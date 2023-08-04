Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 10-ти и подавления РЭБ трёх украинских БПЛА над Крымом

Министерство обороны России распространяет информацию о пресечении очередной попытки атаки полуострова Крым, которая была проведена киевским режимом.
В течение ночи появлялись сообщения о работе средств противовоздушной обороны в различных районах Крыма. Сбивались украинские беспилотники, которые летели предположительно из Николаевской области и оккупированной части Херсонщины.
Минобороны РФ:
Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым.
Сообщается об уничтожении десяти БПЛА и о подавлении средствами РЭБ ещё трёх вражеских беспилотников.
Департамент информации оборонного ведомства сообщает, что в результате проведённой войсками киевского режима террористической атаки жертв, пострадавших и разрушений нет.
В последнее время, не имея серьёзных успехов на фронте, украинский режим решил перейти к тактике использования террористических атак. В версии Киева, «это один из этапов контрнаступления, в ходе которого ВСУ стараются нарушить логистику снабжения российских войск и уничтожить склады боеприпасов и оружия».