчиками и оккупантами. Этот миф утверждён в системе образования, в общественном поле. Война 2008 года, когда Русская армия спасла Абхазию и Южную Осетию от вторжения грузинских войск, только укрепила эти настроения.
Однако историческая правда в том, что грузинское земли в момент присоединения их к Российской империи находились под угрозой полного уничтожения со стороны Порты и Персии. Грузинские народности находились под постоянной угрозой физического уничтожения (геноцида), ассимиляции и исламизации остатков. Только русские своими штыками защитили и спасли историческую Грузию и её народности от полного исчезновения с лица планеты.
При этом на тот момент не было единого грузинского народа, а существовало несколько народностей и племен, которые сильно отличались в этнографическом, языковом отношении, враждовали и единым народом себя не считали. Грузинским народом они стали уже в благоприятный период жизни в составе СССР.
В современном Тбилиси предпочитают не вспоминать, что грузинские цари и князья не раз просили Россию помочь, оказать покровительство и взять под свою руку их земли и племена. Что различные исторические области современной Грузии были отбиты у Турции в ряде тяжёлых войн, за них Россия заплатила жизнями тысяч своих солдат.
Кроме того, одной из причин длительной и кровавой кавказской войны стали набеги горцев на Грузию. И здесь русским солдатам пришлось платить своей кровью, чтобы на Кавказе был мир и порядок.
При власти русских отдельные области исторической Грузии были объединены в единую Грузинскую ССР. И именно при русских началось масштабное экономическое, социально-культурное развитие Грузии. Что в итоге и привело к формированию грузинского народа.
Современные грузины забыли или даже не знают, что многие поколения их народа наслаждались мирной жизнью в составе Российской империи и Советского Союза. Что они избежали геноцида и полной ассимиляции, которая превратила бы их в разновидность тюрков-турок. Что в составе России грузинские народности быстро начали расти в числе, а это базовый признак процветания, благоприятных условий жизни народа.
Тот факт, что русские не были оккупантами, подтверждает и то, что многие лучшие представители грузинских народностей вошли в состав русской элиты в Российской империи и СССР. Достаточно вспомнить знаменитого русского полководца грузинского происхождения Багратиона, величайшего вождя русского народа Сталина-Джугашвили, лучшего управленца XX столетия Берию и т. д. Грузины вместе с русскими делали одно дело, строили Российскую империю, великий Советский Союз, воевали с гитлеровцами. Созидательная работа в общем проекте и принесла Грузии и грузинам мир и процветание.
В отличие от Западного мира, который чётко делился на ядро-метрополию и колонии, Россия не сделала Грузию своей колонией, высасывая из неё ресурсы. Наоборот, при царской и советской власти Грузия была частью общего созидательного проекта, империи, а не колонией. Поэтому на Грузию тратили энергию, ресурсы империи. Развивалась экономика, транспортная, социальная, культурно-образовательная инфраструктура, здравоохранение.
Не было обычных для западных колонизаторов явлений – массового террора, геноцида, паразитирования на ресурсах и энергии покорённого народа, обращения местных жителей в рабов или людей второго-третьего сорта. Грузины были полноправными членами общей империи. При этом не подавлялись, а наоборот, сохранялись и даже развивались местные особенности, отличия.
Спасение Грузии
В XV веке Грузинское царство стало изолированной христианской страной во враждебном окружении. Грузия находилась в стадии упадка и распалась на несколько государственных образований, которые были под сильным военно-политическим влиянием Персии (Иран) и Османской империи. Часть исторической грузинской территории была оккупирована Турцией и Персией. В 1555 году Порта и Персия подписали мирный договор, разграничивающий их сферы влияния в Закавказье. Имеретия отходила к Турции, а Картлийское и Кахетинское царства – к Персии.
В этот период постоянно шли кровавые, опустошительные войны между Османской империей и Персией за регион. Грузия была полем боя. Армии захватчиков опустошали грузинские земли. Персы и османы массами уводили людей для поселения в других местах или для продажи в рабство. Выжившие и спасшиеся от рабства бежали далеко в горы, в труднодоступные места. Часть населения вынуждена была принять ислам.
Это не мешало местным правителям и феодалам вести между собой войны. Также на грузинские земли совершали набеги северокавказские горцы. Ширилась работорговля. Некогда процветающие города и земли опустели, численность населения резко сократилась. Грузинские народности оказались на грани полного исчезновения.
Только появление на Кавказе России спасло грузинские народности от полного угасания, ассимиляции и исламизации. Грузинские правители в XVII–XVIII вв. неоднократно обращались к Русскому царству с просьбами принять их подданство и оказать военную помощь против Турции и Персии.
В 1638 году царь Мингрелии (Мингрелия или Менгрелия – историческая область в Западной Грузии) Леон прислал русскому царю Михаилу просьбу о переходе в русское подданство. В 1641 году жалованная грамота была передана кахетинскому царю Теймуразу о принятии Иверийской земли (Иверия, Иберия – историческое название Кахетии) под покровительство Русского царства. В 1657 году грузинские племена – тушины, хевсуры и пшавы, попросили государя Алексея Михайловича принять их в русское подданство.
Подобные просьбы неоднократно повторялись и в XVIII веке. Однако Россия в этот период ещё не могла решить стратегическую задачу по включению Кавказа в свою сферу влияния. Россия в XVII и в первой половине XVIII века вела тяжелые войны за восстановление единства русских земель, с целью выхода к берегам Балтики и Чёрного моря. Много сил, ресурсов и времени уходило и на решение внутренних проблем.
Царь Пётр успешно начал прорубать «окно» на Восток, но начатое им большое дело не было продолжено его преемниками. Началась эпоха т. н. «дворцовых переворотов», внутренние интриги и раздоры замедлили движение России на Юг, включая Кавказ.
Во времена императрицы Екатерины II в восточной политике России произошёл коренной перелом. Россия вела войны с Портой за господство в Северном Причерноморье. В сферу интересов Петербурга попал и Кавказ. В ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Картли-Кахетинское и Имеретинское царства выступили на стороне русских против османов. Для войны на кавказском направлении был направлен отряд генерала Тотлебена. Войскам Тотлебена удалось взять турецкие крепости в Имеретии и занять Кутаиси.
Россия победила Турцию. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года облегчал положение грузинских подданных Порты, отменял уплату дани Имеретией. Крепости, взятые Русской армией, туркам возвращены не были.
Георгиевский трактат 1783. Архив внешней политики Российской империи МИД РФ.
Вхождение в состав России
В конце 1782 года картли-кахетинский царь Ираклий II обратился к российской императрице Екатерине принять его царство под покровительство Российской империи. Петербург дал согласие. Соответствующие переговоры провёл генерал Павел Потёмкин (родственник знаменитого фаворита императрицы). Уполномоченными с грузинской стороны были князья Иванэ Багратион-Мухранский и Гарсеван Чавчавадзе.
24 июля (4 августа) 1783 года в кавказской крепости Георгиевск был подписан договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединённым Картли-Кахетинским царством (Восточная Грузия). Грузинский царь признавал покровительство Петербурга и отказывался от самостоятельной внешней политики, её он должен был согласовывать с русским правительством. Ираклий отказывался от вассальной зависимости со стороны других государств и обязался признавать только власть русских государей.
Россия обещала защитить Грузию от внешних врагов. Для защиты страны выделялось два батальона, их в случае необходимости могли усилить. Грузины получали общие с русскими права в области торговли, свободе перемещения и поселения в России. Соглашение уравнивало в правах русских и грузинских дворян, духовенство и купечество.
Россия начала прокладывать коммуникации, которые связали её с Грузией – строительство Военно-Грузинской дороги. Вдоль неё возвели несколько укреплений, включая Владикавказ.
Договор действовал несколько лет, уже в 1787 году Россия вывела войска из Грузии из-за «гибкой» политики Ираклия, который начал тайные переговоры с турками. Победа России над Турцией в войне 1787–1791 гг. улучшила положение Грузии. По Ясскому миру Порта отказывалась от претензий на Грузию и обязалась не предпринимать враждебных действий против грузин.
Тем временем Персия решила восстановить свою сферу влияния на Кавказе. Там после многолетней междоусобицы захватил власть Ага Мохаммад-шах из тюркского племени каджаров. Он стал основателем новой династии – Каджаров и принялся деятельно восстанавливать империю. В 1795 году огромная персидская армия огнем и мечом прошлась по Грузии. Немногочисленная грузинская армия легла костьми в трехдневном сражении на подступах к Тбилиси. Персы разгромили Тбилиси, большую часть населения вырезали, тысячи женщин и детей угнали в рабство.
Россия в ответ в 1796 году организовала Персидский поход (Как Россия спасала Грузию от Персии; Наказание «немирной» Персии – поход 1796 года). Также русские войска были введены в Грузию для её защиты.
Поход был победоносным, русские войска заняли Дербент, Кубу и Баку, вышли в северные области Персии. Весь западный берег Каспия оказался под русским контролем. В российское подданство перешли Дербентское, Бакинское, Кубинское, Карабагское, Шемахинское и Гянджинское ханства. Осталось только закрепить этот успех политическим соглашением с разбитым персидским шахом.
Неожиданная смерть Екатерины Великой смешала все карты. Царь Павел I решил начать внешнюю политику с чистого листа и приказал отвести войска из Закаспийской области и Грузии.
Но вскоре переговоры между Россией и Грузией возобновились. Царь Картли-Кахетии Георгий XII понимал, что выжить Грузия может только под покровительством Российской империи. Он просил возобновить соглашение 1783 года. В апреле 1799 года русский государь Павел I возобновил договор о покровительстве, русские войска вернулись в Тбилиси.
Положение в Восточной Грузии осложнялось междоусобными распрями, личными и узкогрупповыми интересами грузинских феодалов. Феодалы кучковались вокруг многочисленных царевичей, претендовавших на престол. Георгий XII тяжело болел, и началась грызня за престол. Местные князья были готовы предать национальные интересы, пойти ради личной выгоды на соглашение с персами и турками. Прорусская партия во главе с царем Георгием решила, что необходимо пересмотреть Георгиевский трактат, усилив русскую власть в Грузии.
Летом 1800 года император Павел принял предложение грузинского царя об усилении полномочий русского правительства: речь шла теперь не только о контроле над внешней политикой Грузии, но и о вопросах внутренней политики. Осенью 1800 года грузинская делегация предложила проект ещё более тесного единения Грузии с Россией. Павел принял его. Русский император объявил, что принимает в вечное подданство царя Георгия XII и весь народ грузинский. Русские войска в Грузии были усилены, что позволило успешно отразить набег аварского хана.
Грузинская династия не могла обеспечить стабильность и существование грузинской государственности. России необходим был порядок и стабильность в Грузии, стратегическом плацдарме империи на Кавказе. Поэтому было решено ввести прямое русское управление, ликвидировав возможность восстания, развала и вмешательства внешних сил.
В конце 1800 года грузинский царь Георгий XII тяжело заболел. Во время его болезни верховная власть перешла в руки полномочного министра русского правительства при грузинском царе – Коваленского и командующего русскими войсками в Грузии – генерала Лазарева. 18 января 1801 года в Петербурге был обнародован манифест Павла I о присоединении Картли-Кахетинского царства к России. В середине февраля того же года манифест этот был оглашен и в Тбилиси. После убийства Павла этот акт был подтвержден и правительством Александра.
Русская «оккупация» спасла историческую Грузию от полного уничтожения, а народ от истребления, ассимиляции и исламизации. Под властью русских большая часть исторической Грузии была воссоединена. Было отменено позорное рабовладение, когда свои же грузинские феодалы продавали детей и девушек в рабство.
Грузия получила большой промежуток мирного времени – несколько поколений в царское, а затем и в советское время. Это привело к значительному росту грузинского населения. В 1801 году грузин было около 800 тыс. человек, в 1900 году – 2 млн, в 1959 году – 4 млн, в 1990 году – 5,4 млн человек. Вымирание и бегство за границу населения Грузии началось в 1990-е годы, когда Русская империя была развалена.
Россия не грабила и так нищую Грузию, наоборот, взвалила на себя большую ответственность и ношу по её развитию. В грузинскую окраину-украину вложили большие средства, провели огромную работу. Грузинская земля процветала под властью русских царей и генсеков. Империя развивала свою окраину.
Памятная медаль 1790 года. Изготовлена Тимофеем Ивановым на Санкт-Петербургском монетном дворе