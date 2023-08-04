Новые власти Нигера расторгли договоры о военном сотрудничестве с Францией и прекратили полномочия послов в Париже и Вашингтоне

Этот переворот должен прекратиться, и хунта должна освободить всех, кого она незаконно арестовала.

Новые власти африканского государства Нигер заявили о расторжении всех договоров о военном и военно-техническом сотрудничестве с Францией. Контролирующие власть в Нигере силы назвали это не сотрудничеством, а колониальным давлением со стороны Парижа, а негативную реакцию Франции на расторжение таких договоров – «фантомными болями колониализма».На митинг в Ниамее (столице Нигера) вышли тысячи людей. Митингующие требовали от Запада перестать эксплуатировать их страну в колониальных интересах и начать воспринимать как равного на международной арене. В руках у многих из которых были флаги России.Также стало известно о том, что новыми властями Нигера прекращены полномочия сразу четырёх послов, которые обвинены в поддержке неоколониализма в интересах Франции и других стран Запада. Послы призывали иностранные государства вмешаться в ситуацию в Нигере. Это послы в Того, Нигерии, Франции и США.На этом фоне сообщается о новом обращении свергнутого президента Нигера Мохаммеда Базума, в котором тот уже прямо призывает США к военному вмешательству. По словам Базума, «путчисты угрожают ответить на любую попытку восстановить конституционный строй, а это может означать крупный конфликт, если в него своевременно не вмешаются Соединённые Штаты». Видимо, это заявление нужно понимать, как то, что если Штаты вмешаются, то конфликта не будет…На самом деле, Запад в Базума вложил огромные средства, чтобы использовать как свой марионеточный режим. И теперь задача Запада – вернуть этот режим на место. Для этого используются всевозможные трактовки о «защите демократии и конституционного строя». Почему-то в 2014 году конституционный строй на Украине Запад не волновал после совершения там госпереворота.Обращает на себя внимание тот факт, что после запрета на вещание французских каналов в Нигере Базуму пришлось направлять своё обращение американским журналистам. Те опубликовали призыв к США в военном плане вмешаться в ситуации в Нигере в издании The Washington Post.Базум назвал себя заложником и попросил у США о помощи.Базум:Напомним, что скоро истекает ультиматум в отношении новых властей Нигера, объявленный несколькими странами совета экономического сотрудничества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В ультимативной форме новым властям Нигера предлагается восстановить президента Базума в должности, иначе будет военная интервенция. Однако ряд стран того же ЭКОВАС, включая Буркина-Фасо, Мали и Гвинею встали на сторону новых властей Нигера, заявив, что нападение на Нигер они расценят как нападение и на свои страны тоже.