Украина начала переговорный процесс с Соединёнными Штатами Америки о предоставлении ей гарантий безопасности. Информация подтверждена официальным сайтом Банковой (офиса президента Украины).
Как заявляет украинская сторона, по итогам переговоров с властями США «планируется разработка двусторонних соглашений, который станут основой поддержки Украины в будущем». На первоначальном этапе запланированы рамочные договорённости о «поддержке».
Известно о том, что во главе украинской делегации на этих переговорах – глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Сами эти переговоры с США, о которых рассказывает украинская сторона, выглядят странно. При учёте того, что украинские власти без ведома США не могут сделать ни единого «движения» в политической, экономической и военной плоскости, предоставление каких-либо «гарантий» можно было бы осуществить и без отдельного переговорного процесса. Однако переговоры такого плана начаты, а это значит, что киевский режим хочет получить гарантии безопасности от властей США в первую очередь для себя самого.
Ещё одна обращающая на себя внимание деталь. Украина распространяет информацию о начале переговорного процесса по предоставлению гарантий безопасности на фоне проблем со своими контрнаступлением на фронте. Это лишнее доказательство того, что знаменитый «контрнаступ» идёт совсем не так, как было запланировано и как ожидали в Киеве и Вашингтоне. И теперь в Киеве хотят добиться от США новой военной помощи в крупных объёмах, а в США хотят понять, насколько вообще целесообразно дальнейшее бесконечное вооружение киевского режима при тех потерях западного оружия, которое ему уже было поставлено.