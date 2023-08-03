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Новые власти Нигера запретили вещание французских информационных каналов и радиостанций в стране

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Новые власти Нигера запретили вещание французских информационных каналов и радиостанций в стране

Новые власти Нигера сделали ряд заявлений по поводу угроз со стороны Запада военным вторжением. В Ниамее считают, что Запад подталкивает некоторых подконтрольных африканских лидеров вступить в войну против Нигера и, соответственно, вести эту войну чужими руками. В связи с этим отстранившие от должности президента Базума, обвиняемоuj в коррупции и отстаивании интересов западных элит, силы призвали страны Африки поддержать интересы африканского народа, а не западных колонизаторов. Это прямая цитата.


Также новые власти Нигера обратились к согражданам по поводу вещания в стране французских телеканалов:

Это используется Францией не просто как рупор пропаганды, а как средство продвижения колониальных интересов.

Стало известно, что новые власти этой африканской страны издали декрет, на основании которого вводится запрет на вещание французских телеканалов и радиостанций, включая крупнейший информационный канал France 24.

Нужно подчеркнуть, что в последнее время на указанном канале, вещающем в том числе на Нигер, новые власти этой страны назывались не иначе как мятежники, хунта и прочее в том же духе. При этом в 2014 году совершившие госпереворот на Украине лица французскими медиа мятежниками не назывались. Мало того, теперь французское радио и ТВ активно работает над имиджем украинских неонацистов, называя их «борцами за свободу и демократию, защитниками Европы».

В Нигере на такого рода двойные стандарты внимание обратили, а потому вещание информационных радиостанций и телеканалов Франции стране прекращается.
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15 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 21:34
    +4
    Правильно делают. Информационная война не менее война...
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 21:39
      +2
      Надеюсь, "специальнообученные люди", по таким делам, у нас, наконец-то, появились good
      Хотя, может, уже глобальные процессы толкают на правильные действия? recourse
      1. al3x
        al3x Сегодня, 21:43
        +1
        Пусть тренируется, пока на кошках, вроде Нигера. Потом и за более серьёзного зверя, глядишь, возьмутся.
      2. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 22:14
        0
        Ну я своё навоевал, 2года срочки, 2 по контракту(полгода в госпитале) и еще после ранения уже инструктором 1,5
        Поэтому сейчас в виртуальных окопах. Психология личности, суггестия, Гештальт. Профессионально так и не стал. Хотя мог потом перевестись с физфака МГУ... но там потеря 2-х курсов была, поэтому после срочки пошел на контракт
        З.ы. Предупрежу сразы вопросы. Военный в 4 поколении. Пошел сам, когда в 99 завертелось. Даже сам военком офигел наш. В начале связистом, но суждено было стать ротным снайпером, потом контрснайперская.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:08
      +2
      Цитата: Enceladus
      Правильно делают. Информационная война не менее война...

      Сам запад в 14 году открыл на Украине "ящик Пандоры".
      Это называется: бумеранг прилетел обратно.
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 22:26
        0
        Ты знаеш с цсмошника общаюсь много... Мозгов от слова нет совсем. Я могу без мата, но они даже такого не понимают - как будто бисер метаешь перед свиньями. Настолько мозги промыты! belay
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:35
    +2
    не ожидали на западе, что им помордам да их же "сапогом"
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:42
    +1
    Это используется Францией не просто как рупор пропаганды, а как средство продвижения колониальных интересов.
    Да здравствует радио Китая good fellow
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:44
    +2
    Ай, ай, ай! Голос Свободы глушат!!! Окаянные тоталитаристы.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:46
    +1
    Не знаю в чём причина ,но запад ни в какую не может или не хочет найти руку Москвы в Нигере.Боятся найти, а то им могут припомнить майдан незалежности?
    1. Normann
      Normann Сегодня, 21:55
      0
      найти руку Москвы

      Всем и так ясно и понятно все))
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 22:05
        0
        Цитата: Normann
        Всем и так ясно и понятно все

        Мне вот ничего не понятно. Может вы объясните? Чего они хотят в Нигере.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 22:28
          0
          Цитата: мордвин 3
          Мне вот ничего не понятно. Может вы объясните? Чего они хотят в Нигере.

          Уйти из под крыла французов. В Африке французы достали всех, даже британцы легче.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 21:56
      0
      Им про этот майдан и так напоминают при случае, а что толку? Им эти напоминания, что слону дробина. Ухмыляются только да руки потирают.
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:57
    0
    Было бы гораздо впечатляющее- власти Нигерии запретили вещание французских каналов. Начали вещание Раша Тудэй и радио Комсомольская Правда!
    Пригласили на чаепитие супругу т. Кеосаяна! И Надану Фридрехсон!
    Вот это был бы поворот.
    А, так..