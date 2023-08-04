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Командование ВСУ намекнуло на вероятность поражения нефтехранилища под Феодосией в Крыму в результате атаки БПЛА

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Командование ВСУ намекнуло на вероятность поражения нефтехранилища под Феодосией в Крыму в результате атаки БПЛА

Не исключено, что в результате предпринятой украинскими формированиями атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов на Крымский полуостров был нанесен удар по нефтяному хранилищу в районе города Феодосия. На это намекают представители оперативного командования «Юг» ВСУ.


Ранее крымские паблики сообщали о сильных взрывах в данном районе. По утверждению официального представителя командования «Юг» Натальи Гуменюк, в том районе находится крупное нефтяное хранилище, снабжающее топливом Черноморский флот России. Поэтому там якобы и далее будет происходить «бавовна», отметила Гуменюк.

Кроме того, в командовании ВСУ не стали брать ответственность за атаку на портовую инфраструктуру Новороссийска. Гуменюк заявила, будто бы эти атаки могли быть провокацией с целью обвинить Украину в том, что она не может обеспечить безопасность в Черном море. Но, собственно, и так никто не сомневается в отсутствии у Киева таких возможностей. Украинские ВМС теперь сосредоточены исключительно на диверсионной деятельности.

Ранее стало известно, что морские беспилотники попытались атаковать корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Новороссийска в Краснодарском крае. Нет сомнений, что киевский режим таким образом пытается мстить России за массированные удары по военным объектам в портовых городах Украины, включая как Одессу, так и дунайские порты Измаил, Килия и Рени. Не имея возможности защищать свои объекты, ВМСУ пытаются отыграться на гражданской инфраструктуре, совершая разнообразные диверсии.
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14 комментариев
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  1. мазута
    мазута Сегодня, 11:33
    +9
    Кто автор этих опусов про атаки на "гражданскую инфраструктуру"?БДК это гражданское судно?Нефтехранилища для флота это гражданский объект?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:36
      +1
      Вообще то про какие то взрывы на хранилище в районе Феодоссии не сообщалось..
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 11:39
        +3
        точно...уж если нефтехранилище задымит - до Крыма видно будет....болтуны
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:47
        +1
        Вообще то про какие то взрывы на хранилище в районе Феодоссии не сообщалось..
        ....да не было ни каких взрывов на терминалах в Кафе...я рядом живу...в воздухе что то бахало но у нас сейчас непогода , потому что там в воздухе бахало не понятно , то ли дроны ПВО лупила толи молнии...но поговаривают что ПВО лупила по полной
      3. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 11:52
        +2
        Сообщалось, просто вы как всегда не в курсе. На военкорах есть видео - " Силы ПВО сбивают вражеские дроны в Феодосии". Атака была. Наши скорее всего все отбили. Но именно вот под этот шумок укры и гонят про "перемогу."
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:31
      +1
      Не вижу особых причин для возмущения...

      Врага, против которого ведёшь военные действия, надо демонизировать при любой возможности. И "стесняться", здесь абсолютно некого и нечего...

      Тем более неких "упреков" врага и его хозяев в твою сторону, о неких двойных стандартах" и "непоследовательности". Плевать на них "громко"... Вот и весь "разговор". Пропаганды (в т.ч. и неутонченно-"лобовой") во время военных действий ещё никто не отменял...
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:34
    +4
    Ух, ты!
    А командование ВС РФ в ответ ни на что не хочет "намекнуть"?
    Почему всё так... реактивно?
    Отмахиваемся только... (
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:34
    +3
    К чему это?Самим дать
    правдивую информацию Тора не позволяет?Правду написать нельзя,ибо будет понятно что никакого действия на учреждения от кремля нет,только ответки по факту,да красивые но пустые слова!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    0
    Не исключено...
    Странная формулировка. Удар наносился по нашей территории, а мы не исключаем, что могло быть поражено нефтехранилище? Если еще нет официального заявления (хотя сообщалось о всех сбитых БПЛА) значит не стоит тиражировать украинские "намеки".
  5. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 11:36
    0
    Пока побережье 404 не будет полностью нашим, будут такие атаки. Причем не важно как закончится эта война (а рано или поздно все войны заканчиваются), диверсии будут. И зачем наше МО врет про удачное отражение атаки на Новороссийск. Интернет отменили у всех? За дураков держат?! БДК идет с буксирами и креном, устал, да?!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:39
    +3
    Так ВСУ не атакует гражданскую инфраструктуру наших портов.Так для понимания.Полянский на СБ ООН ,Россия имеет полное право уничтожать зернохранилища.По уставу ООН все объекты которые поддерживают боеспособность армии противника ,могут быть объектами удара.Может хватит в белых и пушистых играть.Мы злые и коварные,но мы за правду.Слова Полянского в оправдании ударов по гражданской инфраструктуре Украины.Линия партии поменялась.
    Валим Украину на глушняк ,согласно устава ООН.С нами весь мир ,они устав ООН принимали и подписывали.К чёрту правила.
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:39
    0
    А кораблик в Новороссийске они, похоже, достали. Опять "расслабуха"? В Севастополе все "на нерве", а до Новороссийска не достанут?
    Могут и до Феодосии долетать. БПЛА "запаса хода" хватит. ПВО не хватает на все. Или расслабляются не вовремя. Трудно держать концентрацию, когда месяц за месяцем - ничего... И вдруг, прилетел.
  8. Роман_
    Роман_ Сегодня, 11:50
    -1
    Ага а сетку по контуру вывесить на расстоянии 10 и 5 метров от хранилищ сложно, матрасики с песочком положить...? Или и так сойдет, дай бог пронесет, а не пронесет так государство из налогов оплатит.
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 12:35
    0
    Я бы на месте ВСУ тоже атаковал нефтехранилища в Крыму. Это что загадка великая.
    И БДК бы атаковал БППЛ, желательно ночью, коль наши в локаторы их не видят. Это что для наших генералов новости?

    Это война для всех нас, а не только для тех кто сидит в окопах.