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Сегодня ночью два корабля ВМФ России отразили атаку морскими беспилотниками на военно-морскую базу Новороссийск

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Сегодня ночью два корабля ВМФ России отразили атаку морскими беспилотниками на военно-морскую базу Новороссийск

Сегодня ночью киевский режим вновь предпринял попытку нанести удар по военно-морской инфраструктуре России в Черном море. На этот раз два безэкипажных катера, начиненные взрывчаткой, были направлены на военно-морскую базу Черноморского флота ВМФ РФ в Новороссийске Краснодарского края.


Как сообщается в официальном заявлении Министерства обороны РФ, оба дрона были уничтожены двумя кораблями ВМФ России. Беспилотники были вовремя обнаружены российскими военными моряками и поражены огнем из штатного вооружения, наши корабли повреждений не получили.

В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы

— сказано в заявлении российского военного ведомства.



Позднее мэр города-героя Новороссийск Андрей Кравченко рассказал в своем телеграм-канале некоторые подробности ночного боя. По данным главы городской администрации, в отражении атаки украинских морских безэкипажных катеров в районе Мысхако у Новороссийска участвовали большой десантный корабль проекта 775 «Оленегорский горняк» и противодиверсионный катер П-349 «Суворовец» ВМФ России. После точного огня моряков в море прогремел взрыв и поднялся столб дыма и воды, один из дронов некоторое время горел на воде.



Мэр отметил, что наши моряки мгновенно среагировали на появление вражеских беспилотников и тем самым предотвратили возможные последствия атаки. Кравченко поблагодарил российских военнослужащих за охрану города -героя Новороссийск.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки в Новороссийске пострадавших и разрушений нет. По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают все специальные службы.

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42 комментария
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  1. BAI
    BAI Сегодня, 09:29
    +1
    На этот раз два безэкипажных катера, начиненные взрывчаткой, были направлены на военно-морскую базу Черноморского флота ВМФ РФ в Новороссийске Краснодарского края.

    Либо через все море прошли, либо с близ находящегося судна запущены.
    Как? С какого?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:43
      -2
      Вот не поверю,что катерок может пройти с одного края Чпрнооо моря до другого..Сейчас прикину по карте сколько морских миль от побережья под Одессой до Новороссийска
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:47
        -2
        Я уже прикинул.
        Цитата: Orange-Bigg
        Ну ведь это по прямой,но понятное дело что больше,так как Крым прийдётся обходить.


        Там надо считать расстояние от Одессы до Севастополя и от Севастополя до Новороссийска по прямой,так как Севастополь и Новороссийск находятся почти на одной широте.
        По широте указанные города имеют следующие координаты:

        Новороссийск: 44°43'26'' с.ш.
        Севастополь: 44°37'01'' с.ш.
        Таким образом, проходящий через Новороссийск меридиан лежит на 0.11 градуса севернее широты Севастополя. Или, если воспользоваться метрической системой, Севастополь находится приблизительно на 12 км южнее Новороссийска.

        https://terravisor.com/cities/info/compare/novorossiysk_sevastopol




        305км плюс 336 км равно 641 км ,чтобы доплыть из Одессы в Новороссийск по кратчайшему пути,минуя Крым.


        Цитата: BAI
        На этот раз два безэкипажных катера, начиненные взрывчаткой, были направлены на военно-морскую базу Черноморского флота ВМФ РФ в Новороссийске Краснодарского края.

        Либо через все море прошли, либо с близ находящегося судна запущены.
        Как? С какого?


        Дальность хода им вполне позволяет.Вот ещё цитата моего предыдущего поста.
        Цитата: Orange-Bigg
        Цитата: tralflot1832
        Оrange - Bigg.O.Змеиный - Севастополь 270 км.На острове может проводится дозаправка безэкипажника и в путь.Укладываемся в дальность 570 - 600 км и остаётся топливо на полный ход 2- 3 часа.


        Вробе как дальность хода около 800 км у надводных беспилотников.
        Как рассказали CNN источники в оборонном комплексе Украины, разработка надводных беспилотников началась после вторжения России. Они были спроектированы и протестированы в Украине, а их производство профинансировали через благотворительную организацию United24. Дроны весят до 1000 кг и могут нести до 300 кг груза. Максимальная дальность их пути — до 800 км при максимальной скорости до 80 км.

        https://www.moscowtimes.life/2023/08/04/ukraina-atakovala-dronami-voenno-morskuyu-bazu-v-novorossiiske-i-krim-a51039


        Один такой дрон есть у наших в качестве трофея.Новость от 16 ноября 2022 года.
        Во время недавней атаки дронов на Севастополь на берегу был найден морской дрон НАТО неизвестной ранее модели. Дрон просто дрейфовал у прибрежных скал и был, конечно же, захвачен российскими моряками и хорошо изучен.Теперь представлены подробности: из чего же состоит этот «чудо-дрон», как он управляется и для чего он вообще нужен. Итак, длина каждого подобного дрона примерно пять с половиной метров, при этом вес конструкции не превышает 1 тонны. Данный морской БА способен охватывать оперативный радиус в 400 км и находиться в воде до 60 часов. Вес боевой части девайса составляет 200 кг, а максимальная скорость, которую может развить морской дрон-камикадзе НАТО, не превышает 80 км/ч.

        https://overclockers.ru/blog/Deep_FPGA/show/79061/sekretnyj-morskoj-dron-kamikadze-nato-byl-zahvachen-rossijskimi-moryakami-i-izuchen-s-pristrastiem
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:06
          -2
          Максимальная дальность их пути — до 800 км при максимальной скорости до 80 км.
          ...вот именно что ДО...а так в половину режь, потому как сила ветра и волнения моря изменяют наглухо эти показатели...пуски с надводных носителей, потому суда с берегов болгарии и румынии
    2. Венд
      Венд Сегодня, 09:59
      0
      Цитата: BAI
      На этот раз два безэкипажных катера, начиненные взрывчаткой, были направлены на военно-морскую базу Черноморского флота ВМФ РФ в Новороссийске Краснодарского края.

      Либо через все море прошли, либо с близ находящегося судна запущены.
      Как? С какого?

      Что тут удивляться? Диверсантов полная Россия. Атаки на Москву, тоже не с территории Украины происходят, и либо из Подмосковья, либо из близ лежащих областей. Работы нашим спецам на годы вперёд хватит
      1. Mitchman
        Mitchman Сегодня, 10:11
        -1
        У одной (меньшей) части наших спецов руки связаны, а у второй (большей) части - немного другие жизненные установки. Бизнес, там, крышануть - вот это дело.
    3. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 10:11
      +1
      Пора запустить подобный беспилотник по морским портам тех стран, что поставляли их на украину am пусть потом разбираются и доказывают, что мы виноваты. У любой палки всегда Два конца!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:20
        +1
        Пора вообще доводить дело до логического конца,а не пытаться играть в договорульки с шулерами.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:30
    0
    Может придумать как глушить надводные беспилотники так же как и воздушные, а в идеале разворачивать и возвращать на точку выхода его в море, у моего личного коптера есть такая функция "домой" по GPS.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:31
    +17
    БДК "Оленегорский горняк" таки хинзиры безэкипажным катером немножечно повредили. Так что катера уничтожены, но есть нюанс.


    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 09:50
      +25
      Никак я не возьму в толк, зачем наши в таких случаях гонят пургу про то, что разрушений нет. Никак не привыкнут к тому, что существует Интернет? Ну кто официалам после такого верить будет?
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 10:11
        +5
        А вы коменты прочтите, удивитесь. Хотя не исключаю, что большая часть просто на зарплате сидит.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:58
      +10
      ЖЭК Водогрей.Я балдею от заявлений всяких мэров.Лучше бы молчал.Оленегорский горняк до последнего времени светился на Керченской переправе.А тут его за ноздрю с креном 15% на левый борт тянут к причалу.Какой из него к чертям охранник акватории? hiУ меня есть подозрения, по динамике фото.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:14
        +3
        Цитата: tralflot1832
        А тут его за ноздрю с креном 15% на левый борт тянут к причалу

        Пока корабль держится на плаву, несмотря на крен.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:25
          +2
          ЖЭК ВодогрейТам не только крен но и дифферент на корму.С такого расстояния ни чего не понять.Но раз буксир под бортом,обстановка контролируется.
    3. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:16
      +6
      ВСУ опубликовали видео с дрона. Идет прямо на корабль,
      никто в него не стреляет. Нацелили в середину корпуса.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:48
        +3
        Лаосский флот абсолютно необучаемый. Вахта это корыто тупо проспала. АК даже не развернули в сторону атаки. Корабль стоял на рейде. У этого типа кораблей в том месте куда пришелся удар танкодесантный трюм, с другой стороны там мощные насосы установлены и корабль приспособлен к тому чтобы воды принять. Так что зрада умеренная.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:52
          0
          Если бы ещё было бы видно что работает дизельгенератор(- ры).Из труб ничего не летит.
    4. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 10:47
      0
      Вот видео с самого беспилотника как он атаковал корабль https://t.me/belarusian_silovik/19328
      https://t.me/RVvoenkor/50581
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 10:53
        +2
        Глядя на это видео, можно оценить всю правдивость официальных сообщений..... Отразили , да...
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:32
    -2
    Надо продолжать долбить всю приморскую инфраструктуру и беспилоты натовские керосинчиком поливать.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:36
      +2
      Самый лучший вариант это массированный авиационный налет стратегами на всю инфраструктуру побережья, но есть одно большое НО, ПВО Украины не подавлено и время на его подавление упушено теперь только точечно крылатыми ракетами.
      1. mlad
        mlad Сегодня, 09:43
        +1
        Точки еще найти надо, разведка у нас слабая.
    2. V.B.
      V.B. Сегодня, 10:40
      +1
      Это будет при другом Верховном. При этом- "..денюшки"
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:42
    0
    А когда то обещали отогнать ВСУ от Донецка.
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:00
    +4
    Чем украинцы отличаются от наших властей, так это конкретностью своих гнилых намерений! Они эту атаку анонсировали заранее. Причем пообещали ударить не только по базе ВМФ, но и портовой инфраструктуре. А это нефтеналивной терминал, в том числе с казахской нефтью, зерновой терминал и так далее.
    Нам пора взяться за ум и перестать давать противнику возможность нас бить! Пора начать их разносить полностью - ТЭЦ, Киев, порты, все что может двигаться.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:09
      +3
      Пора? Да уже поздно, ПВО у окраенцев благодаря западу работает достаточно эффективно :( а наши сми как и год назад псевдо патриотически успокаивают население...
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:01
    +2
    То, что отразили - это хорошо.
    А кто акваторию Черного моря контролирует?
    Место пуска уничтожено?..
    Проходной двор... Это - плохо.
  8. art266
    art266 Сегодня, 10:06
    +5
    А, что в Новороссийске до сих пор нет боновых заграждений?
    1. Valter1364
      Valter1364 Сегодня, 10:45
      +3
      Боновые вместе с сетями сдали на металлолом ещё лет 25 тому назад. Раньше они хранились на площадке между лесным и центральным. Из окна повреждённый БДК вижу. А то, что мэр Новороссийска редкостной души идиот, тут это все знают, ничего удивительного. Рыба гниёт с головы.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:09
    +2
    Если такой катер сможет доплыть до нефтяного терминала Шесхарис в Новороссийской бухте, то мало не покажется не только ВМБ, но и самому городу.
    p.s. В то, что этот "пепелац" смог самостоятельно доплыть из Одессы (или любой другой точки украинского побережья) до Новороссийска - не верю! Надо искать носитель.
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 10:45
      +1
      Самое печальное, что если доплыло до Новороссийска доплывет и до Туапсе, и там тоже есть портовая инфрастктура, и уже стоит вопрос их защиты, актуально, как и всех черноморских городов имеющих потруовую инфрастктуру, а украинцы будут продолжать совершать налеты, траты дешевых беспилотников, непоставимо какой урон они могут нанести если атака пройдет.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:13
    +3
    Маринтрафик показывает что на входе в ВМБ ЧФ в Новороссийске стоит плавкран с непонятными функциями.
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:37
    +1
    Сегодня ночью киевский режим вновь предпринял попытку нанести удар по военно-морской инфраструктуре России в Черном море.

    Ключевое слово - ВНОВЬ!
    Где массированная ответка по Одессе, Ильичёвску, Вилково, Татарбунарам, Лиманскому торпедами дальнего радиуса действия с БЧ каждой хотя бы в сотню тонн? Такие себе нано-Посейдончики не с ЯО, а с тортилой.
  12. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 10:39
    +5
    Сам с Новороса, и дом как раз у Набережной Серебрякова, 20 метров до берега. Взрыв был сильный, подумали, землетрясение, аж покачивало. Судя по видео с беспилотника, если не нейронка конечно, прямое попадание было
  13. Есаул
    Есаул Сегодня, 10:46
    +3
    Опять все атаки успешно отражены, а вражеские цели уничтожены нашими кораблями, складами и мостами! УРА!
  14. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:48
    +1
    Меня терзают смутные сомнения... БДК забодали,но типа не забодали ?!
    То-то я смотрю,что хохлопитеки буйно веселятся ... А умалчивать проблемы= создавать их еще больше !
  15. RAF_1993
    RAF_1993 Сегодня, 10:52
    +2
    Вот зачем врать? В эпоху цифровых технологий, все видят сразу и всё. Видео подбитого БДК, разлетелось сразу после объявления МО. Диверсия прям какая то , по другому и не назвать.
  16. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:56
    0
    Не могли они действовать вслепую по инерциальной системе наведения, где-то должны находиться средства инструментального и визуального контроля, либо это на берегу, высаженная группа, либо MQ-9, либо спутник или судно-носитель. Учитывая характер нападения все эти средства должны быть подавлены, выведены из строя или уничтожены.
    Что же касается заявлений, частенько мелькающих в нашей прессе, типа атака беспилотника была успешно прекращена вовремя подставленным на его курсе зданием или кораблем, звучит конечно по-дурацки и неуважительно, в первую очередь по отношению к самим себе.
    Вспоминается детский анекдот, когда пацан пришел в школу с фингалом под глазом.
    Его спросили, что случилось, а он гордо ответил что, дескать, вчера в драке ему хотели дать пендаля под зад, а он ловко увернулся.
  17. NickShel
    NickShel Сегодня, 10:58
    0
    Когда уже дедам из МО РФ расскажут, что сейчас 21 век и у каждого человека есть смартфон с камерой? И их очковтирательные доклады "всех уничтожили, потерь нет" только злят народ, когда по всему телеграму светятся фото с БДК, лежащим на боку.
  18. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 11:04
    0
    Уничтожмли два безпилотника.один огнем штатного вооружения другой корпусом.министр со своим министерством -языкочесы.прос.али матросики .прос.али
  19. люся
    люся Сегодня, 11:05
    0
    https://t.me/nabludatels/32686