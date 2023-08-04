В Херсонской области уничтожены четыре плавсредства с десантом ВСУ и итальянский ЗРК

На Херсонском участке фронта артиллерийскими подразделениями группировки войск "Днепр" в рамках ведения контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Софиевка удалось уничтожить 152-миллиметровую гаубицу ВСУ Д-30 противника. Также в районе населенных пунктов Чернобаевка и Томарино были уничтожены две гаубицы 2А65 "Мста-Б" с расчетами. Кроме того, на окраине оккупированного ВСУ города Херсон был уничтожен расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11.На побережье реки Днепр в районе островов Даманский и Белогрудов расчетами противотанковых ракетных комплексов при попытках противника осуществить скрытную переброску личного состава были уничтожены четыре быстроходные лодки и до 20 человек личного состава украинской армии.В оккупированной части Херсонской области подразделениям разведки удалось выявить, а затем успешно уничтожить при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" поставленный Киеву из Италии зенитный ракетный комплекс Spada. Информация ранее появилась в сети, теперь подтверждена официально.Также сообщается, что в Херсонской области были выявлены и задержаны двое пособников боевиков киевского режима, передававшие сведения о перемещениях войск и российской военной инфраструктуре в регионе.По факту шпионажа было возбуждено уголовное дело и проведено соответствующее расследование, после чего материалы переданы для рассмотрения в суде. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.