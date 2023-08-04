ВС РФ использовали дроны и дальнобойную артиллерию для поражения объектов и позиций противника под Харьковом и в Константиновке

Ночью российские войска нанесли очередные удары по объектам и позициям вооружённых сил Украины. На этот раз удары наносились по объектам на прифронтовых территориях.
Так, поражены несколько целей на территории Харьковской области. Для этого использовались ударные беспилотники. Несколько дронов ударили по пунктам размещения личного состава резервных подразделений ВСУ, а также по местам проведения ротации личного состава противника.
Известно о нанесении ударов по позициям и объектам противника в районе Купянска, а также к северу от Харькова, в приграничной зоне.
Зафиксировано поражение целей на восточном берегу Оскольского водохранилища на западе Харьковщины.
Также для нанесения ударов использована российская дальнобойная артиллерия.
Использование высокоточных боеприпасов привело к потерям противника на объекте его размещения в Константиновке на оккупированной ВСУ части ДНР.
Ранее стало известно, что на одном из направлений специальной военной операции российскими войсками были уничтожены члены командования украинского спецназа «Омега». Это майор Демчук и старший лейтенант Зайцев. Некрологи появились на сайтах местных администраций в Винницкой и Днепропетровской областях, родом откуда они были. При каких обстоятельствах они были ликвидированы, пока не сообщается.