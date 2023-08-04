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Украинские «расследователи»: в Киеве после российских ударов обнаружены фрагменты ракет Х-55, в 90-е годы поставленные Украиной в счёт оплаты за газ

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Украинские «расследователи»: в Киеве после российских ударов обнаружены фрагменты ракет Х-55, в 90-е годы поставленные Украиной в счёт оплаты за газ

Украинские репортёры «провели расследование» по вопросу о том, «откуда у России ракеты, если они должны были давно закончиться». Напомним, что украинские заявления о том, что у России якобы вот-вот закончатся ракеты, из уст украинских чиновников различного ранга стали звучать ещё с марта 2022 года. Не закончились. И не закончатся.


Теперь украинские журналисты нашли «зраду», заявив, что Россия наносит удары по объектам в Киеве ракетами, которые были переданы украинскими властями в конце 1990 годов «за газовый долг».

В украинской прессе появился материал со ссылкой на «журналистов-расследователей», в котором утверждается, что Украина «передала в конце 90-х России свои крылатые ракеты Х-55 вместо финансовых средств за погашение накопившегося долга за газ».

Утверждается, что в Киеве после российских ударов «обнаружены фрагменты нескольких ракет Х-55, которые ранее Украина поставила РФ».

В материале фигурирует сумма в 275 млн долларов. Якобы именно на такую сумму Украина передала Москве не только более полутысячи ракет Х-55, но и 8 стратегических и дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Из материала:

Оставшиеся у Украины 11 бомбардировщиков Ту-160 были утилизированы при финансовой поддержке со стороны США по программе Нанна-Лугара. Одна машина была переведена в небоеспособное состояние и перемещена в Полтавский музей авиации.

Таким образом, сегодня на Украине «зраду» (предательство) видят не только в действиях тогдашних своих властей, но и в действиях США, которые профинансировали уничтожение боевой стратегической авиации. Это явный посыл в сторону США: «посмотрите, вы же сами сделали всё, чтобы лишить Украину мощной авиационной и ракетной составляющих, а теперь хотите от нас результатов на поле боя, но затягиваете поставку F-16».

Интересно, будут ли прежние власти Украины, передававшие России ракеты и стратегические бомбардировщики записаны в предатели с возбуждением уголовных дел?
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3 комментария
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 06:58
    +3
    Никто правило бумеранга ещё не отменил...
    Вы кричали – «Слава Украине!!!»,
    Убивая медленно Донбасс…
    Так чего ж визжите, словно свиньи,
    Когда так же убивают вас?
    Бумеранг войны всегда вернется,
    Ну, а ЗЛО вернется к вам вдвойне…
    Нынче рад лишь тот, кто наживется
    На братоубийственной войне…
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:06
    0
    Этикетка "Вироблено в Украини" ещё ни о чем не говорит.....
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 07:07
    0
    будут ли прежние власти Украины
    ......
    записаны в предатели

    На кол их yes