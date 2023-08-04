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Начало переговоров о предоставлении США гарантий безопасности Украине свидетельствует о проблемах с контрнаступлением ВСУ

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Начало переговоров о предоставлении США гарантий безопасности Украине свидетельствует о проблемах с контрнаступлением ВСУ

Украина начала переговорный процесс с Соединёнными Штатами Америки о предоставлении ей гарантий безопасности. Информация подтверждена официальным сайтом Банковой (офиса президента Украины).


Как заявляет украинская сторона, по итогам переговоров с властями США «планируется разработка двусторонних соглашений, который станут основой поддержки Украины в будущем». На первоначальном этапе запланированы рамочные договорённости о «поддержке».

Известно о том, что во главе украинской делегации на этих переговорах – глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Сами эти переговоры с США, о которых рассказывает украинская сторона, выглядят странно. При учёте того, что украинские власти без ведома США не могут сделать ни единого «движения» в политической, экономической и военной плоскости, предоставление каких-либо «гарантий» можно было бы осуществить и без отдельного переговорного процесса. Однако переговоры такого плана начаты, а это значит, что киевский режим хочет получить гарантии безопасности от властей США в первую очередь для себя самого.

Ещё одна обращающая на себя внимание деталь. Украина распространяет информацию о начале переговорного процесса по предоставлению гарантий безопасности на фоне проблем со своими контрнаступлением на фронте. Это лишнее доказательство того, что знаменитый «контрнаступ» идёт совсем не так, как было запланировано и как ожидали в Киеве и Вашингтоне. И теперь в Киеве хотят добиться от США новой военной помощи в крупных объёмах, а в США хотят понять, насколько вообще целесообразно дальнейшее бесконечное вооружение киевского режима при тех потерях западного оружия, которое ему уже было поставлено.
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:31
    +1
    Зеленский назвал генералов США «полезными идиотами Кремля».
    Между Белым домом и Банковой начались скандалы из-за провальной тактики наступления ВСУ.

    https://svpressa.ru/war21/article/382223/

    зы Нехай хлопчики со своими Хозяевами собачатся - ещё бы глотки друг другу начали рвать, вот совсем было бы диво дивное.... То что Зелю и его команду амеры чуть ли не открыто начинают называть "тупыми" - это показатель. Значит Зеле недолго осталось. И, естественно, на него и его хлопцев все зрады и повесят-спишут. Стопудово.
    Все чаще западники публикуют интервью захистников которые так же обвиняют Зелю и Залужного в идиотской тактике наступлений, недостатке вооружения и медикаментов, коррупции офицеров, бросающих своих захистников на передовой при первом же шухере.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:37
      +1
      Nexcom hi, да не будет Хозяин терпеть закидоны такой собаки, проще пристрелить и завести новую, покладистую.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:39
        +3
        Ропот 55 hi

        Дык к тому все постепенно и подходит. Псину амеры утилизируют и поставят более покладистую болонку. К сожалению для нас ничего не изменится - курс на уничтожение России останется прежним.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 06:54
          0
          Nexcom, так там даже если Самоходного Деда на другого заменят, для России ничего не поменяется.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 06:50
        +1
        Цитата: Ропот 55
        не будет Хозяин терпеть закидоны такой собаки, проще пристрелить и завести новую, покладистую.

        Обычная, между прочим, американская тактика.

        Мне вот интересно.
        Зеленский, когда связался с американцами - он что, совсем не знал, что он у них фигура техническая, которой они в любой момент пожертвуют? Он в самом деле рассчитывал, что "дружба навек" и он весь такой "дороже шоколаду" для Америки?
        Или он их надеялся перехитрить? Ну, тогда совсем пропащий...
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 06:57
          0
          Zoldat A hi, думаю тут пример Яценюка глаза застил, тот вон денежки запилил, недвижимость на побережье прикупил и живёте в своё удовольствие, так и Зеленский планировал на пол шишечки порулить, бабла приподнять и отчалить, а тут вон она как вышло и теперь не соскочет, только если ногами вперед.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 06:59
            0
            Зеле не дадут соскочить. Или "херойски погибнет" от "обстрелов русни" (с) или захистники свергнут и пристрелят за "предательство интересов Украины и украинского народа" (с). Амерам нужна показуха и сакральная жертва. В свете последних событий и грызни второй вариант наиболее вероятен ИМХО.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:42
      +2
      о предоставлении ей гарантий безопасности.
      "100 % гарантию может дать только страховой полис "!
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 06:58
        0
        Uncle Lee hi, 100% гарантий дает только патологоанатом wink.
    3. Русфанер
      Русфанер Сегодня, 07:05
      0
      Вангую: Когда "подопрёт", матрасники разрешат Зеле втихую свалить в Израиль - диаспора своих не сдаёт. А, как известно, "С Дону, простите, с Израиля выдачи нет."(с)
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:36
    +3
    Сомневаюсь, что пИнд0сы пойдут воевать за х0хлов, даже если такой договор будет заключён, их слово не стоит бумаги которую они подписывают.
    А вот поджечь большую войнушку в европе (поляки в самый раз для этого) , это они с удовольствием тушили бы бензином.
    В который раз они хотят вывернуться из политико-экономического кризиса за счёт войны на стороне.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:42
      +1
      Там обсуждается вопрос военно-технической и финансовой помощи,передача разведданных в частности.Но никак не прямое участие войск НАТО в этой войне.Это как договор между США и Израилем.
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 07:02
        0
        обсуждается вопрос военно-технической и финансовой помощи

        Ну это просто договор снабжения, тут же обсуждается договор безопасности, это совсем другое дело, это как лягушатники с англами, пшеков от бесноватого защищали wassat
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:45
      +1
      Ну сейчас ещё Нигер подожгут и будет амерам ещё одно место куда оружие поставлять....
      Обратите внимание - Макроша молчит и особо по поводу Нигера не бухтит, именно амеры опять громче всех вопят. Кроме того свергнутый уже публично попросил амеров вмешатся ....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    +1
    киевский режим хочет получить гарантии безопасности от властей США в первую очередь для себя самого.
    Так не удивительно, т.к. когда начинает припекать в первую очередь у киевского режима мысли о сохранении своей шкуры, а сама страна (?) на десятом. Вот только, что дадут переговоры и даже подписание каких-то документов о том, что и сегодня происходит планово без всяких переговоров. Пляски на костях продолжаются.