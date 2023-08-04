Украинские «расследователи»: в Киеве после российских ударов обнаружены фрагменты ракет Х-55, в 90-е годы поставленные Украиной в счёт оплаты за газ

Оставшиеся у Украины 11 бомбардировщиков Ту-160 были утилизированы при финансовой поддержке со стороны США по программе Нанна-Лугара. Одна машина была переведена в небоеспособное состояние и перемещена в Полтавский музей авиации

Украинские репортёры «провели расследование» по вопросу о том, «откуда у России ракеты, если они должны были давно закончиться». Напомним, что украинские заявления о том, что у России якобы вот-вот закончатся ракеты, из уст украинских чиновников различного ранга стали звучать ещё с марта 2022 года. Не закончились. И не закончатся.Теперь украинские журналисты нашли «зраду», заявив, что Россия наносит удары по объектам в Киеве ракетами, которые были переданы украинскими властями в конце 1990 годов «за газовый долг».В украинской прессе появился материал со ссылкой на «журналистов-расследователей», в котором утверждается, что Украина «передала в конце 90-х России свои крылатые ракеты Х-55 вместо финансовых средств за погашение накопившегося долга за газ».Утверждается, что в Киеве после российских ударов «обнаружены фрагменты нескольких ракет Х-55, которые ранее Украина поставила РФ».В материале фигурирует сумма в 275 млн долларов. Якобы именно на такую сумму Украина передала Москве не только более полутысячи ракет Х-55, но и 8 стратегических и дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.Из материала:Таким образом, сегодня на Украине «зраду» (предательство) видят не только в действиях тогдашних своих властей, но и в действиях США, которые профинансировали уничтожение боевой стратегической авиации. Это явный посыл в сторону США: «посмотрите, вы же сами сделали всё, чтобы лишить Украину мощной авиационной и ракетной составляющих, а теперь хотите от нас результатов на поле боя, но затягиваете поставку F-16».Интересно, будут ли прежние власти Украины, передававшие России ракеты и стратегические бомбардировщики записаны в предатели с возбуждением уголовных дел?