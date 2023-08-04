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Экс-командующий войсками США: Крым украинская армия может взять под контроль до конца этого лета

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Экс-командующий войсками США: Крым украинская армия может взять под контроль до конца этого лета

Пока американская пресса пишет о том, что украинское командование вынуждено бросить в бой стратегические резервы на Запорожском направлении, бывший командующий американскими войсками генерал Бен Ходжес продолжает рисовать картины «вероятного успеха» ВСУ. По словам Бена Ходжеса, при наличии у вооружённых сил Украины ракет дальнего радиуса действия «Украина может взять под контроль Крым до конца текущего лета».

Ходжес:

Дальнобойные системы, поставленные Украине Западом, позволят Украине провести деоккупацию Донбасса в 2024 году или раньше. Думаю, с Крымом это можно сделать уже до конца лета.

Напомним, что ранее американский генерал заявлял об украинском контрнаступлении, «эффект от которого увидят все». Ходжес прогнозировал, что украинская армия «стремительно выйдет к Азовскому морю, возьмёт под контроль Мариуполь и Бердянск и заставит принять Россию мирный план Украины».

Эти прогнозы от Ходжеса начинают раздражать уже даже украинцев. В украинском сегменте социальных сетей американскому генералу предлагается взять на себя командование ВСУ и ответственность, и если он не возьмёт Крым до конца августа, то совершить поступок, достойный настоящего офицера... Также Ходжеса обвиняют в запредельном популизме и желании набрать «экспертные очки на ровном месте».
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30 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:12
    +4
    Он забыл сказать до конца какого лета.В каком году.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 10:17
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Он забыл сказать до конца какого лета.В каком году.

      А ещё дать координаты портала в эту «параллельную вселенную» fool
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 10:26
        +9
        Может хватит пиарить на наших каналах этого старого...(дальше придумывайте сами...)
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 10:51
          +1
          Зато теперь мы знаем, что Байден там не самый необычный.
          Есть конкуренты, что ему фору дадут. Это многое объясняет. bully
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:00
          0
          Вот именно.Зачем эта чушь на сайте?Уже конец лета приближается...А этот Ходжес еще даже не на Перекопе,а из психушки,похоже не вышел
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 10:17
      +1
      Сказочный... сказочник этот Ходжес.
      Уже почти все очнулись и "урезали осетра", а этот все еще в спячке.
      Но ничего, розовые очки пока не жмут. Однако стареет мужик! На новом фото он как-то даже жалковато выглядит...
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 10:23
      +3
      Он забыл сказать до конца какого лета.В каком году.

      Нет, не забыл

      «Украина может взять под контроль Крым до конца текущего лета»
    4. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:55
      0
      ....заявлял о контрнаступлении"эффект от которого увидят все"

      laughing все, кто обкурится, drinks упьётся вусмерть, дозу примет или ещё что подобное
    5. Венд
      Венд Сегодня, 10:56
      0
      Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники laughing
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:12
    +5
    На каждого ходжеса у нас есть макгрегор и риттер, а ещё журналист хëрш!
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:14
    +2
    Дурачком себя выставляет этот экс командующий
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: убей фашиста
      Дурачком себя выставляет этот экс командующий

      Деньги полученные отрабатывает? Упорно.
  4. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 10:15
    -2
    ский аналог рашатудейских ыкспертов Риттера и Макгрегора, в чем-то даже более упоротый, чем эти двое.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 10:15
    0
    Цитата: убей фашиста
    Дурачком себя выставляет этот экс командующий

    Да , обычно у них эксы говорят более правильные вещи ... но видать не все)
    Ибо текущее лето уже закончилось ... а до следующего ... очень и очень много не понятного)
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:15
    +2
    Может.
    Но при одном условии:
    "Згынуть наши ворожэнькы як роса на сонци"... (исполняется иступлённо, с привыванием)
    "Сами как-нибудь. Вдруг. И, главное, без нашего участия." - мечта любого "политхохла", отражённая в гимне.
    Видимо, Бэна хтось укусыв.
    И ещё... Напомнило чудесный эпизод из 2 серии "Мгновений", в котором Штирлиц (Бользен) играл в шахматы с фрау Заурих. Помните?
    — Я буду играть защиту Каро — Канн, только вы мне не мешайте, пожалуйста. (фрау Заурих, 2 серия)
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:16
    0
    Крым украинская армия может взять под контроль до конца этого лета


    ***
    — Но "психологически", как сказал Буданов,который "психологически" уже позагорал на крымских пляжах ...



    ***
  8. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 10:17
    +3
    На пенсии всяко внимание приятно. Можно и ляпнуть, и помечтать. Главное, чтобы подгузник не подкачал…
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:17
    +2
    Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Экс командующий стал фантазёром, а ни как не экспертом.
  10. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 10:17
    +2
    плохо лечат в сша военных пенсионеров
  11. polinet
    polinet Сегодня, 10:17
    +1
    Высокая трава и кустарник им в помощь laughing
  12. polinet
    polinet Сегодня, 10:20
    +3
    Цитата: Orange-Bigg
    Он забыл сказать до конца какого лета.В каком году.

    В день какой неведомо, в никаком году

  13. aakvit
    aakvit Сегодня, 10:20
    +2
    Похоже, у янкелевичей деменция не только у самоходного деда, но и у некоторых бывших военных! Ну, Ходжес, ну, с..н сын! Отжёг, так отжёг! wassat
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:04
      0
      hi привет Андрей! В другой статье
      американские эксперты прогнозируют полное поражение

      lol Разброс и Шатание в рядах укропских спонсоров
  14. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:22
    -1
    при наличии у вооружённых сил Украины ракет дальнего радиуса действия «Украина может взять под контроль Крым до конца текущего лета».

    При наличии у ВС РФ баллистических ракет "Россия может взять под контроль Запроливье за 40 минут".
  15. Есаул
    Есаул Сегодня, 10:32
    +2
    Я могу тоже сказать, что супервулкан Йеллоустоун может уничтожить треть северной америки до конца лета.
  16. Garri
    Garri Сегодня, 10:37
    +1
    До конца лета они могут в месте с экс командующим войсками США ,только купить петушок леденец, и сосать его на пару с ВСУ
  17. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:42
    0
    Экс-командующий войсками США: Крым украинская армия может взять под контроль до конца этого лета

    ...Нужно только по утрам разводить в простом граненом стакане одну столовую ложку простой советской соды ...
    Знаем-знаем
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    0
    По словам Бена Ходжеса «Украина может взять под контроль Крым до конца текущего лета»
    Слова этого тупого американского генерала - махрового русофоба можно даже не комментировать. Он с начала СВО предвещает скорую победу ВСУ и разгром России. Больной человек.
  19. КРАТ
    КРАТ Сегодня, 10:55
    0
    Тупой и упрямый осëл, надеюсь у них всё такие генералы.
  20. VovaVVS
    VovaVVS Сегодня, 11:01
    0
    Теперь понятно, почему его сняли с такой должности