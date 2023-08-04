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ВС РФ использовали дроны и дальнобойную артиллерию для поражения объектов и позиций противника под Харьковом и в Константиновке

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ВС РФ использовали дроны и дальнобойную артиллерию для поражения объектов и позиций противника под Харьковом и в Константиновке

Ночью российские войска нанесли очередные удары по объектам и позициям вооружённых сил Украины. На этот раз удары наносились по объектам на прифронтовых территориях.


Так, поражены несколько целей на территории Харьковской области. Для этого использовались ударные беспилотники. Несколько дронов ударили по пунктам размещения личного состава резервных подразделений ВСУ, а также по местам проведения ротации личного состава противника.
Известно о нанесении ударов по позициям и объектам противника в районе Купянска, а также к северу от Харькова, в приграничной зоне.

Зафиксировано поражение целей на восточном берегу Оскольского водохранилища на западе Харьковщины.

Также для нанесения ударов использована российская дальнобойная артиллерия.

Использование высокоточных боеприпасов привело к потерям противника на объекте его размещения в Константиновке на оккупированной ВСУ части ДНР.

Ранее стало известно, что на одном из направлений специальной военной операции российскими войсками были уничтожены члены командования украинского спецназа «Омега». Это майор Демчук и старший лейтенант Зайцев. Некрологи появились на сайтах местных администраций в Винницкой и Днепропетровской областях, родом откуда они были. При каких обстоятельствах они были ликвидированы, пока не сообщается.
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5 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:55
    +2
    При каких обстоятельствах они были ликвидированы, пока не сообщается.

    Главное - результат. А кто, как и почему - неважно.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:06
      +2
      Согласен с вами. Уничтожены два профессиональных офицера-спецназовца, а это не мобики выловленные на улице и посаженные в окопы.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:24
      0
      Результат на лицо.Цитата.
      Инсайдеры, вхожие на Банковую, рассказали о спорах на повышенных тонах между укро-Генштабом и Пентагоном, что подчеркивает сильное раздражение Зе-команды сообщениями американских СМИ о неудачах ВСУ в так называемом Приазовском сражении и на Бахмутском направлении. Известные в неньке блогеры назвали противоречия между главкомом Залужным и главным штабистом США «линией разлома».
      По слухам, которые муссируются в политическом закулисье незалежной, Зеленский в гневе неоднократно назвал американских генералов, включая генерала армии США Милли, «полезными ид#отами Кремля», а также осуждал публикации в New York Times, Wall Street Journal и т. д., как «провокационные» и «плохо влияющие» на боевой дух захисников незалежностi. А сам Милли в ближнем кругу высказывал антисемитские характеристики в адрес Зеленского и давал нелестные характеристики «туп#це Залужному».

      По всей видимости, противоречия между звездно-полосатым хозяином и жовто-блакитным «союзником» носят системный характер. Однако долгое время взаимные упреки удавалось скрывать, как от «второго круга» на Украине, так и от прессы США.

      https://svpressa.ru/war21/article/382223/
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 08:01
    -5
    Ранее стало известно, что на одном из направлений специальной военной операции российскими войсками были уничтожены члены командования украинского спецназа «Омега». Это майор Демчук и старший лейтенант Зайцев. Некрологи появились на сайтах местных администраций в Винницкой и Днепропетровской областях, родом откуда они были. При каких обстоятельствах они были ликвидированы, пока не сообщается.

    Во, уже по некрологам потери вражьего небратского народа определяем. Куда там Конашенкову! Мы еще узнаем, что майор подорвал последнюю гранату, а старлей закрыл грудью пулемет.
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:32
    -2
    Хорошо, что ВС РФ "использовали" . Но нас самих ещё раньше использовали.

    В 90 е был подписан "Совместный меморандум о баллистике".. Вот бы на эту тему кто написал.
    В итоге наша дальнобойная ограничена дальностью менее 30 км. А на Западе стреляют до 40 км. И работают над созданием орудий с дальностью более 50 км.