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Очевидцы сообщают о предположительном уничтожении вражеских морских дронов в районе Новороссийска

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Очевидцы сообщают о предположительном уничтожении вражеских морских дронов в районе Новороссийска

Стало известно об очередной попытке украинского режима использовать морские дроны против Российской Федерации на Чёрном море. Жители Новороссийска сообщают о нескольких взрывах на море в районе Мысхако.


По предварительным данным, враг пытался использовать морские беспилотники для нанесения ущерба крупному российскому порту на Чёрном море, а также кораблям Черноморского флота.

Очевидцы, как пишет информационный канал SHOT, сообщают о нескольких взрывах в упомянутом районе.

Официальная информация по этому поводу пока не озвучена. В самом Новороссийске ситуация спокойная.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Данилов прямо признал, что за двумя терактами на Крымском мосту стоит СБУ. При этом второй подрыв, как известно, был совершён с применением морских дронов. Теперь в районе Крымского моста выстраиваются защитные системы, которые позволят обезопасить объект транспортной инфраструктуры от использования таких средств поражения.

Не имея к настоящему моменту успехов на фронте, киевский режим пытается переключить внимание своей общественности и западных спонсоров на другие направления. И одно из этих направлений – использование откровенно террористических методов. Киевский режим сам в этом и признаётся.
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14 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 06:20
    +1
    Украинцы решили беспилотниками атаковать российские морские цели по всему побережью Черного моря. Надеюсь, что успеха они не достигли. Ну а в ответ самым правильным будет поосновательней разрушить всю оставшуюся украинскую морскую инфраструктуру.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:28
      +6
      Порушить морскую инфраструктуру необходимо,только это не приведет к прекращению атак этих катеров.Им не нужна портовая инфраструктура.Надо освобождать как минимум Николаевскую и Одесскую области с Херсонской полностью.Живя на Кубани,вижу практически каждый день,как на побережье везут на прицепах от гидроскутеров до приличных катеров прицепами.Им не нужен порт,просто необорудованное побережье,куда можно подьехать hi
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 06:36
        +1
        Данилов прямо признал, что за двумя терактами на Крымском мосту стоит СБУ
        И он еще не у Бандеры ?
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:59
      +2
      Цитата: monetam
      в ответ самым правильным будет поосновательней разрушить всю оставшуюся украинскую морскую инфраструктуру

      Да нет там никакой инфраструктуры. Запустить этот вундерваффель можно откуда угодно - сами показывали "секретную базу". Привёз на лодочном прицепе, в воду столкнул и запустил.
      Инфраструктура - это то, где их делают, где они базируются. Нет этого на Украине. Инглизы привезли, по сараям распихали - вот и вся инфраструктура. Боюсь, что уничтожить их базу не получится ввиду отсутствия таковой. Придётся отстреливать быстрее, чем инглизы будут поставлять - вот и весь сказ, если не вспоминать про "центры принятия решений" и "логистические хабы", которые, заботливо разрисованные красными линиями, уже в зубах навязли.
  2. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:26
    +2
    С утра уже в разных каналах в ТГ есть фото и видео этой атаки
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    +3
    Очередная попытка атаки морскими дронами не увенчалась успехом. Значит будут следующие с тупой настырностью и желанием достичь хоть какого-то результата. Украинскую портовую и припортовую инфраструктуру надо действительно сводить на ноль. от того, что мы каждый раз будем подчеркивать, что Киев использует террористические методы ситуация не изменится. Только сокрушительные и лучше упреждающие удары.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:41
    +3
    Как бы они не научились использовать управляемые торпеды , которые идут на глубине 5-6 метров, установив мачту-шнорхель с камерой и GPS-приемником как на БПЛА.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:45
    +2
    Как же это мило: ...теперь в районе Крымского моста выстраиваются защитные системы... Я искренне считал, что такие вещи, да еще в такое время, да с такими соседями, проектируются и "выстраиваются" одновременно со стратегическим объектом. Ан, нет! Импровизируем, как всегда.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:49
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Импровизируем, как всегда.

      Главное, чтобы поезд еще не ушел. И как бы ни было трудно, а Одесскую-Николаевскую области нужно брать под свой контроль.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 06:55
    +2
    Только полная победа над Украиной с освобождением всех областей сможет уменьшить террористическую угрозу России. А единичные случаи будут продолжаться ещё очень долго даже после победы. Слишком у большого количества жителей окраины мозги направлены на темную сторону. Да и в России хватает сторонников укрорейха. Эту заразу ещё долго придется выкорчевывать с корнем.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 07:08
      0
      Полное освобождение всех областей Украины (если хотите - бывшей УССР), с раздачей её гражданам российских паспортов, увеличит террористическую угрозу даже не в разы, а на порядки.
      И почему атаку на ВМБ противника Вы называете терроризмом? Вполне себе законные методы ведения боевых действий. Или наши ВС, по Вашему, в Одессе и Николаеве терроризмом занимаются, вынося там портовую инфраструктуру? Или #этодругое?
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 06:56
    0
    Необходимо, не разрушать портовую инфраструктуру или захватывать побережье Черного моря. Необходимо уничтожать под корень всю выстроенную за 30 лет, бандеро- нацисткую недогосударственность.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:59
    0
    Цитата: monetam
    а в ответ самым правильным будет поосновательней разрушить всю оставшуюся украинскую морскую инфраструктуру.

    Правильно будет взять под свой контроль все побережье от Одессы до Николаева
    ЧФ радует в последнее время...
  9. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 07:04
    0
    Прочитал в другом источнике, что вражеские морские беспилотники были визуально (!) обнаружены и уничтожены. Это как? То есть наши РЛС бесполезны против этой угрозы? Вся надежда на бдительность дежурной смены? Тогда рано или поздно такие атаки увенчаются успехом.