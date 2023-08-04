Военное обозрение
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 10-ти и подавления РЭБ трёх украинских БПЛА над Крымом

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 10-ти и подавления РЭБ трёх украинских БПЛА над Крымом

Министерство обороны России распространяет информацию о пресечении очередной попытки атаки полуострова Крым, которая была проведена киевским режимом.

В течение ночи появлялись сообщения о работе средств противовоздушной обороны в различных районах Крыма. Сбивались украинские беспилотники, которые летели предположительно из Николаевской области и оккупированной части Херсонщины.

Минобороны РФ:

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым.

Сообщается об уничтожении десяти БПЛА и о подавлении средствами РЭБ ещё трёх вражеских беспилотников.

Департамент информации оборонного ведомства сообщает, что в результате проведённой войсками киевского режима террористической атаки жертв, пострадавших и разрушений нет.

В последнее время, не имея серьёзных успехов на фронте, украинский режим решил перейти к тактике использования террористических атак. В версии Киева, «это один из этапов контрнаступления, в ходе которого ВСУ стараются нарушить логистику снабжения российских войск и уничтожить склады боеприпасов и оружия».
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1 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:07
    0
    Вот ведь самки собаки, похоже всерьёз взялись атаковать Крым....