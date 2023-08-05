Авианосец – зло, но если кому-то зла не хватает...

Посчитаем деньги в чужих карманах и немного удивимся? Точнее, считать мы станем авианесущие корабли, но кто сказал, что они не стоят денег? Даже не денег – СУММ. Но для начала я позволю себе малюсенькое и (о чудо!) не историческое отступление.
На днях мне в личку прилетел фугас от одного из читателей. Его начали бесить мои постоянные отсылки в историю, которые, как он считает, просто уводят в сторону от темы и отвлекают. Совершенно с этим согласен и не согласен одновременно. Да, в оружейной публицистике просто нереально не смотреть назад, все было выдумано до нас. Измыслить что-то новое конструкторам очень сложно, а если и получается, все равно, корни там, в прошлом. Так что если кого это бесит – извините, но ничего тут не поделать.
Но идем к нашим баранам, то есть, авианосцам.
Роясь недавно в статьях весьма давних времен (искал кое-что по палубной авиации Японии), вдруг вернул себя в настоящее и задумался вот над чем: у США есть флот авианосцев. 11 штук, из них 10 типа «Нимиц» и 1 типа «Форд». И это огромная сила, поскольку в случае любого замеса мирового масштаба это 11 аэродромов, выдвинутых на сколь угодно большое расстояние от берегов США. И на каждом аэродроме 80-100 летательных аппаратов, способных решить самые разные задачи. Вполне приличный передовой форпост, не так ли? 11 форпостов.
А дальше?
А дальше у нас начинается самое интересное. За спиной у авианосного флота США есть еще один флот. Авианесущий, который по численности своей вдвое больше.
Ну и на этом пока остановимся и пойдем… Да, как обычно, в историю.
Я сейчас вам для разгона выдам вообще крамольную мысль: войну на море США и Японии выиграли не авианосцы.
Хорошо, что на той стороне океана нас не читают, иначе карме хана пришла бы. Прокляли, как минимум, как максимум еще бы и в куколку черными иголочками потыкали, как это там принято. Ну действительно, Мидуэй, Маршалловы острова, Окинава, «Ямато»…
Ну, скажем, в том, чтобы затыкать торпедами «Ямато», особой чести нет. Здоровенный корабль без прикрытия авиацией был обречен точно так же, как в 1941 году пошли на дно «Принц Уэльский» и «Рипалс». То есть, просто бойня. Остальное…
Хорошо, уточню. Победу на море США в войне с Японией обеспечили эскортные авианосцы.
И в этом есть суть и логика. Пока эти тяжеловесы, ударные авианосцы, обменивались авианалетами, топили друг друга и линкоры, эскортники тихонько проводили конвои, чистили квадраты от подводных лодок, поддерживали высадку десантов на сотни островов, захваченных японцами в Тихом океане.
Рутинная такая каждодневная работа, на которую вроде как эти «Эссексы» и «Энтерпрайзы» отвлекать не стоило. Но если посмотреть на карту Тихого океана и вдуматься, какие территории были захвачены Японией, понимаешь, что немцам такой блицкриг только снился. И освобождала коалиция эти территории до сентября 1945 года.
Просто цифры: авианосцев класса CV (то есть, «нормальных) и CVL (легких типа того же «Индепенденс») в США построили с 1927 по 1945 год 33 единицы всех проектов. А эскортных авианосцев с 1940 по 1945 годы – 126.
Да, эскортные авианосцы несли до 30 самолетов, в то время как нормальные авианосцы от 70 до 100 единиц. И самолеты на них были никак не самых последних модификаций, но такой огромный флот эскортников успевал повсюду. А так как эскортные авианосцы не строили по специальным проектам, а обычно перестраивались из более-менее подходящих кораблей и судов, обычно сухогрузов, то и нести они могли не только самолеты.
Вы понимаете, к чему я веду? Класс CVE, эскортных авианосцев, позволял перемещать не только самолеты. В большие трюмы бывших транспортов можно было грузить все, что угодно. Да, CVE не располагали скоростями военных кораблей, но 15-18 узлов выдавали. То есть, тихоходный конвой с десантом, артиллерией, танками, пушками, горючим и боекомплектом медленно, но неотвратимо, шел к своей цели. И у конвоя были самолеты прикрытия, которые потом могли взять под крылья бомбы и обработать переднюю линию обороны противника.
Ну все уже поняли, к чему я клоню. К тому, что именно из эскортных авианосцев родился класс УДК – ударных десантных кораблей.
И это нормальная практика. Точно так же из «мужских» и «женских» танков Первой Мировой войны родилось два класса бронетехники: из «мужских», то есть, вооруженных орудиями, появился класс основных танков, а из «женских», то есть, вооруженных только пулеметами – класс БМП.
Примерно так же вышло и с авианосцами. Нормальные, то есть, класса CV, были весьма эффективны, поскольку один такой корабль мог выполнять боевые задачи в большом регионе. Как «Большой Э» после Перл-Харбора остался единственным авианосцем в районе и ничего, вытянул как-то все на крыльях своих самолетов.
Однако момент: «Энтерпрайз» имел водоизмещение в 25 500 тонн, что само по себе делало его не маленьким кораблем. Скорость – 32,5 узла. Дальность – 12 500 миль.
Плюс «Большой Э» имел (в 1943 году) весьма впечатляющее вооружение для корабля такого класса:
- 8 универсальных орудий 127-мм;
- 40 стволов 40-мм «Бофорсов» (8×2, 6×4);
- 50 одноствольных 20-мм «Эрликонов».
Плюс три лифта, две гидравлических катапульты и до 96 самолетов разных классов.
О чем это все говорит? В первую очередь о дороговизне и о том, что как ни выкручивайся, а быстро такие корабли не строят. Что и показала, собственно, статистика. Строительство ударных авианосцев даже для такой страны, как США, оказалось небыстрыми делом. А что там говорить про Японию…
А ВМФ (это относится к обеим странам) нуждался в большем количестве носителей самолетов, чем имел. Но для многих миссий ударный авианосец флоту был не нужен. Во время миссий по поддержке морских десантов или сопровождению конвоев было достаточно меньшего количества воздушных сил.
Поэтому военно-морской флот США придумал и реализовал идею эскортных авианосцев, небольших судов, которые можно было бы серийно производить и развертывать. Он построил 126 эскортных авианосцев, в том числе 50 эскортных авианосцев класса «Касабланка», которые представляли собой весьма внушительную силу.
USS «Casablanca» (CVE-55)
Водоизмещение: 10 900 тонн.
Скорость: 19 узлов.
Дальность: 10 200 миль.
Вооружение (фактическое, не по проекту):
1 орудие 127-мм;
8 × 2 зенитных орудий «Бофорс» 40-мм;
30 × 20-мм зенитных автоматов «Эрликон».
2 лифта, 1 катапульта и до 27 различных самолетов.
Разница ощутима. Эскортный авианосец намного скромнее, но и дешевле. А эффективность… Применяем калькулятор по максимуму.
33 ударных авианосца могли переместить (преувеличим) 96 самолетов каждый. Итого – 3 168 самолетов.
126 эскортных авианосцев могли взять на борт по 27 самолетов каждый. Итого – 3 402 самолета.
То есть, эти дешевки, которые перестраивали из сухогрузов, могли нести столько же самолетов, сколько несли «чистые» «настоящие» ударные авианосцы.
А что у нас сегодня?
А сегодня у нас Корпус морской пехоты США активно использует свои десантные корабли. И эти корабли несут на себе не только живую силу, но и технику, а также боезапас и многое из того, что необходимо для проведения десантных операций. Госпитали, связь, провиант и так далее.
Могут ли современные УДК нести самолеты? Конечно. Если это F-35В. Вообще без проблем.
Возьмем «старичков» ВМС США, УДК класса «Wasp». Это доработанный класс «Тарава» под несение самолетов СВВП AV-8B Harrier II и десантных судов на воздушной подушке (LCAC).
Как раз слева - «Wasp», справа - «Тарава»
Десантные суда нас не интересуют, а вот вопрос можно ли вместо «Харриера» использовать «Лайтнинг 2» особо не требует напряжения мыслей. Конечно, да, может.
А УДК «Wasp» у американцев еще 7 штук…
Интересный корабль. При водоизмещении 40 500 тонн УДК может перемещаться со скоростью до 22 узлов на расстояние до 10 000 миль.
И мы оставим его оборонительное вооружение (там порядок), а посмотрим на авиагруппу:
- 6 истребителей F-35B «Lightning II»;
- 4 ударных вертолета AH-1W/Z «Super Cobra»/«Viper»;
- 12 конвертопланов поддержки десанта MV-22B «Osprey»;
- 4 вертолета большой грузоподъемности CH-53E «Super Stallion»;
- 3-4 служебных вертолета UH-1Y «Venom».
Но если оставить только 6 противолодочных вертолетов SH-60F, то количество F-35В чудесным образом увеличивается до 20. А это уже интереснее. Фактически это плюс еще один авианосец типа «Форд».
А кроме всего прочего, еще строятся (по проекту 11) довольно впечатляющие УДК типа «Америка».
Водоизмещение еще больше, почти 45 000 тонн. Скорость около 20 узлов, а дальность не менее 10 000 миль. Но самое главное по нашей теме - от 20 до 25 самолетов F-35B.
Конечно, постройка УДК менее затратна и хлопотна, чем постройка ударного авианосца. Это понятно всем, вопрос исключительно в возможностях страны. Возможностей США достаточно, чтобы построить не 11, а, скажем, 20 таких кораблей, было бы желание и чем оснастить эти УДК.
Зачем?
А зачем нужен авианосец? Это в первую очередь, инструмент проецирования силы в определенный район мира. Это большая кувалда, которая может нанести удар своими самолетами туда, куда достанет. Да, смертельно, эффективно и все такое.
А пять УДК, имея примерно такое же количество самолетов, смогут одновременно нанести ПЯТЬ ударов в различных точках. Да еще и высадить десант, чего авианосец как раз и не может.
Конечно, если вспомнить, что устроили 6 авианосцев США Ираку во время проведения операции «Буря в пустыне», то потери 40 самолетов на фоне общего количества вылетов смотрятся нормально. Это просто прекрасный пример грамотного использования авианосной кувалды.
А если надо будет, скажем, в показательных целях захватить островок типа того же Спратли? Стоит использовать для этого кувалду, или достаточно нескольких молотков?
Сами американские эксперты говорят о том, что у боевые кораблей-амфибий имеются очень большие перспективы. Они прекрасно вписываются в принципы Корпуса морской пехоты «Оперативный маневр с моря» (OMFTS) и «Маневр от корабля до цели» (STOM). И главное – УДК способны обеспечить выполнение прямых задач Корпуса морской пехоты США и главное – сделать это значительно дешевле, чем при использовании жутких ударных кулаков АУГ.
Действительно, сгонять на другой конец мира авианосец, пару крейсеров и пяток эсминцев, да к ним еще и 10-12 кораблей сопровождения – ну это просто пачки долларов жечь в котлах. Или в реакторе авианосца.
Использование УДК в качестве легкого авианосца для выполнения менее затратных задач мало того, что оправдано финансово, оно еще и содержит в себе второстепенную прибыль. Ркечь идет о возможных повреждениях корабля. Одно дело, если, например, ракету в трюмы получит «Форд», и совсем другое дело – если УДК. Тут очень выгодно, что в плане моральном, что в финансовом.
Корпус морской пехоты экспериментировал с максимизацией количества самолетов, которые он развертывает на десантных кораблях типа LHA, и эксперименты показали, что 16 F-35B, размещенные на УДК «Tripoli» вполне оказались способны к выполнению любых боевых задач. Палубная команда «Триполи» справилась с отправкой самолетов в воздух и приемом их обратно вполне прилично.
А если при необходимости задействовать старые доки-вертолетоносцы типа Landing… Да, они реально древние, но имеют всею необходимую инфраструктуру для запуска и приема самолетов (пусть и рассчитанную на «Хэрриер») и по размерам не сильно уступают УДК типа LHA.
Между тем, стоит заметить, что УДК медленно и уверенно «толстеют». «Америка» реально подбирается по водоизмещению к индийским авианосцам «Викрант» и «Викрамадиться» (полное водоизмещение 45 000 тонн) и даже превосходят французский «Шарль де Голль» с его 42 000 тонн. Китайский «Ляонин» (полное 70 000 тонн) конечно, больше, но все равно, до «Форда» (100 000 тонн) не дотягивает.
То есть, если брать за эталон американский «Джеральд Форд», то почти все остальные авианесущие корабли в мире можно смело причислять к УДК типа LHA или LHD, чем к авианосцам. Или записать в эскортные. Но, в отличие от УДК, авианосцы не берут и не высаживают десантов.
Вопрос применения такого оружия, как УДК, еще долго будет занимать мысли экспертов и специалистов по планированию. Ответ на вопрос, что лучше, УДК или полноценный авианосец все равно будет находиться там, где будет выгоднее применять корабли этих классов.
Но если бы США вдруг понадобилось бы мобилизовать все авианесущие ресурсы, то призвав в строй авианосцев корабли LHA и LHD в качестве помощников, авианосный флот США составил бы более 20 кораблей. То есть больше, чем весь остальной мир вместе взятый.
ТО есть, коль авианосец зло, но зла не хватает, можно взять и УДК. Хуже точно не станет. Это в целом небольшой такой намек на то, что вот какие-то израильско-турецкие корабли шатаются по Черному морю, а в Керчи молотки не стучат...