Российские истребители Су-57 начали принимать на вооружение ракеты малой дальности пятого поколения

В последние годы Россия уверенно удерживает лидерство в разработке, производстве и принятии на вооружение самых передовых, не имеющих аналогов в мире, видов оружия. Даже хваленый американский ВПК, получая миллиардные заказы от Пентагона, никак не может перейти от испытаний к серийному производству гиперзвуковых ракет, значительно отставая в этом от ВС РФ. Говорить про «Сармат» и «Посейдон» даже не имеет смысла.
Очередной прорыв в создании новейших видов вооружений совершили инженеры и конструкторы ведущего российского предприятия в области разработки и производства авиационного вооружения АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». В КБ разработали и уже передали в серийное производство новейшие ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57. В Соединенных Штатах аналогичные разработки отстают от российских на пять-десять лет. В настоящее время ВКС РФ уже принимают данные ракеты на вооружение.
О некоторых тактико-технических характеристик новейших ракет класса «воздух-воздух» в статье для журнала «Арсенал Отечества» рассказали директор и главный специалист научно-исследовательского и испытательного комплекса «Вымпела» Андрей Ермолаев и Артем Михайлов. Ракеты РВВ-МД2 впервые для данного типа боеприпасов получили инерциальную систему управления, позволяющую боеприпасу определять свои координаты в пространстве автономно, без внешних сигналов и ориентиров.
Главный редактор журнала рассказал в интервью РИА Новости, что РВВ-МД2 оснащена многоэлементной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения с повышенной помехозащищенностью. Ракета во время движения к цели может менять ракурс, в частности, в задней полусфере. Другими словами, после пуска боеприпас может развернуться на 180 градусов и поразить летательный аппарат противника, находящийся позади Су-27.
По словам авторов статьи, в отличие от США, в России разработка и испытания этих ракет проведены в кратчайшие сроки и уже началась стадия принятия на вооружение. РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя пятого поколения Су-57.