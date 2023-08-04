Россия якобы уже не обладает большим запасом ракет, поэтому зимой украинские объекты подвергнутся атаке дронами. Об этом заявил официальный представитель воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
По словам спикера воздушных сил киевского режима, российские войска не будут отказываться от планов выведения из строя инфраструктуры украинского энергетического сектора. В то же время, командование ВСУ изложило новую версию о мнимой «нехватке ракет». Как отметил Игнат, поскольку якобы у ВС РФ уже нет такого запаса ракет, как годом ранее, удары будут наноситься беспилотными летательными аппаратами.
Представитель ВСУ подчеркнул, что дроны тоже «довольно опасны». По утверждению Игната, зимой 2022/23 гг. силы противовоздушной обороны Украины якобы сбили 750 российских ракет. Украинский режим допускает, что зимой атаки на инфраструктуру продолжатся, и зима будет сложнее предыдущей. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк даже посоветовал украинцам приобрести зарядные станции, пауэрбанки и другие подобные средства.
Но эти заявления очень разительно отличаются от оптимистичных прогнозов ряда украинских и западных деятелей. Например, экс-командующий силами НАТО отставной генерал Бен Ходжес заявил, что украинские войска якобы к концу августа, до которого осталось чуть более трех недель, смогут «захватить Крым».
Зачем тогда рассуждать о зимних ударах дронами и призывать к покупкам пауэрбанков? Похоже, что представители киевского режима и его западных покровителей сами плохо понимают, что говорят, и поэтому противоречить друг другу могут заявления не только разных спикеров, но даже одного и того же человека.