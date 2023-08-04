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Военкоры: ВСУ пытаются атаковать российские позиции на Ореховском участке Запорожского направления малыми группами пехоты

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Военкоры: ВСУ пытаются атаковать российские позиции на Ореховском участке Запорожского направления малыми группами пехоты

По состоянию на утро 4 августа 2023 года украинские формирования, действующие на Ореховском участке Запорожского направления, продолжали попытки атак российских позиций, но лишь малыми группами пехоты. Активность противника заметно снизилась, что может быть связано со стремлением экономить имеющиеся в наличии ресурсы и резервы, либо с поиском новой тактики.


ВС РФ уничтожали направляемые противником малые группы пехоты интенсивным артиллерийским огнем. В результате противник продолжает нести значительные потери.

У населенного пункта Работино был зафиксирован ночью подвоз личного состава ВСУ в местную лесополосу. После этого российская артиллерия открыла по этому месту огонь. Военкоры отмечают, что противник теперь осуществляет все передвижения бегом, куда реже ездит на бронетехнике. В районе села Пятихатки удалось уничтожить группу пехоты и 2 наблюдательных поста украинских войск.


Более активно идут бои на соседнем Угледарском участке Южно-Донецкого направления. В районе самого Угледара, как сообщают военные корреспонденты, бои идут у городских дач. Украинские формирования обстреливали кассетными боеприпасами Никольское и Владимировку.

На Времьевском участке не прекращаются попытки ВСУ прорваться к Урожайному. По позициям наших войск ведется огонь из РСЗО. Но ВС РФ продолжают удерживать рубежи, отражая попытки атак противника. Российские подразделения контратаковали в районе Старомайорского и со стороны Урожайного в направлении Благодатного, но особых успехов не добились.


По утверждению военных аналитиков, ВСУ планируют осуществить прорыв к Волновахе, имеющей стратегическое значение на данном участке. Регулярно обстреливая российские позиции, они нарушают логистику ВС РФ, что несколько затрудняет наше положение.
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7 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:40
    0
    Как много вопросов по нашим действиям!Почему не бьют по технике и личному составу в момент их подвоза?Три часа соглосовывают,или ответственность на себя за дачу такой команды никто на себя брать не хочет?Когда появится подраздиление чьей задачей будет выявление и унестожение вражеских РСЗО?Где наша авиация?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:57
      +1
      Вы не очень умный или инфобоец с той стороны ? Чисто любопытно.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +2
    Украинские формирования обстреливали кассетными боеприпасами Никольское и Владимировку.
    А мы со своей стороны применяем кассетные боеприпасы или пока воздерживаемся по каким-то причинам? Что-то не слышно заявлений, что в ответ на применение противником кассетных боеприпасов мы накрыли своими места сосредоточения л/с ВСУ.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:47
      0
      Зато в Твиттере всех разбомбили.....
    2. Msi
      Msi Сегодня, 12:08
      0
      ответ на применение противником кассетных боеприпасов мы накрыли своими места сосредоточения л/с ВСУ.
      да уж...а кое кто обещал ответ.
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 13:03
        0
        Их и применяют и применяли. Если вам прям видосики нужны так они есть.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:43
    0
    На Краснолиманском направлении группа военнослужащих ВСУ попыталась покинуть позиции и сдаться в плен ВС РФ. Были расстреляны с ближайшего опорного пункта ВСУ. Остатки подразделения ВСУ были уничтожены нашей артой.