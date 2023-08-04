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Производство БПЛА «Герань-2» и беспокойство США

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Производство БПЛА «Герань-2» и беспокойство США
БПЛА "Герань-2" над Украиной. Фото AFP



Почти год назад российская армия впервые применила ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2», о существовании которых до этого ничего не сообщалось. Более того, и после начала массового применения официальные структуры не спешат раскрывать все данные о новых БПЛА. При всем этом, «Герани» привлекли внимание иностранных армий и разведок, и теперь они пытаются определить происхождение российских беспилотников, места производства и т.д.

В атмосфере секретности


Боевое применение БПЛА «Герань-2» началось в сентябре 2022 г., вскоре после украинского теракта на Керченском мосту. Такие беспилотники вместе с крылатыми ракетами использовались для поражения объектов инфраструктуры противника, военной и двойного назначения. Характерные особенности конструкции и тактико-технические характеристики сделали их эффективным ударным средством.

По результатам изучения обломков прилетевших БПЛА, украинские специалисты и их зарубежные покровители сделали любопытный вывод. Утверждалось, что российская «Герань-2» фактически является переименованным беспилотником «Шахед-136» иранской разработки либо его локализованной версией.

В пользу такого предположения приводилось несколько аргументов. Главным было сходство экстерьера и конструкции российского и иранского БПЛА. Кроме того, в течение прошлого лета в зарубежной прессе циркулировали слухи о регулярных визитах российских должностных лиц и специалистов в Иран и наоборот. Предполагалось, что целью таких поездок было соглашение о «Шахедах» / «Геранях» и организация производства.


Обломок беспилотника, использованного в одном из первых ударов, сентябрь 2022 г. Фото Telegram / ImpNavigator

Такая информация не получила подтверждения. Российское министерство обороны и другие ведомства никак не комментировали иностранные версии происхождения «Герани-2». Официальный Тегеран, в свою очередь, опроверг возможность экспорта подобных БПЛА.

Официальная информация о проекте «Герань-2» до сих пор практически отсутствует. Остаются неизвестными создатели проекта и производители серийной техники, тактико-технические характеристики и возможности изделия и т.д. Вероятно, все эти сведения раскроют позже, когда обстановка позволит это сделать.

Анонимные источники


Изделия «Герань-2» привлекли внимание иностранных разведок, и теперь они пытаются добыть любую доступную информацию. Некоторые сведения при этом попадают в открытую печать. Впрочем, сообщения зарубежной прессы не следует переоценивать – публикуемая информация может не соответствовать реальному положению дел и преследовать специфические цели.

Еще в конце прошлого года официальные лица и пресса США назвали основной версию об иранском происхождении «Гераней». Со ссылкой на свои разведданные утверждалось, что Россия получает от Ирана готовые беспилотники. Доказательства этого не приводились – по соображениям секретности. Кроме того, сообщалось, что Москва и Тегеран активно работают над запуском производства «Шахедов-136» на российской территории.


Иранские БПЛА "Шахед-136" на пусковой установке. Фото Telegram / Dambiev

Предполагаемые подробности такого сотрудничества в начале февраля раскрыла газета The Wall Street Journal. От неназванных источников в руководстве США издание узнало, что в начале января в Москву прибыла делегация из Ирана. В ее составе присутствовало высшее командование ВВС КСИР и руководство авиастроительной корпорации Quds Aviation Industry. Темой визита якобы было строительство нового завода в России и запуск производства «Шахедов» / «Гераней».

По данным WSJ, завод должны построить в г. Елабуга (Татарстан). После запуска и выхода на проектную мощность он сможет выпускать до 6 тыс. БПЛА по типу «Герани-2» ежегодно. При этом запланирована модернизация исходного беспилотника. Он должен получить двигатель с улучшенными характеристиками.

По данным разведки


По всей видимости, возможность запуска производства иранских БПЛА на российском заводе заинтересовала США и, возможно, даже беспокоит их. В связи с этим за предполагаемыми процессами российско-иранского сотрудничества теперь следит американское разведывательное сообщество. Время от времени оно раскрывает добытые данные – естественно, подтверждающие ранее высказанную точку зрения.

В апреле разведка США опубликовала спутниковый снимок Особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, на котором якобы запечатлели строительство будущего завода беспилотников. Утверждается, что на этот объект регулярно прибывают грузы из Ирана. Российские официальные лица не стали комментировать эти сообщения.


Российские и иранские БПЛА разных типов на недавнем мероприятии РУМО. Фото РУМО США

21 июля Разведывательное управление Минобороны США (РУМО) провело брифинг на тему российских ударных БПЛА и предполагаемого «иранского следа». На мероприятии показали обломки примененных «Гераней» и «Шахедов», в т.ч. сохранившиеся ключевые агрегаты. Представители РУМО в очередной раз обратили внимание на маркировку отдельных изделий и БПЛА в целом и указали на иностранное происхождение российского вооружения.

Кроме того, вновь затронули тему производства беспилотников в Иране и в России. По данным РУМО, источник которых не указан, иранская промышленность передала российской армии более 400 изделий «Шахед-136», переименованных затем в «Герани». К настоящему времени этот «воздушный флот» практически полностью истрачен.

В Пентагоне ожидают, что строящийся завод в «Алабуге» запустят к концу года, и тогда же он даст первую продукцию. Предприятие сможет выпускать на порядки больше техники, чем Россия получила из Ирана. Рост производства и поставок даст российской армии совершенно новые возможности по применению ударных БПЛА и представляет опасность для Украины.

В РУМО отметили, что брифинг проводится с целью предоставить общественности «неопровержимые доказательства» военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана. Управление собиралось показать, что иранская техника задействована в боевых действиях против Украины. По сути, мероприятие было не техническим, а политическим. Поэтому к оглашенной на нем информации следует относиться критически – нужно учитывать, что Вашингтон имеет самое прямое отношение к текущей ситуации и действует в соответствии со своими интересами.


Детали использованных беспилотников. Фото РУМО

Повод для беспокойства


Интерес США к российским ударным БПЛА, равно как и к другой современной технике и вооружениям, вполне понятен. «Герани-2» появились неожиданно для противника и его покровителей и серьезно улучшили возможности нашей армии по нанесению ударов по удаленным целям. Такие беспилотники имеют целый ряд характерных особенностей, которые делают их удобным средством для массированных и эффективных налетов. Все это не могло не привлечь внимание иностранных специалистов.

«Герань-2», как и похожий на нее «Шахед-136», отличается простотой конструкции – используются хорошо освоенные материалы и технологии изготовления, а на борту отсутствуют чрезмерно сложные и дорогие компоненты. Стоимость одного БПЛА в серии, по разным данным, не превышает 18-20 тыс. долл. США, благодаря чему беспилотник значительно дешевле любых крылатых ракет.

Планер из пластика / композитов снижает радиолокационную заметность, а поршневой двигатель выделяет недостаточно тепла для надежной засечки инфракрасными средствами обнаружения и наведения. Силовая установка с толкающим воздушным винтом ограничивает скорость 220-250 км/ч, но дает высокую экономичность, и дальность полета может превышать 2-2,5 тыс. км.

«Герань-2» несет фугасную боевую часть массой в десятки килограммов. Кроме того, как сообщают зарубежные источники, в последних сериях БПЛА используется кумулятивно-осколочный боезаряд, буквально разбрасывающий вокруг себя кумулятивные струи и готовые поражающие элементы. Результаты подрыва таких БЧ можно наблюдать на многочисленных видео, сделанных случайными операторами.


Кили "Шахеда" (слева) и "Герани" (справа). Фото РУМО

Беспилотники «Герань-2» регулярно применяются российской армией, причем в каждом ударе такого рода участвует до нескольких десятков этих изделий. Результаты таких ударов и их последствия хорошо известны. Несмотря на хвастливые до неправдоподобности украинские отчеты о работе ПВО, наши «Герани-2», сами и вместе с другими вооружениями, успешно уничтожают все намеченные цели и наносят противнику значительный урон.

Работы продолжаются


Наличие у России подобного оружия, дешевого, массового и эффективного, очевидным образом беспокоит реального и потенциального противника. В частности, Вашингтон боятся, что «Герани» поспособствуют скорейшей демилитаризации Украины, и его ставка на киевский режим проиграет. При этом попытки повторить украинский сценарий и использовать против России другие страны и режимы сразу столкнутся с ответом в виде ударных БПЛА и других систем.

Именно поэтому США стремятся как можно скорее «разоблачить» иранско-российское сотрудничество и, при возможности, помешать ему. Кроме того, они обеспокоены ожидаемым расширением производства за счет нового завода, который только ухудшит положение киевского режима и потенциальных противников России.

Тем временем, российская промышленность не обращает внимания на американские заявления и мероприятия – она выполняет заказ на производство необходимых вооружений и техники, включая ударные БПЛА. Наша армия, в свою очередь, применяет полученные «Герани-2» и наносит урон тылам и инфраструктуре противника. Мнение третьих стран их совсем не интересует.
Автор:
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2 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 04:51
    0
    Наша армия применяет «Герани-2» и наносит урон тылам и инфраструктуре противника

    ***

    — Ф͟и͟т͟о͟т͟е͟р͟а͟п͟и́͟͟я (от др.-греч. «растение» + «лечение»), траволечение - метод лечения и профилактики ...



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  2. Персия
    Персия Сегодня, 05:01
    0
    The Russian Ministry of Defense and other departments did not comment on foreign versions of the origin of Geranium-2. Official Tehran, in turn, denied the possibility of exporting such UAVs.

    actually, Iran did confirm sending drone to Russia, but they said the agreement was reached before special military operation and not specifically intended to use in Ukraine and more importantly, how a weapon used is not responsibility of supplier.