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Новые власти Нигера расторгли договоры о военном сотрудничестве с Францией и прекратили полномочия послов в Париже и Вашингтоне

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Новые власти Нигера расторгли договоры о военном сотрудничестве с Францией и прекратили полномочия послов в Париже и Вашингтоне

Новые власти африканского государства Нигер заявили о расторжении всех договоров о военном и военно-техническом сотрудничестве с Францией. Контролирующие власть в Нигере силы назвали это не сотрудничеством, а колониальным давлением со стороны Парижа, а негативную реакцию Франции на расторжение таких договоров – «фантомными болями колониализма».


На митинг в Ниамее (столице Нигера) вышли тысячи людей. Митингующие требовали от Запада перестать эксплуатировать их страну в колониальных интересах и начать воспринимать как равного на международной арене. В руках у многих из которых были флаги России.

Также стало известно о том, что новыми властями Нигера прекращены полномочия сразу четырёх послов, которые обвинены в поддержке неоколониализма в интересах Франции и других стран Запада. Послы призывали иностранные государства вмешаться в ситуацию в Нигере. Это послы в Того, Нигерии, Франции и США.

На этом фоне сообщается о новом обращении свергнутого президента Нигера Мохаммеда Базума, в котором тот уже прямо призывает США к военному вмешательству. По словам Базума, «путчисты угрожают ответить на любую попытку восстановить конституционный строй, а это может означать крупный конфликт, если в него своевременно не вмешаются Соединённые Штаты». Видимо, это заявление нужно понимать, как то, что если Штаты вмешаются, то конфликта не будет…

На самом деле, Запад в Базума вложил огромные средства, чтобы использовать как свой марионеточный режим. И теперь задача Запада – вернуть этот режим на место. Для этого используются всевозможные трактовки о «защите демократии и конституционного строя». Почему-то в 2014 году конституционный строй на Украине Запад не волновал после совершения там госпереворота.

Обращает на себя внимание тот факт, что после запрета на вещание французских каналов в Нигере Базуму пришлось направлять своё обращение американским журналистам. Те опубликовали призыв к США в военном плане вмешаться в ситуации в Нигере в издании The Washington Post.

Базум назвал себя заложником и попросил у США о помощи.

Базум:

Этот переворот должен прекратиться, и хунта должна освободить всех, кого она незаконно арестовала.

Напомним, что скоро истекает ультиматум в отношении новых властей Нигера, объявленный несколькими странами совета экономического сотрудничества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В ультимативной форме новым властям Нигера предлагается восстановить президента Базума в должности, иначе будет военная интервенция. Однако ряд стран того же ЭКОВАС, включая Буркина-Фасо, Мали и Гвинею встали на сторону новых властей Нигера, заявив, что нападение на Нигер они расценят как нападение и на свои страны тоже.
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23 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:16
    +8
    Нигерийцы серьезно взялись за решение вопроса... удачи им и главное чтобы от амеров если что удалось отбиться.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:24
      +1
      Военные хунты у власти особо не стоит переоценивать. Зачастую, вектор их действий очень сильно зависит от сиюминутной выгоды.
      Сегодня им выгодно быть с блоком А - будут кричать и всячески поддерживать, лишь бы давали денег и признавали. А завтра будут вместе с В, потом с С и т.д.

      Положительное в этом несколько иное - то, что в Африке, видимо, начинается новая волна самосознания и борьбы с экономическим колониализмом. Вот это действительно важно.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:25
        +1
        Ну в качестве примера могу привести Пиночета. Да, перерезал коммунистов. Но страну то умудрился все-таки малость поднять. И потом ушел с поста сам.
        Не самый удачный пример но тем не менее...
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:29
          -2
          Вот только он фактически уничтожил экономику страны автокоратичным управлением - до сих пор полной ложкой его "успехи" сограждане вкушают.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 08:36
            +4
            Цитата: ЦитатаЛаврова
            Вот только он фактически уничтожил экономику страны автокоратичным управлением - до сих пор полной ложкой его "успехи" сограждане вкушают.

            Разве?

            Чили — самая богатая страна в регионе. ВВП на душу населения составляет $15 тыс. (на уровне России, по паритету покупательной способности — выше России). А еще это единственная в Южной Америке страна, входящая в "клуб развитых стран" — ОЭСР.

            1. ЦитатаЛаврова
              ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:53
              -1
              Так вот вы как оцениваете успешность экономики! А ля - Аргентина, Украина, Бразилия и тп - приходите западные други и правьте нами!
              Подскажите, а кому принадлежали такие гиганты экономики как Braden Copper?
              И как только Альенде начал национализацию, так сразу в страну прилетели светлоликие воины "друзей" и просто убили его.
              О каком же.чуде Пиночета вы несёте чушь? Об инфляции по 25-30% в год, о том, что ряду отраслей бюджетников вообще законодательно прекратили платить зарплаты ?
              Вс экономика на меди и инвестициях, покупающих за копейки ресурсы страны держалась.
              До сих пор страна не может восстановить полный контроль за своими же активами. Слишком сильна "любовь" тех "друзей", что пиносет привел в страну. Хотите посмотреть, что станет со страной после того, как основные ресурсы из нее выкачают - посмотрите на те страны, где уже "друзья" побывали...
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:46
        +1
        С нетерпением жду открытия Второго Фронта в Африке. Им бы оружия подкинуть. Джавелины и Стингеры могут пригодиться в случае интервенции Запада в Нигер. России следует выкупить весь нигерийский уран. Пускай французы заправляют свои АЭС украинскими кизяками.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 08:27
      0
      Цитата: Nexcom
      Нигерийцы серьезно взялись за решение вопроса..

      Это Карма. Макрон лезет по всюду думая что он потомок Напалеона. Даже бочку катил на мою страну, на что президент Ильхам Алиев начал во всех трибунах его заваливать грехами, таких как геноцид Алжирцев, потом геноцид других народов Африки и после всего этого земля ушла из под ног Макрона.
      Так им и надо. Гасить надо этих варваров. Кстати это тоже он, которые встречаются с Пашиняном и дашнаками и льет масло в отношения России и Армении. Вот так и гасил его Алиев

    3. сойка_тк
      сойка_тк Сегодня, 08:46
      +5
      нигерийцы - это граждане Нигерии, а граждане Нигера - нигерцы
      1. seti
        seti Сегодня, 08:58
        +2
        Цитата: сойка_тк
        нигерийцы - это граждане Нигерии, а граждане Нигера - нигерцы

        А не нигеры ? Я так без всякого расизма.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:47
      +2
      Господа,нигерийцы живут несколько южнее.В Нигере живут нигерцы! wassat
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:55
        +4
        Ну ошибся. Оговорился. Бывает. wink
        ________________________
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:11
          0
          Nexcom.У Франции много территорий с чудными названиями.А не замахнуться ли нам на Гваделупу?Но с Гваделупой опасно ,половина комментаторов сайта в бан уйдёт! hi
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:23
    +1
    Гарант что ни кто не нападёт на Нигер это Алжир.И почему-то нач.штаба армии Алжира оказался сейчас " случайно " у нас в гостях.Нигеру ,надо пару месяцев продержаться и показать свою самостоятельность в принятии решений.Навести конституционный порядок - что зря военные власть взяли?Это большая разница от майдана.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:29
      -4
      Да да...военная хунта у власти и конституционный порядок это практически синонимы. Можете назвать 5 подобных режимов, когда не передав власть гражданским хунта не скатилась бы в военную диктатуру?
      Без словоблудия...просто 5 случаев, желательно из последней волны истории.

      P.S. про Алжир - отличная шутка.
  3. barclay
    barclay Сегодня, 08:23
    +3
    События назреваеют весьма интересные. Сейчас Западные союзники покажут как надо было действовать РФ после свержения Янука в 2014 году? Поживём- увидим.
  4. U-58
    U-58 Сегодня, 08:28
    +1
    Крайне интересно, как отреагируют Штаты на обращение свергнутого президента.
    Затем ситуацию можно спроецировать на события на Украине в 2014-м году и порассуждать о том, что могло произойти, если бы свергнутый Янукович обратился к России с аналогичной просьбой.
    1. Комментарий был удален.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: U-58
      Крайне интересно, как отреагируют Штаты на обращение свергнутого президента.

      Вообще не понятно, как арестованному удается обращения по всему
      миру рассылать? Странные эти военные. Или у них это план такой?

      Цитата: U-58
      ...что могло произойти, если бы свергнутый Янукович обратился к России с аналогичной просьбой.

      Он обращался. Но ответа не было и сам факт этого обращения скрывается. Впрочем сейчас это не имеет никакого значения.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:31
    +1
    Базум:

    Этот переворот должен прекратиться, и хунта должна освободить всех, кого она незаконно арестовала.
    Странно что не расстреляла... request
  6. Комментарий был удален.
  7. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 08:49
    +1
    Даже Нигер, не имея даже малой мощи России, пошел на решительные шаги! Победы нигерийцам!! Нашему руководству учиться надо...
  8. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 08:53
    +1
    Хе, мой коммент удалили. Что, правда глаза колет? Хорошо уподобляться страусам, но когда голову высунешь, то...
  9. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:53
    +1
    Плохо изолировать удалось Базума-раз он обращения записывает.
    Нужен военно-полевой суд.
    Приговор и соответственно отсрочка на время.
    При нападении на Нигер-привести приговор в исполнение.
    Мали,Буркина-Фасо и Гвинея пусть окажет помощь бойцами.
    Счас очень сильные тенденции об окончательном освобождении от остатков колониализма в Африке.
    Да и ЧВК ВАГНЕР сделал там свое дело.
    Обучение провел и в ЦАР и Мали
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:07
    +1
    Новые власти африканского государства Нигер заявили о расторжении всех договоров о военном и военно-техническом сотрудничестве с Францией.
    А ребята круто взялись за дело: сначала отказ от поставок урана и золота, теперь расторжение договоров. Что характерно Макрон после заявления о том, что не будет вводить войска вообще затих и что-то выжидает. Громче всех на информационном поле стараются американцы и несколько стран ЭКОВАС.