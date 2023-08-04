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Президент России и лидеры африканских стран в совместном заявлении потребовали устранить препятствия для экспорта зерна и удобрений из РФ

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Президент России и лидеры африканских стран в совместном заявлении потребовали устранить препятствия для экспорта зерна и удобрений из РФ

На сайте Президента Российской Федерации опубликовано совместное заявление, принятое по итогам встречи главы российского государства Владимира Путина с лидерами Африканской мирной инициативы.


В прошедшей 28 июля встрече участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, Президент Республики Уганда Йовери Мусевени, президент Сенегала Макки Салл, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани и министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.

Главы и представители государств отметили прогресс в сфере гуманитарных вопросов. Но главной темой обсуждения была ситуация вокруг прекращения Россией участия в «зерновой сделке».

Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию «Черноморской пакетной инициативы» Генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле

- подчеркивается в совместном заявлении.

Руководители африканских государств и президент России обратились к ООН с призывом принять меры, которые был позволили освободить 200 тысяч тонн сельскохозяйственных удобрений из России. Ранее они были заблокированы в портах европейских государств, хотя должны были быть направлены африканским странам. Напомним, что именно это условие было одним из ключевых для продления «зерновой сделки».

Кроме того, были достигнуты договоренности относительно продления диалога по Африканской мирной инициативе. Напомним, что африканские страны выступают с собственным планом мирного урегулирования, который, также, как и китайская, и бразильская мирные инициативы, был отвергнут украинским режимом.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:45
    0
    Требуют?Это хорошо.Но лучше бы бить сразу в рыло еще в прошлом году ,когда было понятно,что пролюбят...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:50
      +2
      Президент России и лидеры африканских стран в совместном заявлении потребовали устранить препятствия для экспорта зерна и удобрений из РФ


      Ну а какие это препятствия?В чём они выражаются?Кто в курсе?Вроде бы в прошлом году рекорд по экспорту зерна поставили в России.Ну удобрения тут понятно что прийдётся без Одессы обходиться.Это касаемо аммиакопровода.

      За 2022–2023 сельскохозяйственный год (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) Россия установила рекорд по объему экспорта зерна. За указанный период страна экспортировала 60 млн тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По итогам прошлого года экспортная выручка составила свыше $41 млрд.


      «Если говорить об экспорте, то в сельхозсезон 2022–2023 мы экспортировали абсолютное беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна, это 60 млн тонн. Это позволило нам очень серьезно нарастить экспортную выручку. Она у нас составила по итогам 2022 года более $41 млрд»,— сказал господин Патрушев в кулуарах выставки «Всероссийский День поля 2023» (цитата по ТАСС). Он отметил, что основной объем этого зерна был экспортирован в дружественные страны.Говоря о прогнозе по сбору зерна на 2023 год, Дмитрий Патрушев допустил, что статистика может быть улучшена. В 2022-м Россия собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.


      https://www.kommersant.ru/doc/6094963
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:56
        +3
        Цитата: Orange-Bigg
        Президент России и лидеры африканских стран в совместном заявлении потребовали устранить препятствия для экспорта зерна и удобрений из РФ


        Ну а какие это препятствия?В чём они выражаются?Кто в курсе?Вроде бы в прошлом году рекорд по экспорту зерна поставили в России.Ну удобрения тут понятно что прийдётся без Одессы обходиться.Это касаемо аммиакопровода.

        Наши суда с удобрениями задержаны в европейских портах. Это пиратство чистой воды.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 12:12
          0
          Понятно.Вряд ли отыграют назад.Все эти призывы быть честными ни к чему.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:27
          +1
          Цитата: Бородач
          Наши суда с удобрениями задержаны в европейских портах. Это пиратство чистой воды.

          Ну вы же сами знаете, что англосаксы всю жизнь были пиратам, даже США родилось на пиратстве. Ну а Европа она " как говорят - "с кем поведешься, от того наберешься". Хотя и Европа не отличалась приличием, Испания, Португалия, Голландия тоже знатные пираты, а все остальные сявки под них подстраиваются. Вообщем "пиратская малина".
  2. Кронос
    Кронос Сегодня, 11:47
    0
    Так полыхает у руководства России, что не дают зерном торговать, что уже и не знаю кого задействовать чтобы вожделенную торговлю начать.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:52
    -2
    "...что позволит возобновить полную реализацию «Черноморской пакетной инициативы"
    Ну... Полную реализацию уже вряд ли получится возобновить.
    Говорят... кто-то... уже (пока вы чесались)... разрушил украинскую портовую инфраструктуру!
    Брешуть?!
    От же ж... Никому верить нельзя! )
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:57
      0
      Да и аммиакопровод,того..Теперь аммиак только на Тамань,в Волну..Но это обещают не раньше зимы..
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:54
    0
    Просто ,интересы дружбанов-миллиардеришек путину много важнее интересов безопасности России.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:27
      0
      Бережливый.Интересы дружбанов миллиардерешек от зерна совпадают с интересами России,победить в СВО.В курсе сколько деньгов за прошлый год в бюджет РФ от сельхозсектора поступило.А когда-то при СССР мы зерно только покупали,аж не верится только 30 лет прошло.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:32
        0
        Цитата: tralflot1832
        В курсе сколько деньгов за прошлый год в бюджет РФ от сельхозсектора поступило.А когда-то при СССР мы зерно только покупали,аж не верится только 30 лет прошло.

        В магазине давно не были? Не видели "хлеб" по 14 рублей? Раскупают. Да в СССР такой хлеб только свиньям на корм шел бы.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:46
          0
          Мордвин 3.При СССР ,по крайней мере в Мурманске,частники свиноводы были миллионерами ,потому что хрюшек хлебом кормили.Любимая машина у них нива без задних сидений ,там во весь салон бак из нержавейки стоял.И я точно уверен ,вы не отличите на глаз пшеницу 2 класса от 3 и 3 класса от 4 .Надо проводить хим анализ,разница в мг.Иногда беру городской по 21 руб( соц цена) другого в магазине просто нет - разобрали,всё зависит от того что сверху на него положить.А так только владимирский 44 руб.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:55
        0
        Цитата: tralflot1832
        А когда-то при СССР мы зерно только покупали,аж не верится только 30 лет прошло.

        Вспомнить дурно, на рейд Питера приходили балкера, в в канал войти осадка не позволяла, расплашкоутка на рейде, потом уже заводка в порт, а зимой просто мрак.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:54
    +2
    Руководители африканских государств и президент России обратились к ООН с призывом...
    Призыв в пустоту. После окончания "зерновой сделки" Гутерриш сам начал скулить, чтобы Россия вернулась в нее, но о гарантиях со стороны ООН выполнения российских условий при этом ни слова одни обещания рассмотреть, как и в предыдущие разы.
  6. CheeRock
    CheeRock Сегодня, 11:56
    -2
    Отлично.
    - Глобальный Юг, как оказывается, существует;
    - С Глобальным Югом, как оказывается, можно работать;
    - Каждая страна Глобального Юга - это голос в ООН на нашей стороне;
    - Глобальный Юг устал от грабежа Западом и ждёт, чтобы кто-то доделал то, что не доделал СССР.
    А с другой стороны океана за всем этим наблюдают латиносы и уже пишут заявки на вступление в БРИКС.
    Очень хорошо.
  7. JD1979
    JD1979 Сегодня, 11:57
    +2
    А какие препятствия? Берите удобрения и грузите их на корабли РосКомФлота, страхуйте в своей компании и вперёд в Африку. Аааа... Кораблей нет и страховщиков нет, ну так кто вам дохтур? Тут медицина бессильна, тупость не лечится.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:58
    0
    Цитата: Кронос
    Так полыхает у руководства России, что не дают зерном торговать, что уже и не знаю кого задействовать чтобы вожделенную торговлю начать.

    Скорее вы из кожи вон без остановки.)))
    Очень наивно полагать, что Африку задействовали только ради зерна.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:18
      0
      Tagan.Зерновые и удобрениевые войны не менее захватывающи.Кто то будет крайний - у кого газ в 3- 4 раза будет дороже. hi
  9. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 11:59
    -1
    Если вспомнить Отечественную войну 1812 - 1814, также 1МВ, то что тогда происходило с зерном? И что произошло вследствие этого.
    Например, в войну с Наполеоном невозможно было торговать зерном никаким странам. Запасы нереализованные везде. Офицеры, вернувшись в Россию оказались без средств, т.к. помещики жили от продажи зерна. Сенатская площадь, Декабристы
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:00
    0
    Я так понимаю сейчас надо повернуть все в свою сторону ? Сейчас Байден объявит об инициативе ,по борьбе с бедностью в Африке
  11. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 12:41
    0
    Отлично, пошла движуха в Африке, плюс к формированию антинатовской коалиции
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:54
    0
    Цитата: tralflot1832
    Tagan.Зерновые и удобрениевые войны не менее захватывающи.Кто то будет крайний - у кого газ в 3- 4 раза будет дороже. hi

    Я имею ввиду, что оторвать Африку от колонизаторов - это ударить им между ног.