Это используется Францией не просто как рупор пропаганды, а как средство продвижения колониальных интересов.

Новые власти Нигера сделали ряд заявлений по поводу угроз со стороны Запада военным вторжением. В Ниамее считают, что Запад подталкивает некоторых подконтрольных африканских лидеров вступить в войну против Нигера и, соответственно, вести эту войну чужими руками. В связи с этим отстранившие от должности президента Базума, обвиняемоuj в коррупции и отстаивании интересов западных элит, силы призвали страны Африки поддержать интересы африканского народа, а не западных колонизаторов. Это прямая цитата.Также новые власти Нигера обратились к согражданам по поводу вещания в стране французских телеканалов:Стало известно, что новые власти этой африканской страны издали декрет, на основании которого вводится запрет на вещание французских телеканалов и радиостанций, включая крупнейший информационный канал France 24.Нужно подчеркнуть, что в последнее время на указанном канале, вещающем в том числе на Нигер, новые власти этой страны назывались не иначе как мятежники, хунта и прочее в том же духе. При этом в 2014 году совершившие госпереворот на Украине лица французскими медиа мятежниками не назывались. Мало того, теперь французское радио и ТВ активно работает над имиджем украинских неонацистов, называя их «борцами за свободу и демократию, защитниками Европы».В Нигере на такого рода двойные стандарты внимание обратили, а потому вещание информационных радиостанций и телеканалов Франции стране прекращается.