Госпогранслужбы Украины заявила о росте количества украинских граждан, возвращающихся в страну

По данным Госпогранслужбы Украины, растет количество украинских граждан, которые возвращаются в страну из-за границы.Сообщается, что в течение июля через границу со странами ЕС и Молдавией на Украину приехало более 3,8 миллиона человек, что на 600 тысяч больше, чем отмечалось в июне, а также больше, чем выезжающих.В начале лета отмечалось большее количество выезжающих из страны, чем возвращающихся на Украину беженцев. Пограничники связывают это с окончанием учебного года. Также отмечается, что возвращаются женщины, дети и пенсионеры. Сумевшие покинуть Украину мужчины ожидаемо не торопятся вернуться домой.Ранее американское издание Bloomberg сообщало, что для украинских властей критически важным является возвращение бежавших из страны после начала вооруженного конфликта граждан, чтобы появилась возможность для восстановления практически полностью разрушенной экономики страны.По официальным данным, количество покинувших Украину после начала спецоперации женщин трудоспособного возраста достигает 2,8 миллиона и в случае, если не удастся вернуть хотя бы часть из них, Украина лишится 10% от своего довоенного ВВП - до 20 миллиардов долларов в год.Украинские власти намерены законодательно стимулировать покинувших страну женщин с детьми возвращаться домой. Однако, не уточняется, каким образом Киев намеревается это сделать.Всего Украину за период после 2022 года покинуло более 8 миллионов граждан, половина которых переместилась на Запад, преимущественно в страны Евросоюза, а вторая предпочла переехать в РФ.