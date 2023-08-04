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Деньги перечислены, бронежилеты не получены: в Турции судят «мошенников» по иску Украины

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Деньги перечислены, бронежилеты не получены: в Турции судят «мошенников» по иску Украины

13-й Высший уголовный суд Анкары рассматривает дело о мошенничестве, связанное с поставкой военного снаряжения на Украину турецкой оборонкой. Обвинение добивается приговора о лишении свободы в отношении 6 человек сроком от 3 месяцев до 26 лет.


Как сообщается в издании Anadolu, иск был подан украинской стороной. Как следует из материалов дела, директор по связям с общественностью МВД незалежной Владимир Краковецкий познакомился в Турции с «нужными людьми», которые заявили, что имеют выход на MIT [местная разведка] и предприятия ВПК. По итогам переговоров с ними он принял решение перечислить свыше $5 млн бюджетных средств на закупку необходимого снаряжения, включая каски, ботинки и бронежилеты.

Тайный ход переговоров должен был гарантировать сохранение конфиденциальности. Приобретенную матчасть предполагалось получить в течение недели после перечисления средств через Польшу. Однако после получения денег обвиняемые перестали выходить на контакт. Как считает следствие, они не имели в своем распоряжении военного имущества, закупленного Украиной, и поэтому совершили мошенничество группой лиц.

Вполне вероятно, что должностные лица незалежной сами участвовали в этой афере, получив свою долю от мошенников, возможно даже основную. Турецкие власти не скрывают оказание военной помощи Украине и продажу ей матчасти. Поэтому сделку можно было заключить в обычном порядке, а не устраивать переговоры «обходными путями», через третьих лиц. Однако, как говорится, большая рыба ловится в мутной воде. Тем более, это уже далеко не первый случай подобного «обмана» украинских чиновников турецкими предпринимателями.
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9 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:05
    +1
    Сейчас заплачу ,вор у вора ,заначку спер !
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:41
      +1
      Цитата: APASUS
      Сейчас заплачу ,вор у вора ,заначку спер !

      Нет ну как можно вот так обманывать, наивных рагульских хлопцев "онжедети". Если по глупости души их в войну втянули, а тут несколько десятков лимонов из под носа увели, то значит провидение.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:52
        0
        Цитата: carpenter
        а тут несколько десятков лимонов из под носа увели,

        Проблема наверно в том ,что туркам достались ? А вот если Порошенко или Зелибоба стянули себе на дачку в Майями , то и как бы ничего. Яйценюх себе в Майями домиков ,штук 9 -10 прикупил ?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:08
    +2
    Турки просто посчитали, что если Киеву можно открыто мошенничать и воровать, то почему бы и им под шумок не "кинуть лохов". Вот только не рассчитали, что те на этом уже не одну собаку съели и сами могут кинуть любого.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:44
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Вот только не рассчитали, что те на этом уже не одну собаку съели и сами могут кинуть любого.

      Оно то так, только вот денег свидомым, уже никто не вернет, что к туркам попало, то уже безвозвратно, в этом они тоже собаку съели.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:29
    0
    Даже и незнаю что сказать, и ворье и посадить бы, с другой стороны,всукам недосталось и их развели, тут бы и наградить нужно!
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:42
    0
    Походу лохов на откат кинули, обиделись, а может схема такая..... Чел. приходит к мельнику и говорит, дай 5 лямов зелени, я там договорился.
    Деньги дали, товара и денег нет, но все при деньгах.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:42
    0
    Провести украинцев это не грех - это дар божий. Шутка. Скорее всего это была обоюдно выгодная сделка - деньги на кармане у договаривавшихся, а окраине запад пришлёт и каски и ботинки и бронежилеты.
  6. kit88
    kit88 Сегодня, 12:54
    0
    А ты, начальник, докажи что изначально подразумевался кидок, а не честная закупка ботинок на Али. Не докажешь - нет мошенничества. В этом изюминка статьи за мошенничество.
    Это с турецкой стороны.

    А со стороны 404, разве директор по связям с общественностью МВД имеет право что-то закупать, тратя казенные деньги?