Экс-советник главы Пентагона: ВСУ потеряли свыше 300 тысяч человек с начала конфликта

От 300 до 350 тысяч. От того, что было год назад, остался только скелет

Риторика Запада по отношению к Украине становится все более пессимистичной. Если еще относительно недавно большинство зарубежных экспертов и политиков рассказывали, как ВСУ добьются успеха в своем контрнаступлении, то сейчас многие из них считают, что украинскую операцию и вовсе пора «сворачивать».Более того, в США уже не «стесняются» озвучивать неудачи ВСУ в цифрах. Так, в своем недавнем интервью одному из американских каналов, бывший советник главы пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что потери украинской армии с начала российской спецоперации могут превышать 300 тысяч человек.- подытожил Макгрегор.Кроме того, экс-чиновник военного ведомства США констатировал, что западное вооружение абсолютно не помогло ВСУ в ходе контрнаступления. Более того, по мнению Макгрегора, состояние украинской армии на данный момент настолько плачевное, что Киеву и вовсе скорее всего придется остановить наступление.В то же время эксперт отметил, что Россия сумела организовать эффективную работу своего ВПК и сейчас серьезно превосходит ВСУ, которые испытывают снарядный голод и недостаток легкого вооружения.Стоит отметить, что столь пессимистичный настрой в последнее время наблюдается не только у Макгрегора. Так, экс-разведчик США Скотт Риттер в своем интервью и вовсе спрогнозировал скорую победу ВС РФ над украинской армией.