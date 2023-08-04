Сегодня ночью два корабля ВМФ России отразили атаку морскими беспилотниками на военно-морскую базу Новороссийск

Сегодня ночью киевский режим вновь предпринял попытку нанести удар по военно-морской инфраструктуре России в Черном море. На этот раз два безэкипажных катера, начиненные взрывчаткой, были направлены на военно-морскую базу Черноморского флота ВМФ РФ в Новороссийске Краснодарского края.
Как сообщается в официальном заявлении Министерства обороны РФ, оба дрона были уничтожены двумя кораблями ВМФ России. Беспилотники были вовремя обнаружены российскими военными моряками и поражены огнем из штатного вооружения, наши корабли повреждений не получили.
В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы
— сказано в заявлении российского военного ведомства.
Позднее мэр города-героя Новороссийск Андрей Кравченко рассказал в своем телеграм-канале некоторые подробности ночного боя. По данным главы городской администрации, в отражении атаки украинских морских безэкипажных катеров в районе Мысхако у Новороссийска участвовали большой десантный корабль проекта 775 «Оленегорский горняк» и противодиверсионный катер П-349 «Суворовец» ВМФ России. После точного огня моряков в море прогремел взрыв и поднялся столб дыма и воды, один из дронов некоторое время горел на воде.
Мэр отметил, что наши моряки мгновенно среагировали на появление вражеских беспилотников и тем самым предотвратили возможные последствия атаки. Кравченко поблагодарил российских военнослужащих за охрану города -героя Новороссийск.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки в Новороссийске пострадавших и разрушений нет. По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают все специальные службы.