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Пресса США: Командованию ВСУ пришлось бросать в бой стратегические резервы - 10-й армейский корпус в районе Работино

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Пресса США: Командованию ВСУ пришлось бросать в бой стратегические резервы - 10-й армейский корпус в районе Работино

Американские журналисты пишут о том, что украинскому командованию пришлось бросать в бой стратегические резервы для того, чтобы добиться хоть какого-то успеха в ходе контрнаступления. Напомним, что контрнаступление идёт уже третий месяц, и как пишут издания в ЕС и США, за это время украинские войска заняли по площади участки территории, сопоставимые с потерянными за тот же период. Немного продвинулись южнее Орехова и на Времьевском выступе, но потеряли территории к западу от линии Кременная-Сватово, а также под Купянском.


Как пишет «Вашингтон пост», командование ВСУ задействовало 10-й армейский корпус к северу от села Работино.

Из материала:

Это говорит о третьем этапе украинского контрнаступления, который направлен на прорыв линии обороны на стратегически важных направлениях. Одно из таких направлений – Работино в Запорожской области. Там есть возможности у украинской армии прорвать российскую оборону.

И в том же издании авторы признают, что до непосредственно российских позиций на этом участке украинским войскам требуется преодолеть ещё 19 км минных полей, инженерных заграждений и прочих элементов, которые крайне тормозят ход «контрнаступа».

В статье говорится, что решение бросить в бой резервный 10-й армейский корпус ВСУ было принято на прошлой неделе. Это привело к активизации боевых действий на Ореховском направлении.

Американский военный аналитик Роб Ли:

Пока трудно сказать, понесли ли русские такие потери, которые позволили бы ВСУ создать условия для прорыва. Мы пока ждём и смотрим на то, как там развиваются события.

Приводится американским изданием и заявление одного из украинских военных. По его словам, и после переброски крупных резервов ситуация такова, что продвижение если и идёт, то крайне медленно, при этом является изматывающим.

Украинский военный:

Мы пытаемся закрепиться в районе Работино, но погода идеальна для противника. Он наносит по нам удары с воздуха, активно использует дроны, нанося ущерб нашей артиллерии.

Важной частью этого материала можно считать указание на то, что созданные украинские резервы «действуют менее слаженно и являются менее опытными, чем те, которые успешно продвигались в прошлом году под Харьковом и Херсоном».
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:55
    +1
    Смотрители, наблюдатели, зрители: кирби - мы пристально за этим следим, этот эксперт -мы пока ждём и смотрим, блинкин из этой же оперы....
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:56
    +2
    преодолеть ещё 19 км минных полей,
    ...а ещё высокую траву и поросли кустарника...недавно статья была на ВО в чём проблема контрнаступу....ржали все
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:57
    +1
    "...действуют менее слаженно и являются менее опытными, чем те, которые успешно продвигались в прошлом году под Харьковом и Херсоном..." Что за чушь? Успешное продвижение под Харьковом было вызвано не "опытом" тамошних ВСУ, а крайней нехваткой личного состава у ВС РФ на том направлении даже для обороны. Под Херсоном все попытки наступления закончились для Украины чудовищными потерями с околонулевым результатом, а ВС РФ были выведены на левый берег исключительно из опасений разрушения Каховской плотины (которое в итоге и произошло, но уже после эвакуации, а не до, как хотелось бы Украине). А сейчас и плотности российских войск совсем другие, и коммуникациям их ничего не угрожает, поэтому никакого продвижения у ВСУ нет. ВСУ-то остались прежними, это ВС РФ усилились.
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:57
    +2
    Мне кажется ,третий этап контр наступа ,по задумкам бандерлогов должен заканчиваться в Крыму у моря на пляже. Интересно какую лужу бандерлоги назовут побережье Крыма.
  5. мазута
    мазута Сегодня, 09:00
    +2
    А куда делись те "более слаженные"из под Харькова и Херсона???