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Российские истребители Су-57 начали принимать на вооружение ракеты малой дальности пятого поколения

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Российские истребители Су-57 начали принимать на вооружение ракеты малой дальности пятого поколения

В последние годы Россия уверенно удерживает лидерство в разработке, производстве и принятии на вооружение самых передовых, не имеющих аналогов в мире, видов оружия. Даже хваленый американский ВПК, получая миллиардные заказы от Пентагона, никак не может перейти от испытаний к серийному производству гиперзвуковых ракет, значительно отставая в этом от ВС РФ. Говорить про «Сармат» и «Посейдон» даже не имеет смысла.


Очередной прорыв в создании новейших видов вооружений совершили инженеры и конструкторы ведущего российского предприятия в области разработки и производства авиационного вооружения АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». В КБ разработали и уже передали в серийное производство новейшие ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57. В Соединенных Штатах аналогичные разработки отстают от российских на пять-десять лет. В настоящее время ВКС РФ уже принимают данные ракеты на вооружение.

О некоторых тактико-технических характеристик новейших ракет класса «воздух-воздух» в статье для журнала «Арсенал Отечества» рассказали директор и главный специалист научно-исследовательского и испытательного комплекса «Вымпела» Андрей Ермолаев и Артем Михайлов. Ракеты РВВ-МД2 впервые для данного типа боеприпасов получили инерциальную систему управления, позволяющую боеприпасу определять свои координаты в пространстве автономно, без внешних сигналов и ориентиров.

Главный редактор журнала рассказал в интервью РИА Новости, что РВВ-МД2 оснащена многоэлементной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения с повышенной помехозащищенностью. Ракета во время движения к цели может менять ракурс, в частности, в задней полусфере. Другими словами, после пуска боеприпас может развернуться на 180 градусов и поразить летательный аппарат противника, находящийся позади Су-27.

По словам авторов статьи, в отличие от США, в России разработка и испытания этих ракет проведены в кратчайшие сроки и уже началась стадия принятия на вооружение. РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя пятого поколения Су-57.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Су-57#/media
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:00
    0
    В КБ разработали и уже передали в серийное производство новейшие ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57.


    Это же ракета Р-74М2?
    Наконец, Р-73 получила преемницу в виде Р-74М КБ «Вымпел», разработка которой началась в середине 1980-х годов, хотя на вооружение она начала поступать только в 2012 году. Р-73 и Р-74М почти идентичны. Р-74М отличает новая двухдиапазонная инфракрасная ГСН. Это увеличивает дальность и расширяет возможности обстрела целей с большими бортовыми углами. Таким образом, у самолета противника остается меньше шансов уйти от ракеты в воздушном бою с его резкими поворотами. Но программа по созданию Р-74М столкнулась с трудностями после российской аннексии украинского Крыма в 2014 году, после которой Москва начала поддерживать сепаратистов на востоке Украины. Украинская компания «Арсенал», поставлявшая головки самонаведения для Р-74М, отказалась от сотрудничества с «Вымпелом». Несмотря на попытки наладить производство этих ГСН на российском предприятии, сделать это, по всей видимости, не удалось.


    Тогда вместо Р-74М Россия переключила внимание на ракету К-74М2 (литера К означает, что ракета находится на стадии разработки), которую можно разместить внутри истребителя нового поколения Су-57. Эта ракета более компактна и помещается в отсек вооружения.Важный момент заключается в том, что у нее ГСН российского производства и ракетный двигатель с увеличенным временем работы, что повышает дальность ракеты. К-74М2 может также работать в режиме захвата цели после пуска, что необходимо при запуске из внутреннего отсека. Ракета начинает полет с инерциальным наведением, а уже потом осуществляет захват цели.

    https://inosmi.ru/20210207/249073602.html
  2. kalikin_vn
    kalikin_vn Сегодня, 11:00
    0
    Ох уж эти аналоговнеты, которые даже в армии РФ мало кто видел.
  3. Комментарий был удален.
  4. spirit
    spirit Сегодня, 11:07
    0
    «Посейдон» даже не имеет смысла.

    Хорошая шапка полетела)США сейчас активно разрабатывают беспилотные подводные дроны разных размеров и вполне успешно.
    И аналог Посейдона они смогут сделать без проблем.Но , уверен что делать они этого не будут и Китай не будет,и не потому что не могут hi
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:07
    0
    Хорошая новость. Жаль, что мало и таких самолётов и ракет.
  6. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 11:07
    0
    Всё таки красивый самолёт. Даже очень! А красивые самолёты красиво летают. Эх накупить бы Азербайджану штук 20 таких, век воли не видать!!!! Этот самолёт плюёт на все законы физики. Одно мне интересно, у этого самолёта РЛС с АФАР или на подобии?