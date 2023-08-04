Производство БПЛА «Герань-2» и беспокойство США

БПЛА "Герань-2" над Украиной. Фото AFP
Почти год назад российская армия впервые применила ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2», о существовании которых до этого ничего не сообщалось. Более того, и после начала массового применения официальные структуры не спешат раскрывать все данные о новых БПЛА. При всем этом, «Герани» привлекли внимание иностранных армий и разведок, и теперь они пытаются определить происхождение российских беспилотников, места производства и т.д.
В атмосфере секретности
Боевое применение БПЛА «Герань-2» началось в сентябре 2022 г., вскоре после украинского теракта на Керченском мосту. Такие беспилотники вместе с крылатыми ракетами использовались для поражения объектов инфраструктуры противника, военной и двойного назначения. Характерные особенности конструкции и тактико-технические характеристики сделали их эффективным ударным средством.
По результатам изучения обломков прилетевших БПЛА, украинские специалисты и их зарубежные покровители сделали любопытный вывод. Утверждалось, что российская «Герань-2» фактически является переименованным беспилотником «Шахед-136» иранской разработки либо его локализованной версией.
В пользу такого предположения приводилось несколько аргументов. Главным было сходство экстерьера и конструкции российского и иранского БПЛА. Кроме того, в течение прошлого лета в зарубежной прессе циркулировали слухи о регулярных визитах российских должностных лиц и специалистов в Иран и наоборот. Предполагалось, что целью таких поездок было соглашение о «Шахедах» / «Геранях» и организация производства.
Обломок беспилотника, использованного в одном из первых ударов, сентябрь 2022 г. Фото Telegram / ImpNavigator
Такая информация не получила подтверждения. Российское министерство обороны и другие ведомства никак не комментировали иностранные версии происхождения «Герани-2». Официальный Тегеран, в свою очередь, опроверг возможность экспорта подобных БПЛА.
Официальная информация о проекте «Герань-2» до сих пор практически отсутствует. Остаются неизвестными создатели проекта и производители серийной техники, тактико-технические характеристики и возможности изделия и т.д. Вероятно, все эти сведения раскроют позже, когда обстановка позволит это сделать.
Анонимные источники
Изделия «Герань-2» привлекли внимание иностранных разведок, и теперь они пытаются добыть любую доступную информацию. Некоторые сведения при этом попадают в открытую печать. Впрочем, сообщения зарубежной прессы не следует переоценивать – публикуемая информация может не соответствовать реальному положению дел и преследовать специфические цели.
Еще в конце прошлого года официальные лица и пресса США назвали основной версию об иранском происхождении «Гераней». Со ссылкой на свои разведданные утверждалось, что Россия получает от Ирана готовые беспилотники. Доказательства этого не приводились – по соображениям секретности. Кроме того, сообщалось, что Москва и Тегеран активно работают над запуском производства «Шахедов-136» на российской территории.
Иранские БПЛА "Шахед-136" на пусковой установке. Фото Telegram / Dambiev
Предполагаемые подробности такого сотрудничества в начале февраля раскрыла газета The Wall Street Journal. От неназванных источников в руководстве США издание узнало, что в начале января в Москву прибыла делегация из Ирана. В ее составе присутствовало высшее командование ВВС КСИР и руководство авиастроительной корпорации Quds Aviation Industry. Темой визита якобы было строительство нового завода в России и запуск производства «Шахедов» / «Гераней».
По данным WSJ, завод должны построить в г. Елабуга (Татарстан). После запуска и выхода на проектную мощность он сможет выпускать до 6 тыс. БПЛА по типу «Герани-2» ежегодно. При этом запланирована модернизация исходного беспилотника. Он должен получить двигатель с улучшенными характеристиками.
По данным разведки
По всей видимости, возможность запуска производства иранских БПЛА на российском заводе заинтересовала США и, возможно, даже беспокоит их. В связи с этим за предполагаемыми процессами российско-иранского сотрудничества теперь следит американское разведывательное сообщество. Время от времени оно раскрывает добытые данные – естественно, подтверждающие ранее высказанную точку зрения.
В апреле разведка США опубликовала спутниковый снимок Особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, на котором якобы запечатлели строительство будущего завода беспилотников. Утверждается, что на этот объект регулярно прибывают грузы из Ирана. Российские официальные лица не стали комментировать эти сообщения.
Российские и иранские БПЛА разных типов на недавнем мероприятии РУМО. Фото РУМО США
21 июля Разведывательное управление Минобороны США (РУМО) провело брифинг на тему российских ударных БПЛА и предполагаемого «иранского следа». На мероприятии показали обломки примененных «Гераней» и «Шахедов», в т.ч. сохранившиеся ключевые агрегаты. Представители РУМО в очередной раз обратили внимание на маркировку отдельных изделий и БПЛА в целом и указали на иностранное происхождение российского вооружения.
Кроме того, вновь затронули тему производства беспилотников в Иране и в России. По данным РУМО, источник которых не указан, иранская промышленность передала российской армии более 400 изделий «Шахед-136», переименованных затем в «Герани». К настоящему времени этот «воздушный флот» практически полностью истрачен.
В Пентагоне ожидают, что строящийся завод в «Алабуге» запустят к концу года, и тогда же он даст первую продукцию. Предприятие сможет выпускать на порядки больше техники, чем Россия получила из Ирана. Рост производства и поставок даст российской армии совершенно новые возможности по применению ударных БПЛА и представляет опасность для Украины.
В РУМО отметили, что брифинг проводится с целью предоставить общественности «неопровержимые доказательства» военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана. Управление собиралось показать, что иранская техника задействована в боевых действиях против Украины. По сути, мероприятие было не техническим, а политическим. Поэтому к оглашенной на нем информации следует относиться критически – нужно учитывать, что Вашингтон имеет самое прямое отношение к текущей ситуации и действует в соответствии со своими интересами.
Детали использованных беспилотников. Фото РУМО
Повод для беспокойства
Интерес США к российским ударным БПЛА, равно как и к другой современной технике и вооружениям, вполне понятен. «Герани-2» появились неожиданно для противника и его покровителей и серьезно улучшили возможности нашей армии по нанесению ударов по удаленным целям. Такие беспилотники имеют целый ряд характерных особенностей, которые делают их удобным средством для массированных и эффективных налетов. Все это не могло не привлечь внимание иностранных специалистов.
«Герань-2», как и похожий на нее «Шахед-136», отличается простотой конструкции – используются хорошо освоенные материалы и технологии изготовления, а на борту отсутствуют чрезмерно сложные и дорогие компоненты. Стоимость одного БПЛА в серии, по разным данным, не превышает 18-20 тыс. долл. США, благодаря чему беспилотник значительно дешевле любых крылатых ракет.
Планер из пластика / композитов снижает радиолокационную заметность, а поршневой двигатель выделяет недостаточно тепла для надежной засечки инфракрасными средствами обнаружения и наведения. Силовая установка с толкающим воздушным винтом ограничивает скорость 220-250 км/ч, но дает высокую экономичность, и дальность полета может превышать 2-2,5 тыс. км.
«Герань-2» несет фугасную боевую часть массой в десятки килограммов. Кроме того, как сообщают зарубежные источники, в последних сериях БПЛА используется кумулятивно-осколочный боезаряд, буквально разбрасывающий вокруг себя кумулятивные струи и готовые поражающие элементы. Результаты подрыва таких БЧ можно наблюдать на многочисленных видео, сделанных случайными операторами.
Кили "Шахеда" (слева) и "Герани" (справа). Фото РУМО
Беспилотники «Герань-2» регулярно применяются российской армией, причем в каждом ударе такого рода участвует до нескольких десятков этих изделий. Результаты таких ударов и их последствия хорошо известны. Несмотря на хвастливые до неправдоподобности украинские отчеты о работе ПВО, наши «Герани-2», сами и вместе с другими вооружениями, успешно уничтожают все намеченные цели и наносят противнику значительный урон.
Работы продолжаются
Наличие у России подобного оружия, дешевого, массового и эффективного, очевидным образом беспокоит реального и потенциального противника. В частности, Вашингтон боятся, что «Герани» поспособствуют скорейшей демилитаризации Украины, и его ставка на киевский режим проиграет. При этом попытки повторить украинский сценарий и использовать против России другие страны и режимы сразу столкнутся с ответом в виде ударных БПЛА и других систем.
Именно поэтому США стремятся как можно скорее «разоблачить» иранско-российское сотрудничество и, при возможности, помешать ему. Кроме того, они обеспокоены ожидаемым расширением производства за счет нового завода, который только ухудшит положение киевского режима и потенциальных противников России.
Тем временем, российская промышленность не обращает внимания на американские заявления и мероприятия – она выполняет заказ на производство необходимых вооружений и техники, включая ударные БПЛА. Наша армия, в свою очередь, применяет полученные «Герани-2» и наносит урон тылам и инфраструктуре противника. Мнение третьих стран их совсем не интересует.