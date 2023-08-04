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В Херсонской области уничтожены четыре плавсредства с десантом ВСУ и итальянский ЗРК

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В Херсонской области уничтожены четыре плавсредства с десантом ВСУ и итальянский ЗРК

На Херсонском участке фронта артиллерийскими подразделениями группировки войск "Днепр" в рамках ведения контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Софиевка удалось уничтожить 152-миллиметровую гаубицу ВСУ Д-30 противника. Также в районе населенных пунктов Чернобаевка и Томарино были уничтожены две гаубицы 2А65 "Мста-Б" с расчетами. Кроме того, на окраине оккупированного ВСУ города Херсон был уничтожен расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11.


На побережье реки Днепр в районе островов Даманский и Белогрудов расчетами противотанковых ракетных комплексов при попытках противника осуществить скрытную переброску личного состава были уничтожены четыре быстроходные лодки и до 20 человек личного состава украинской армии.

В оккупированной части Херсонской области подразделениям разведки удалось выявить, а затем успешно уничтожить при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" поставленный Киеву из Италии зенитный ракетный комплекс Spada. Информация ранее появилась в сети, теперь подтверждена официально.

Также сообщается, что в Херсонской области были выявлены и задержаны двое пособников боевиков киевского режима, передававшие сведения о перемещениях войск и российской военной инфраструктуре в регионе.

По факту шпионажа было возбуждено уголовное дело и проведено соответствующее расследование, после чего материалы переданы для рассмотрения в суде. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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8 комментариев
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  1. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 11:59
    0
    А это не тали "Спада"которую не уничтожили ,а повредили две недели подряд?Если нет и это очередная то молодцы.Подписан на сайт "уничтоженная техника врага "очень интересный сайт,советую кто заинтересован.Парни сначало войны выкладывают фото и видео уничтоженной,брошенной техники ВСУ.Отчеты каждые сутки.Вот завтра и проверим.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:32
      0
      Искупали еврофашиков. laughing
      20 нацистов отправили на корм рыбам. am good
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 12:41
      0
      Цитата: Михаил Маслов
      А это не тали "Спада"которую не уничтожили ,а повредили две недели подряд?

      Похоже, та самая - видео с которой начиналось с перегрузки ракет на ПУ с ТЗМ, а затем выбивались РЛС и одна из ПУ.
      Информация ранее появилась в сети, теперь подтверждена официально.

      Её ещё поначалу путали, ЕМНИП, с NASAMS.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:02
    0
    152-миллиметровую гаубицу ВСУ Д-30 противника.
    Д-30 122 мм гаубица.
    при попытках противника осуществить скрытную переброску личного состава были уничтожены четыре быстроходные лодки и до 20 человек личного состава украинской армии
    На, что надеются не понятно. Даже если сразу не убьет все равно на корм рыбам в снаряжении пойдет.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:26
      -2
      Цитата: rotmistr60
      На, что надеются не понятно.

      На победу, естественно. А четыре лодки можно сравнить с хромоногим горняком.
  3. ViktorX
    ViktorX Сегодня, 12:33
    0
    Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

    Я думаю, прежде всего для злоумышленников надо применять самую страшную для них кару -
    конфискацию имущества. Далее уже вешать 20 лет заключения, а потом, после отбытия оных -
    ссылку где-нибудь в Верхоянске или Нерюнгри, без права выезда за предела города.
    Т.е. дать им понять, что родные места они уже не увидят.
    В крайнем случае - менять их на наших пленных, от чего Украина, конечно, откажется.
    Отказ можно придать огласке - мол, украм их агенты не нужны - они их используют как
    расходный материал.
  4. Victor V.
    Victor V. Сегодня, 12:39
    0
    А почему нет ни слова о нашем десантном корабле?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:57
      0
      За корабль на другой новостной ветке. А про шпиёнов - во время оперативно-следственных действий на месте преступления погибли двое подозреваемых в результате артиллерийского обстрела ВСУ, следственно-оперативная группа, конвой и транспортные средства не пострадали. Так было бы лучше для всех.