Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию «Черноморской пакетной инициативы» Генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле

На сайте Президента Российской Федерации опубликовано совместное заявление, принятое по итогам встречи главы российского государства Владимира Путина с лидерами Африканской мирной инициативы.В прошедшей 28 июля встрече участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, Президент Республики Уганда Йовери Мусевени, президент Сенегала Макки Салл, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани и министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.Главы и представители государств отметили прогресс в сфере гуманитарных вопросов. Но главной темой обсуждения была ситуация вокруг прекращения Россией участия в «зерновой сделке».- подчеркивается в совместном заявлении.Руководители африканских государств и президент России обратились к ООН с призывом принять меры, которые был позволили освободить 200 тысяч тонн сельскохозяйственных удобрений из России. Ранее они были заблокированы в портах европейских государств, хотя должны были быть направлены африканским странам. Напомним, что именно это условие было одним из ключевых для продления «зерновой сделки».Кроме того, были достигнуты договоренности относительно продления диалога по Африканской мирной инициативе. Напомним, что африканские страны выступают с собственным планом мирного урегулирования, который, также, как и китайская, и бразильская мирные инициативы, был отвергнут украинским режимом.