Суверенные чипы: Россия в мировой полупроводниковой битве

Технологическая революция в отдельно взятой стране

Ложка дёгтя

«Мы делаем литограф, который будет в десять раз дешевле существующих. Мы рассчитываем, что на опытный образец может уйти пять-шесть лет. И это будет очень востребованная машина для создания пробных микросхем, для мелкосерийного производства.»