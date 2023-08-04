Деньги перечислены, бронежилеты не получены: в Турции судят «мошенников» по иску Украины

13-й Высший уголовный суд Анкары рассматривает дело о мошенничестве, связанное с поставкой военного снаряжения на Украину турецкой оборонкой. Обвинение добивается приговора о лишении свободы в отношении 6 человек сроком от 3 месяцев до 26 лет.Как сообщается в издании Anadolu, иск был подан украинской стороной. Как следует из материалов дела, директор по связям с общественностью МВД незалежной Владимир Краковецкий познакомился в Турции с «нужными людьми», которые заявили, что имеют выход на MIT [местная разведка] и предприятия ВПК. По итогам переговоров с ними он принял решение перечислить свыше $5 млн бюджетных средств на закупку необходимого снаряжения, включая каски, ботинки и бронежилеты.Тайный ход переговоров должен был гарантировать сохранение конфиденциальности. Приобретенную матчасть предполагалось получить в течение недели после перечисления средств через Польшу. Однако после получения денег обвиняемые перестали выходить на контакт. Как считает следствие, они не имели в своем распоряжении военного имущества, закупленного Украиной, и поэтому совершили мошенничество группой лиц.Вполне вероятно, что должностные лица незалежной сами участвовали в этой афере, получив свою долю от мошенников, возможно даже основную. Турецкие власти не скрывают оказание военной помощи Украине и продажу ей матчасти. Поэтому сделку можно было заключить в обычном порядке, а не устраивать переговоры «обходными путями», через третьих лиц. Однако, как говорится, большая рыба ловится в мутной воде. Тем более, это уже далеко не первый случай подобного «обмана» украинских чиновников турецкими предпринимателями.