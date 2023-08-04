Не исключено, что в результате предпринятой украинскими формированиями атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов на Крымский полуостров был нанесен удар по нефтяному хранилищу в районе города Феодосия. На это намекают представители оперативного командования «Юг» ВСУ.
Ранее крымские паблики сообщали о сильных взрывах в данном районе. По утверждению официального представителя командования «Юг» Натальи Гуменюк, в том районе находится крупное нефтяное хранилище, снабжающее топливом Черноморский флот России. Поэтому там якобы и далее будет происходить «бавовна», отметила Гуменюк.
Кроме того, в командовании ВСУ не стали брать ответственность за атаку на портовую инфраструктуру Новороссийска. Гуменюк заявила, будто бы эти атаки могли быть провокацией с целью обвинить Украину в том, что она не может обеспечить безопасность в Черном море. Но, собственно, и так никто не сомневается в отсутствии у Киева таких возможностей. Украинские ВМС теперь сосредоточены исключительно на диверсионной деятельности.
Ранее стало известно, что морские беспилотники попытались атаковать корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Новороссийска в Краснодарском крае. Нет сомнений, что киевский режим таким образом пытается мстить России за массированные удары по военным объектам в портовых городах Украины, включая как Одессу, так и дунайские порты Измаил, Килия и Рени. Не имея возможности защищать свои объекты, ВМСУ пытаются отыграться на гражданской инфраструктуре, совершая разнообразные диверсии.