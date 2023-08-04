Очевидцы сообщают о предположительном уничтожении вражеских морских дронов в районе Новороссийска

Стало известно об очередной попытке украинского режима использовать морские дроны против Российской Федерации на Чёрном море. Жители Новороссийска сообщают о нескольких взрывах на море в районе Мысхако.
По предварительным данным, враг пытался использовать морские беспилотники для нанесения ущерба крупному российскому порту на Чёрном море, а также кораблям Черноморского флота.
Очевидцы, как пишет информационный канал SHOT, сообщают о нескольких взрывах в упомянутом районе.
Официальная информация по этому поводу пока не озвучена. В самом Новороссийске ситуация спокойная.
Напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Данилов прямо признал, что за двумя терактами на Крымском мосту стоит СБУ. При этом второй подрыв, как известно, был совершён с применением морских дронов. Теперь в районе Крымского моста выстраиваются защитные системы, которые позволят обезопасить объект транспортной инфраструктуры от использования таких средств поражения.
Не имея к настоящему моменту успехов на фронте, киевский режим пытается переключить внимание своей общественности и западных спонсоров на другие направления. И одно из этих направлений – использование откровенно террористических методов. Киевский режим сам в этом и признаётся.