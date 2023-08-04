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Командование ВСУ озвучило новую версию о «нехватке ракет» у РФ, спрогнозировав рост атак БПЛА

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Командование ВСУ озвучило новую версию о «нехватке ракет» у РФ, спрогнозировав рост атак БПЛА

Россия якобы уже не обладает большим запасом ракет, поэтому зимой украинские объекты подвергнутся атаке дронами. Об этом заявил официальный представитель воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.


По словам спикера воздушных сил киевского режима, российские войска не будут отказываться от планов выведения из строя инфраструктуры украинского энергетического сектора. В то же время, командование ВСУ изложило новую версию о мнимой «нехватке ракет». Как отметил Игнат, поскольку якобы у ВС РФ уже нет такого запаса ракет, как годом ранее, удары будут наноситься беспилотными летательными аппаратами.

Представитель ВСУ подчеркнул, что дроны тоже «довольно опасны». По утверждению Игната, зимой 2022/23 гг. силы противовоздушной обороны Украины якобы сбили 750 российских ракет. Украинский режим допускает, что зимой атаки на инфраструктуру продолжатся, и зима будет сложнее предыдущей. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк даже посоветовал украинцам приобрести зарядные станции, пауэрбанки и другие подобные средства.

Но эти заявления очень разительно отличаются от оптимистичных прогнозов ряда украинских и западных деятелей. Например, экс-командующий силами НАТО отставной генерал Бен Ходжес заявил, что украинские войска якобы к концу августа, до которого осталось чуть более трех недель, смогут «захватить Крым».

Зачем тогда рассуждать о зимних ударах дронами и призывать к покупкам пауэрбанков? Похоже, что представители киевского режима и его западных покровителей сами плохо понимают, что говорят, и поэтому противоречить друг другу могут заявления не только разных спикеров, но даже одного и того же человека.
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13 комментариев
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 11:58
    +8
    поскольку якобы у ВС РФ уже нет такого запаса ракет, как годом ранее, удары будут наноситься беспилотными летательными аппаратами.

    Если украинские ТЭС одинаково горят от ракет и БПЛА, то зачем платить больше.
    Ракеты сгодятся на будущее, а то ещё вся НатА впереди.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:19
      +2
      Мы все в джентльменскую СВО играем, а против нас война полным ходом идет, задайтесь вопросом откуда все эти летающие-плавающие дроны камикадзе, откуда топливо, откуда боеприпасы тоннами прут и сейчас и летаки ожидаются. Может хватит выделения из носа размазывать озабоченно и только отвечать на вылазки против нас, а начать с полной ковровой зачистки Украины.
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 12:27
        0
        Резиновую бомбу предлагаете кинуть? Чтоб она прыгала и прыгала )))
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:42
      +2
      Вообще-то персонаж с биркой "игнат", ещё пару недель назад, именно в контексте российских ракет, "нёс" совершенно обратное. Уверяя, что Россия их производит не снижая темпов, будет их интенсивно производить и в дальнейшем...
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:00
    0
    У одного диагноз: деменция, у другого: манечка...
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:04
    +2
    Ну если речь не идёт о бункере который может только Искандер-М, Кинжал,Х-32 и Оникс поразить, вполне сгодится и Герань-2, вот только надо на 1 объект 10 Гераней(500 кг бч крылатой/баллистической ракеты, у Герани 50 кг).
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:10
      +2
      Десять взрывов по 50 кг накроют большую территорию, чем один по 500. Какую-нибудь нефтебазу вообще можно было бы и фпв-дронами вынести
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:06
    +5
    Россия якобы уже не обладает большим запасом ракет, поэтому зимой украинские объекты подвергнутся атаке дронами
    Опять за старую песню о нехватки ракет у России. Аутотренингом что ли занимаются успокаивая друг друга? Не радуйтесь дроны с ракетами будут прилетать, как и раньше комбинированно.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:13
    +4
    Безразлично что там придумывают шароварные для запудривания мозгов "своей паствы". Нашим надо продолжать долбить всем что есть, а бандерогеи пусть сами разбираются и классифицируют чего к ним прилетело. Точнее что они сбили - к ним же ничего не долетает, все сбивается.
  6. olhon
    olhon Сегодня, 12:17
    0
    Два обсалютно тупых мнения. Зачем их озвучивать?
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 12:19
    +1
    а еще дроны дешевле, так что где не нужны ракеты..............
  8. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 12:28
    +1
    Учитывая дешевизну и многочисленность по инфраструктуре лучше бить дронами,
    а ракеты тратить на укрепленные и военные обьекты. Удар дрона по мосту в любом случае потребует пару дней на ремонт и обследование, через пару дней можно ещё один дрон отправить. Нефтебазы и подстанции тоже 50 кг взрывчатки вполне достаточно чтобы вызвать крупный пожар, 500 кг избыточная мощь доч этого.
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:58
    0
    Игнат - это украинский Ходжес. Но он не один там такой. По степени идиотии в высших эшелонах военной власти укрорейха ему конкуренцию сможет составить разве только пан Неижпапа... Такой же кpeтин.