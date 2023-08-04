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Госпогранслужбы Украины заявила о росте количества украинских граждан, возвращающихся в страну

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Госпогранслужбы Украины заявила о росте количества украинских граждан, возвращающихся в страну

По данным Госпогранслужбы Украины, растет количество украинских граждан, которые возвращаются в страну из-за границы.


Сообщается, что в течение июля через границу со странами ЕС и Молдавией на Украину приехало более 3,8 миллиона человек, что на 600 тысяч больше, чем отмечалось в июне, а также больше, чем выезжающих.

В начале лета отмечалось большее количество выезжающих из страны, чем возвращающихся на Украину беженцев. Пограничники связывают это с окончанием учебного года. Также отмечается, что возвращаются женщины, дети и пенсионеры. Сумевшие покинуть Украину мужчины ожидаемо не торопятся вернуться домой.

Ранее американское издание Bloomberg сообщало, что для украинских властей критически важным является возвращение бежавших из страны после начала вооруженного конфликта граждан, чтобы появилась возможность для восстановления практически полностью разрушенной экономики страны.

По официальным данным, количество покинувших Украину после начала спецоперации женщин трудоспособного возраста достигает 2,8 миллиона и в случае, если не удастся вернуть хотя бы часть из них, Украина лишится 10% от своего довоенного ВВП - до 20 миллиардов долларов в год.

Украинские власти намерены законодательно стимулировать покинувших страну женщин с детьми возвращаться домой. Однако, не уточняется, каким образом Киев намеревается это сделать.

Всего Украину за период после 2022 года покинуло более 8 миллионов граждан, половина которых переместилась на Запад, преимущественно в страны Евросоюза, а вторая предпочла переехать в РФ.
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12 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:21
    0
    Это нормально.
    Люди в отпуск поехали...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:28
      -1
      В отпуск приехали.И как раз на фронт.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:45
        0
        Ну что, сынку, помогли тебе вражьи ляхи? (С) Тарас Бульба.
        Сдается мне, что скоро украинцев будут депортировать из Европки сразу на мясные штурмы.
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 10:22
    +1
    возвращаются женщины, дети и пенсионеры. Сумевшие покинуть Украину мужчины ожидаемо не торопятся вернуться домой.

    Собственно достаточно только этой фразы на всю статью.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:26
    0
    если не удастся вернуть хотя бы часть из них, Украина лишится 10% от своего довоенного ВВП - до 20 миллиардов долларов в год.

    Это вообще ни о чём. ВКС РФ должны раздолбать всю инфраструктуру и экономику УА чтобы от голода и холода бежали навсегда хотя бы ещё 10 млн. бандеризованного населения.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:32
    +2
    Приехали посмотреть на своё жильё, проведать родственников и обнулить дату пребывания за границей для нового назначения пособия которое имеет (в некоторых странах) временные рамки. Оставаться на окраине планируют единицы.
  5. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 10:34
    +1
    Халявные пособия заканчиваются, вот и едут домой.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:49
    0
    Посмотрим сколько народу вернется в ЕС к первому сентября
  7. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 10:52
    0
    хороший признак,приезжают обратно, документы на вжевмерлов (дохляков) оформлять пособия, наследство и так далее
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    0
    растет количество украинских граждан, которые возвращаются в страну из-за границы.
    Не исключено, т.к. для т.н. "украинских беженцев" во многих европейских странах лафа с подачками и хорошим отношением закончилась, а в некоторых (например Англия) начали просто "культурно" просить покинуть страну. Но те кого могут призвать ищут другие способы остаться вне пределов "незалежной".
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:59
    0
    Или те возвращаются кому визы не продлили или аннулировали.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:59
    0
    халява закончилась, халявщики потянулись домой