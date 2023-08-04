Военное обозрение
Войти Регистрация

Главе Минобороны РФ продемонстрировали трофейную шведскую БМП CV90 и рассказали о её «особенностях»

41
Главе Минобороны РФ продемонстрировали трофейную шведскую БМП CV90 и рассказали о её «особенностях»

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне СВО. В ходе проверки министр обороны РФ заслушал доклад командующего группировкой генерала-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также других офицеров штаба.


Сергею Шойгу доложили о текущей обстановке в зоне проведения спецоперации, ходе выполнения подразделениями ВС РФ поставленных задач на тактическом уровне, а также действиях, предпринимаемых противником в рамках так называемого контрнаступления. Кроме того, как сообщается на сайте российского военного ведомства, министру обороны была представлена трофейная шведская БМП CV-90.



Со слов Мордвичева, украинские военные бросили бронированную машину, которая вышла из строя после попадания по ней их РПГ-7, на поле боя. При этом командующий группировкой войск «Центр» отметил, что Швеция поставила Киеву данные БМП без инструментов и ремкомплекта, что не позволяет противнику оперативно устранять неполадки, возникшие непосредственно на месте.

Кроме того, со слов генерал-лейтенанта, БМП, которая поступила на вооружение шведской армии в 1993 году, имеет целый ряд серьезных недостатков.

Во-первых, со слов военного, у нее низкая живучесть из-за высокого силуэта. Во-вторых, БМП CV-90 не оснащена управляемым вооружением, а темп стрельбы из штатного (40-мм нарезная пушка «Бофорс» L70) является очень низким.

Как пояснил Мордвичев, стрельба производится тремя магазинами по 8 снарядов. Затем необходимо осуществлять перезарядку, которая может занимать в среднем около минуты.


В ходе своего визита на передовой пункт управления группировки войск «Центр» Сергей Шойгу отметил продвижение российских войск на Красно-Лиманском направлении, поблагодарив бойцов и командный состав за тактические успехи. Кроме того, глава Минобороны в очередной раз подчеркнул важность нанесения упреждающих артиллерийских и авиаударов по противнику, что является залогом максимальной сохранности жизней наших военных.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
41 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:22
    +3
    Вообще все эти понты ,про "лучшую в мире БМП"сильно раздуты.Просто,неплохая машиненка,с хорошей связью,оптикой..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:24
      +4
      Весь прикол что её из гранатомёта завалили прямо в лоб,убив командира кумулятивным зарядом,остальной экипаж вместе с десантом сбежали.

      Со слов Мордвичева, украинские военные бросили бронированную машину, которая вышла из строя после попадания по ней из РПГ-7, на поле боя.


      РПГ-7 гроза натовской техники ещё со времён Иракской компании,где от него даже Абрамсы горели.

      Вражеская БМП двигалась по грунтовой дороге рядом с лесной защитной полосой. При этом она вела огонь из своей 40-мм пушки одиночными выстрелами и короткими очередями. Реактивная граната, выпущенная, как сообщается, с расстояния около сорока метров, попала в лобовую часть машины.Проехав с десяток метров по инерции, "девяностая", над которой стало подниматься облако белого дыма, свернула влево и остановилась. По всей видимости, боевики, находящиеся за броней, по меньшей мере, получили тяжелые ранения или погибли, иначе они не стали бы подставлять под наш огонь борт.

      https://rg.ru/2023/07/27/rossijskij-boec-v-upor-rasstrelial-iz-rpg-shvedskuiu-bmp-cv90.html
    2. barclay
      barclay Сегодня, 09:35
      +4
      раздуты.Просто,неплохая машиненка,с хорошей связью,оптикой..
      При этом имеем полное право позаимствовать интересные инженерные решения. Все таки машина не 50-х годов выпуска. Надеюсь, хватит ума извлечь пользу.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:08
        0
        БМП CV-90 ......имеет целый ряд серьезных недостатков.

        Поэтому и поставили эти машины украм, потом посмотреть шо будет.
        1. PROXOR
          PROXOR Сегодня, 10:14
          +3
          У них сейчас вообще технический тупик случился. В 404й горит вся техника НАТО:от лёгких М113 до тяжелых 2А6. Куда наращивать броню там уже не понимают. И так у них мастадонты получились.
  2. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:29
    0
    [quote=Orange-Bigg] Весь прикол что её из гранатомёта завалили прямо в лоб,убив командира кумулятивным зарядом,остальной экипаж вместе с десантом сбежали.[quote]

    вы фото смотрели - или нет?
    в боковую проекцию попали - а для РПГ-7 - что танк что ББМ или БМП разницы нет
    1. Грац
      Грац Сегодня, 09:44
      +3
      вообще то там 2 попадания в лоб башни и в борт
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 10:07
        +1
        вообще то там 2 попадания в лоб башни и в борт

        Показанная на видео пробоина, судя по вывернутым наружу краям, похожа на выходное отверстие.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:15
          0
          на данной фотке попадание 14.5 -114 мм...то есть пролом а не поцелуй ведьмы...потому и одно убийство...но в целом швед попал к нам, почти целый...для Патриота коллекция
    2. Cympak
      Cympak Сегодня, 09:59
      +5
      Обратите внимание, что от попадания РПГ погиб только один член экипажа и машина не выгорела.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 10:09
        -1
        вообще то если вы посмотрели ролик . то там показывающий офицер говорит что погиб механик водитель. и наводчик оператор. а не выгорела потому что не попали в боекомплект и потому что били туда куда нужно, её хотели захватить сделали засаду
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:13
        -1
        Обратите внимание, что от попадания РПГ погиб только один член экипажа и машина не выгорела.
        на данной фотке попадание 14.5 -114 мм...то есть пролом а не поцелуй ведьмы
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:30
    -8
    , имеет целый ряд серьезных недостатков.
    ..да это и зараннее было известно..я ещё полгода назад печатал на ВО что швед это лайно на лопате..ещё хуже чем бредля
  4. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:32
    +2
    БМП CV-90 не оснащена управляемым вооружением, а темп стрельбы из штатного (40-мм нарезная пушка «Бофорс» L70) является очень низким.

    это о чем?
    в другой статье это как то раскрыто:
    "Другим недостатком шведской бронемашины является низкий темп стрельбы — она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты. "
    24 снаряда пакетами по 8 - это низкий темп темп стрельбы?
    1. barclay
      barclay Сегодня, 09:50
      +1
      24 снаряда пакетами по 8 - это низкий темп темп стрельбы?
      Темп стрельбы- это не количество снарядов, а количество выстрелов в единицу времени, уважаемый.
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 10:30
        +1
        Не тратьте на любителя зарубежного время! У него всё, что произведено ТАМ - высшего уровня love , а наше - д..мо последнее!
    2. Cympak
      Cympak Сегодня, 09:56
      +8
      Боевая скорострельность из-за необходимости перезарядки магазинов, действительно, низкая. Но это можно компенсировать точностью пушки, качеством системы управления огнем и могуществом боеприпасов. Можно один снаряд выпустить и поразить цель, а можно очередями стрелять и либо не попасть, либо не пробить.
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:36
      -1
      24 снаряда пакетами по 8 - это низкий темп темп стрельбы?
      ...ещё какой,..потому и пакетами стреляет а не лентами как 2А42 или конвейером как семиствольный авенджер....там отстрелял пакет и жди охлаждение или меняй ствол...вот такие пироги..тепловые килоджоули знаете ли ...у бофорса нет сбалансированного охлаждения ..потому и коробами стреляет...такая же фишка и с Шилками..отстрелял короба и жди 15 минут или четыре ствола меняй
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:34
    -3
    Было-бы чо нибудь хорошее и секретное , хахлам бы не дали , так , очередное старьё на списание.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 09:46
      +1
      Связь, орудие, снаряды.... МТО. Тут вопрос - сможем ли мы это повторить?!
  6. akropin
    akropin Сегодня, 09:35
    -2
    Шикарный троллинг в исполнении МО.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:36
    +3
    Хороший калибр 40мм - в прошлом Бофорс зенитное орудие, в СССР был "родственник , 37мм .
    1. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 10:16
      0
      57й мм АУ-220 получше будет.
      ПыСы: слишком короткий и по мнению администрации сайта
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:47
    +1
    Недостатки это й БМП мне почему-то кажутся достоинствами. "Высокий силуэт" - означает, что десанту внутри комфортно, и сверху на броне никто ездить не будет, как на БМП-2 принято. "Низкий темп стрельбы" - это тоже не такой уж недостаток, если учесть, что в боекомплекте есть боеприпасы с программируемым подрывом, а оптика и баллистика позволяют поражать цель одиночным снарядом с большой дистанции. И броня у неё куда лучше, чем- у БМП-2. Просто непробиваемой бронетехники не существует, особенно БМП, которая изначально не создаётся с требованиями защиты как у танка.
    1. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 10:19
      0
      Что толку от высокого удобного отделения для десанта, если первым же попаданием десанту пришлось спешно драпать пешкодралом? Сколько хэйтили БМП-3. Её БМ Бахча. А по факту все говорят: лучше не придумаешь. 30ка и пехоту прижмет и легкую технику сожжет, а 100мм хорошо фугасы накидывает на укреплаения. И уж точно НАТОвские поделки в подметки не годятся по подвижности нашей троечке.
      Поэтому об удобстве скажу следующее: нам воевать или для красоты?
    2. art266
      art266 Сегодня, 10:21
      +1
      Высокий силуэт это проблема всех новых БМП и БТР.
  9. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 09:49
    0
    Лучшая бмп))) Огневая мощь хромает конечно, наши бмп из 30 мм как из пулемёта стреляют. БМП 3 ещё из 100 мм может накидать, без необходимости ручной перезарядки. Под огнём или в движении на колдобинах попробуй вставь этот магазин.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:13
      0
      40мм - мощный снаряд. И ОФ уже мощный(чугуньевый) и с программ подрывам и БОПС мощный и кумулятив уже можно. Как основное орудие 37мм-45мм прекрасно......для всего, что крупнее есть ПТРК
  10. Cympak
    Cympak Сегодня, 09:53
    +7
    В чем разница между русским и американским подходами в оценке оружия:
    - Американцы: у русских новая техника, она превосходит нашу, нужно что-то делать, дайте денег....
    - Русские: у американцев новая техника, нашей уступает по многим показателям, все хорошо, ничего делать не надо....

    Хотелось бы услышать не только о недостатках, но и об достоинствах.
    Высокий силуэт, например, дает лучшую эргономику, менее плотную компоновку большую выживаемость для экипажа, позволяет иметь хорошие отрицательные УВН.
    Пушка 40-мм: более точная, с большей бронепробитем и заброневым действием, мощнее ОФС (воздушный подрыв, судя по всему, ВСУ не дали)

    То, что БМП пробивается из РПГ (при отсутствии динамической защиты), не является каким-то чудом. Тут скорее тактическая ошибка украинцев, что они позволили из РПГ поразить свою БМП.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:54
    0
    Да, все это обычный троллинг шведов и нато. Точно такой же как в случае оперативного награждения летунов приземливших/приводнивших пен дос танский БПЛА.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:57
    0
    Когда уже Леопарда захватят и в Москву на выставку трофеев привезут. А то Конашенков из всех пожжет, "живьем" не увидим.
  13. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:03
    +1
    Цитата: barclay
    24 снаряда пакетами по 8 - это низкий темп темп стрельбы?
    Темп стрельбы- это не количество снарядов, а количество выстрелов в единицу времени, уважаемый.


    м.б. безотносительно к Бофорсу, а у этой конторы автоматическая стрельба пакетом, т.е. есть 3 цели по которой в автоматическом режиме выпускаем 3 пакета.... а дальше загружаем еще 3 пакета в течение 1 минуты!
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:14
      -1
      Так количество снарядов в штуках на цель у 30мм и 40мм разное.
  14. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:05
    +1
    Кроме того, со слов генерал-лейтенанта, БМП, которая поступила на вооружение шведской армии в 1993 году, имеет целый ряд серьезных недостатков.

    Во-первых, со слов военного, у нее низкая живучесть из-за высокого силуэта. Во-вторых, БМП CV-90 не оснащена управляемым вооружением, а темп стрельбы из штатного (40-мм нарезная пушка «Бофорс» L70) является очень низким.


    Это просто критиканство, темп стрельбы до 330 выстрелов в минуту как и нашей 30мм 2А72, боевая скорострельность ниже, а не темп. Силуэт не намного выше нашей БМП. Зато на базе шведской машины созданы целая гамма боевых и вспомогательных машин, начиная от легкого танка и заканчивая БРЭМ, а унификация для эксплуатации очень важна. И конечно шрапнельный снаряд с управляемым подрывом нужен и нам. Модификация есть и с 30мм автопушкой-
    Отличительными особенностями CV90.35 MkIII являются комплекс вооружения на базе бикалиберной 35/50 мм пушки «Бушмастер III», система управления огнём Saab UTAAS, в состав которого входит надульный программатор боеприпасов, прицельный комплекс, построенный на принципе «Hunter-killer», предполагающем наличие у командира машины и наводчика независимых друг от друга и от основного вооружения полностью стабилизированных прицелов с дневным и ночным каналами.
  15. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:06
    0
    Цитата: Cympak
    Можно один снаряд выпустить и поразить цел


    это не танковый биатлон, а война выстрелил пакет и скрылся
  16. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:06
    +1
    Судя по этому визиту, была инспекция группировки перед полноценным наступлением. Тут надо отметить, что такие комбинации у нас планирует не Шойгу, он гражданский, а Герасимов. Посмотрим как будут развиваться события, но происходящее на этом направлении все же обнадеживает. Дай бог до Харькова дойдем в итоге!
  17. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:07
    0
    Такое впечатление, что тов. Шойгу больше заняться нечем.
    Его уровню соответствовало бы "рассматривать "трофейный" Харьков.
    Хотя бы...
    А трофеи рассматривать есть кому. Надеюсь.
  18. штурм
    штурм Сегодня, 10:10
    +2
    А что толку что на БМП посмотрит Шойгу?
    Он конструктор или специалист по производству бронетехники?
    БМП как и остальные трофеи везти нужно на Курганмашзавод для обследования её специалистами КБ и проведения сравнительный испытаний с БМП-3 /3М....
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:16
      +2
      Ну, может быть, дойдет до него, что нужно унифицировать "тележку" , а не разводить зоопарк из учи колесных и гусеничных платформ. На основе СВ90 - машин 5-6 серийных.
  19. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:44
    0
    Цитата: Бодипанчер
    Лучшая бмп))) Огневая мощь хромает конечно, наши бмп из 30 мм как из пулемёта стреляют. БМП 3 ещё из 100 мм может накидать, без необходимости ручной перезарядки. Под огнём или в движении на колдобинах попробуй вставь этот магазин.


    автоматическая пушка 40 мм пакетами по 8 выстрелов позволят поддержать пехоту при высадке - быстро, эффективно; а 100 мм - работать как арта - с закрытых позиций
  20. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:07
    0
    При этом командующий группировкой войск «Центр» отметил, что Швеция поставила Киеву данные БМП без инструментов и ремкомплекта, что не позволяет противнику оперативно устранять неполадки, возникшие непосредственно на месте.


    Командующий неужели не понимает, что ремкомплекты и инструменты есть в подразделение которое занимается ремонтом с собой в бой их никто не возит!!!

    Во-первых, со слов военного, у нее низкая живучесть из-за высокого силуэта.


    Судя по кадрам с фронта, живучесть иностранных БМП как например Бредли и вот этот шведской на порядок лучше, чем у наших БМП и МТЛБ как раз из-за высокого силуэта. Высокий силуэт позволяет более просторно и удобно разместить личный состав, что позволяет им остаться в живых при поражении БМП и покинуть ее, как в случае с этой шведской, а наши советские/российские как банки для шпрот, внутрь лучше не садиться.

    Я все же надеюсь, что этому командующему кто-то объяснит, что натовские БМП на порядок эффективнее наших иначе он и дальше будет нести чушь, про низкий силуэт как главный фактор эффективности БМП и ничего у нас не измениться.

    Ещё бы добавил, что она не плавает. Наши плавают по бумагам, а по факту это ещё ни разу не пригодилось.