Врач и дипломат Пётр Бадмаев



П. Бадмаев, фото 1914 г.

Первый брак Петра Бадмаева



П. Бадмаев с первой супругой. Она родила от него 8 детей

«В конце Удельной, в том месте, где сливаются Старо-Парголовский проспект, Выборгское шоссе и Поклонногорская улица, находится так называемая Поклонная Гора… Недалеко от этого перекрестка жил в последние годы монархии тибетский врач Бадмаев – друг Распутина, и к нему сюда приезжали чающие исцеления легковерные пациенты. В настоящее время от его дачи, выстроенной из железобетона, отчасти в восточном вкусе, остались лишь одни стены.»



Дом Бадмаева



Бадмаев у своего дома в Петербурге на Поклонной горе, 1916 г.

«Четыре основы»

Дипломатические прожекты доктора Бадмаева

«Белый царь – идеал для народов Востока.»

«Франция считается в Европе самой счастливой страной по естественным богатствам и климатическим условиям, а собственный Китай как страна по тем же богатствам и условиям и по разнообразию красот природы может считаться самой счастливой на земном шаре.»

«Этот могущественный во всех отношениях народ управлялся хотя своим законом, изданным философами, но фактически правителями Китая являлись различные инородцы большею частью чисто монгольского племени... Очевидно, европейцам пока еще неизвестно, что для китайцев безразлично, кто бы ими ни управлял, и что они совершенно равнодушны, к какой бы национальности ни принадлежала династия, управляющая ими, которой они покоряются без особенного сопротивления.»

«нет навыка самоуправления, страна привыкла к диктатуре и оттого встретит русских с покорностью и даже благодарностью.»

«Вся восточно-азиатская торговля попадёт в наши руки, европейцы будут не в состоянии с нами конкурировать. России просто необходимо стать единственным и наиболее экономичным связующим транспортным звеном между Европой и Азией. С проведением этой линии начнётся финансово-экономическое могущество Великой России.»

«Кто будет господствовать над Тибетом, будет господствовать и над всем Китаем.»

«По своему географическому положению Тибет, с точки зрения интересов России, имеет важное политическое значение. Значение это особенно увеличилось в последнее время ввиду настойчивых стремлений англичан проникнуть в эту страну и подчинить её своему политическому влиянию.»

«Всё это так ново, необычайно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха.»

«При отпевании чиновника диакон молится «об упокоении раба Божия», а в толпе кто-то говорит: мол, какой же это раб Божий, если он – действительный статский советник?»

«Бадмаев, известный врач-бурят, вдруг появился в Сибири, основал в Чите газету («Жизнь на восточной окраине», печаталась на монгольском и русском языках), завел разнообразные торговые предприятия, начиная с торговли мясом в обширных размерах, поставлял мясо на золотые прииски, вступил в отчаянную борьбу с местными мясоторговцами, открыл магазины мануфактурных товаров в Чите, построил гостиницу, устроил образцовые хозяйственные фермы, конский завод, взял почтовую гоньбу и перевозку русской казенной почты от Кяхты до Урги и Калгана, построил дома в Урге под склады товаров. В Пекине он также купил и построил два больших дома и желал организовать агентуру во многих пунктах Китая, послав туда своих людей-бурят для изучения местных условий быта и местного производства.»

«Доктор Бадмаев, когда ездил в Монголию и Пекин, вел себя там так неудобно и странно, что я прекратил с ним всякие сношения, усмотрев в нем умного, но плутоватого афериста.»

Пик медицинской карьеры Петра Бадмаева



Елизавета Юзбашева с дочерью Аидой, которая также стала врачом



П. Бадмаев в верхнем ряду второй справа с учениками и коллегами

«Корень русской политики на Востоке лежит не в Китае, а именно в Тибете. Неужели истинно русский человек не поймёт, сколь опасно допущение англичан в Тибет; японский вопрос – нуль по сравнению с тибетским.»

Пётр Бадмаев в послереволюционной России

«Поздно! Идет война. При переходе через бурные реки лошадей не меняют – снесет и лошадь, и седока. Но, видно, такова Божья воля.»

«Врач – основатель тибетской медицины в России Пётр Александрович Бадмаев скончался 29 июля 1920 г.»



Николай Бадмаев