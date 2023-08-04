Военное обозрение
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Украина утратила возможности производить динамическую защиту «Нож» для танков

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Украина утратила возможности производить динамическую защиту «Нож» для танков

В январе прошлого года на Украине были выпущены последние комплекты динамической защиты (ДЗ) «Нож», после чего производство этой «реактивной брони», которая до этого так широко рекламировалась украинскими СМИ, было остановлено. Свою огромную лепту здесь внесла специальная военная операция, истощившая также и потенциал предприятий страны по производству других видов оружия и специального снаряжения.


В социальные сети просочились фотографии модулей элементов с обозначениями ХСЧКВ-34 и ХСЧКВ-19.




Устанавливалась она, судя по всему, на 13 танках советского образца Т-64БМ2, которые были модернизированы на заводе транспортного машиностроения в Харькове. Из них, 10 единиц получила 92-я отдельная механизированная бригада ВСУ, в то время как ещё 3 машины были переданы Харьковскому командному училищу.

Стоит отметить, что их отличие от ранее выпущенных украинских основных боевых танков Т-64БМ «Булат» заключалось в установке на них более мощных двигателей 6ТД-1 мощностью 1 тыс. л.с. вместо двигателей 5ТДФМ, мощность у которых была ниже – 850 л.с. Также в усовершенствованной версии этой боевой машины появились тепловизионные прицелы и средства связи натовского образца. На сегодняшний день большинство из них уничтожено: в строю осталось лишь несколько единиц.

ДЗ, напомним, выпускалась государственным научно-производственным предприятием «Микротек», расположенным в Киеве. На нём также выпускались и комплексы активной защиты (КАЗ) «Заслон».

Использовался «Нож» и на танках Т-84 «Оплот», Т-72УА и Т-72АМТ. Впоследствии, однако, выяснилось, что данная ДЗ очень опасна для самих танков, поскольку у неё были выявлены некоторые недостатки при её боевом применении. Об этом свидетельствует множество случаев, когда после срабатывания элементов техника выводилась из строя в результате повреждений. В итоге экипажи бросали боевую машину в том случае, если им ещё удавалось уцелеть.

Именно это и вынуждает военнослужащих ВСУ устанавливать на тяжёлые бронемашины, в том числе и на немецкие Leopard 2A4 навесной комплекс ДЗ «Контакт», разработанный ещё более 40 назад в СССР.

Кстати говоря, в настоящее время эти комплексы производят в странах Восточной Европы, не имея на то соответствующей лицензии. Украина технические возможности производства утратила.
Использованы фотографии:
ТГ-канал "Бригада инженерной поддержки"
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6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:44
      +1
      Так ему и надо.

      Танк Т-64БМ "Булат",подорванный на мине.

      Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), как видно на фотографии, взрыв одной мины с левой стороны разорвал гусеничную ленту и сильно повредил опорные катки сравнительно малого диаметра, прозванные за свою хлипкость "тарелочками". Они увязли в земле, в результате эвакуация превратилась в трудно выполнимую задачу. К тому же ударная волна полностью снесла надгусеничную полку и бортовой экран, усиленный динамической защитой "Нож". Последний тоже плохо зарекомендовал себя. Всякий раз, когда он срабатывал, "Булат" получал серьезные повреждения. Не исключено, что и в этот раз "реактивная броня" сама помогла добить танк.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:48
    0
    Вот вам реальный результат НЕЗАЛЕЖНОСТИ Украины . Это один из немногих реальных результатов развития государства ,пусть это даже регресс
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:57
    0
    А что там про из КАЗ Заслон?Сколько их выпустили,как они себя в бою показали?
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:01
    0
    Украина технические возможности производства утратила.

    Победунский бред. На самом же деле на войну работает куча производств. СВР прекрасно знает их Глонасс. Некоторые были атакованы Калибрами, но ущерб незначителен. Например, завод "Артёма". Как работала там гальваника, так и работает. Даже принимают заказы сторонних заказчиков. Наверно и остальные цеха работают.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    Странно, что они еще умудрялись что-то выпускать Это исключительно наша недоработка.
  6. 123_123
    123_123 Сегодня, 11:04
    0
    Все когда-нибудь заканчивается и советский задел в кадрах, НИОКР, инфраструктуре за счет которого что-то еще делалось, тоже закончился. А чисто свое делать почти не могут, что с них взять.