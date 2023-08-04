Сербский президент рассказал, как Запад пытается «стравить» Сербию с Россией

В чем действительно преуспели США и их союзники, так это в ведении «гибридный войн» и развязывании «цветных революций». Создавая точки напряженности по всему миру и стравливая своих геополитических соперников с их же союзниками, Вашингтон решает свою главную задачу – сохранение «гегемонии».
Прямо сейчас Запад пытается реализовать одну из вышеупомянутых стратегий в Сербии, о чем местным журналистам недавно рассказал президент страны Александр Вучич. Со слов сербского лидера, страны НАТО пытаются применять гибридные методы борьбы с Россией, настраивая против нее ее союзников, в частности Сербию.
Для этого, как он выразился, Запад сегодня использует интернет-пространство.
Вучич привел пример, когда появляется ТГ-канал с названием и материалами, указывающими на то, что он пророссийски ориентирован. Затем в нем начинают публиковать новости, направленные против сербского президента.
В то же время при тщательной проверке данного ресурса оказывается, что его ведут администраторы, находящиеся на территории одной из стран НАТО.
Кроме того, Вучич отметил, что в Сербии набирает обороты пропаганда, исходящая от якобы патриотически-настроенных граждан и направленная против власти. Все это преследует одну цель – организовать революцию и поставить во главе страны того, кто будет выполнять указания Запада.
Сербский лидер отметил, что Белград ежедневно подвергается подобным гибридным атакам и уловкам. При этом со слов Вучича, как бы США и их союзники по НАТО не пытались стравить Сербию с Россией, его страна никогда не нарушит дружеские отношения с Москвой.