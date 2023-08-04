Пресса США: Командованию ВСУ пришлось бросать в бой стратегические резервы - 10-й армейский корпус в районе Работино

Это говорит о третьем этапе украинского контрнаступления, который направлен на прорыв линии обороны на стратегически важных направлениях. Одно из таких направлений – Работино в Запорожской области. Там есть возможности у украинской армии прорвать российскую оборону.

Пока трудно сказать, понесли ли русские такие потери, которые позволили бы ВСУ создать условия для прорыва. Мы пока ждём и смотрим на то, как там развиваются события.

Мы пытаемся закрепиться в районе Работино, но погода идеальна для противника. Он наносит по нам удары с воздуха, активно использует дроны , нанося ущерб нашей артиллерии.

Американские журналисты пишут о том, что украинскому командованию пришлось бросать в бой стратегические резервы для того, чтобы добиться хоть какого-то успеха в ходе контрнаступления. Напомним, что контрнаступление идёт уже третий месяц, и как пишут издания в ЕС и США, за это время украинские войска заняли по площади участки территории, сопоставимые с потерянными за тот же период. Немного продвинулись южнее Орехова и на Времьевском выступе, но потеряли территории к западу от линии Кременная-Сватово, а также под Купянском.Как пишет «Вашингтон пост», командование ВСУ задействовало 10-й армейский корпус к северу от села Работино.Из материала:И в том же издании авторы признают, что до непосредственно российских позиций на этом участке украинским войскам требуется преодолеть ещё 19 км минных полей, инженерных заграждений и прочих элементов, которые крайне тормозят ход «контрнаступа».В статье говорится, что решение бросить в бой резервный 10-й армейский корпус ВСУ было принято на прошлой неделе. Это привело к активизации боевых действий на Ореховском направлении.Американский военный аналитик Роб Ли:Приводится американским изданием и заявление одного из украинских военных. По его словам, и после переброски крупных резервов ситуация такова, что продвижение если и идёт, то крайне медленно, при этом является изматывающим.Украинский военный:Важной частью этого материала можно считать указание на то, что созданные украинские резервы «действуют менее слаженно и являются менее опытными, чем те, которые успешно продвигались в прошлом году под Харьковом и Херсоном».