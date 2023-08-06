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Суверенные чипы: Россия в мировой полупроводниковой битве

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Суверенные чипы: Россия в мировой полупроводниковой битве



Технологическая революция в отдельно взятой стране


Чипы – наше всё. Под таким лозунгом можно начинать любое собрание промышленных комиссий в любой стране. Особенно остро проблема с комплектующими показала себя в период минувшей пандемии. Для отдельных отраслей промышленности сложности не исчерпали себя до настоящего времени. Автомобилестроители с начала пандемии форменно попали в ловушку собственной жадности. Как только замаячила перспектива снижения спроса в связи с локдаунами и прочими ограничениями, концерны сократили закупки чипов и отредактировали контракты. Одновременно с этим засевшие по домам горожане приступили к авральной скупке электронных гаджетов и прочей техники. Только в России в 2021 году спрос на электронику вырос на 70 процентов относительно предыдущего. В итоге все освободившиеся мощности производители чипов отдали под полупроводники для телефонов и ноутбуков. А когда автоконцерны спохватились, ощутив рост спроса, время было упущено. В 2021 году производство автомобилей только из-за нехватки электронных компонентов по миру упало на четверть. Пандемию отменили, но дефицит чипов в автопроме никуда не делся. Параллельно с этим современные транспортные средства до предела насытили электроникой, ещё больше усугубив ситуацию. Бум на электромобили также потребовал кратный рост числа электронных компонентов.

Российская промышленность особенно остро все прелести дефицита чипов ощутила в 2022 году, когда иностранцы один за другим отказались от поставок. Конвейеры с «исконно русскими» автомобилями простаивали по несколько месяцев из-за нехватки блоков управления АБС и подушек безопасности. Ситуация несколько улучшилась с запуском производства отечественных АБС в калужской НПП «Итэлма». Только есть нюанс – изделия целиком и полностью собираются по китайской лицензии. Причём самая сложная часть изделия – электронные мозги блока управления – на конвейер приходят уже готовыми из Китая. Ничего удивительного в этом нет – создание «суверенного» АБС потребует не один год и не один миллиард инвестиций. Такую цену вынуждена платить сейчас Россия за десятилетия развала собственной инженерной школы. Автомобильная промышленность – это лишь один пример в бесконечной череде производственных цепочек, в которых мы вынуждены использовать импортные чипы и комплектующие.


Для постройки собственной микроэлектронной промышленности придётся совершить технологическую революцию. Ограничения, наложенные на импорт полупроводникового hi-tech, не являются исключительно российским «бонусом». Американцы, контролирующие большую часть производителей чипов в мире, аналогичным образом стремятся притормозить развитие Китая. Голландской конторе ASM Lithography, выпускающей самые прогрессивные в мире фотолитографы, Соединенные Штаты запретили продавать продукцию в Китай, не говоря уже о России. Купить можно только хорошо б/у машины 10-15-летнего возраста. С августа прошлого года в США действует закон о чипах, или Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act (Закон о стимулировании развития производства полупроводников). Основная цель – перенести часть производства микрочипов в США. На данный момент 70-75 процентов полупроводников американцы делают в Тайване. Под самым боком Китая. В основе CHIPS Act лежат 52 млрд долларов на развитие собственного производства и более 24 млрд на соответствующие налоговые льготы. Предусмотрен запрет на поставки в Россию и Китай передовых графических процессоров американской Nvidia, используемых в постройке суперкомпьютеров. По задумке это должно притормозить развитие искусственного интеллекта. В марте 2023 года CHIPS Act ужесточили в отношении КНР. Помимо прочего, введён запрет на инвестиции в производство чипов топологии менее 28 нанометров, расположенное в Китае. Пекин попытался ответить ассиметрично и ввёл контроль на экспорт галлия и германия, широко используемых в микроэлектронике. Как минимум, это заставит Запад серьёзно вложиться в добычу и переработку редкоземельных металлов – на данный момент Китай монопольно правит на рынке. Битва вокруг полупроводников только разгорается.

Россия намерена ввязаться в мировую войну чипов. Пусть с гигантским отставанием, но ввязаться. На данный момент в стране возможно производство чипов топологией не ниже 65 нм, в то время как тайваньский TSMC уже освоил 5 нм. Стратегической катастрофы здесь нет – чипы для ракет и прочей боевой техники можно строить и на 100-150 нм, но в остальных отраслях без современных полупроводников никак. Речь о собственных суперкомпьютерах, дальнейшей миниатюризации приборов ночного видения и безграничном гражданском секторе. России, в конце концов, предстоит поднимать авиастроение, и без собственных полупроводников мирового уровня здесь никак. Амбициозная программа развития беспилотного транспорта также не обойдётся без современных чипов. Первые шаги уже сделаны. В Зеленограде строят фабрику для чипов 28-нанометровой топологии, а «Микрон» на расширение производства получил кредит в 7 млрд рублей. Также в Зеленоградском нанотехнологическом центре осваивают тендер на 5,7 млрд под 130-нанометровый фотолитограф. Под машину топологией в 350 нм центру выделили почти миллиард рублей. Технологии, конечно, позавчерашнего дня, но они полностью отечественные. Напомним, выпускать 65-нм чипы Россия способна исключительно на закупленном ранее импортном оборудовании – бывших в употреблении Nikon и ASM Lithography. Задумались в правительстве и о подготовке кадров – 5 млрд рублей выделяется на строительство сети полигонов для тестирования производства разрабатываемых чипов. Есть надежда, что по каждому изделию срок ввода в серию сократится на целый год. Один из полигонов ожидается на базе «Московского института электронной техники». В планах площадки в Санкт-Петербурге и других городах России.

Ложка дёгтя


Внимание правительства к проблеме отечественной микроэлектроники, безусловно, заслуживает уважения. Но без скепсиса здесь не обойтись. Прежде всего, необходимо ответить на вопрос – а кто ещё в мире сумел в одиночку соорудить «суверенный чип»? Ближе всего к нам Китай. В 2015 году в КНР провозгласили концепт «Сделано в Китае 2025», по которому к 2025 году более 70 процентов внутренних потребностей в полупроводниках страна закроет самостоятельно. Но в 2022 году этот показатель едва дотягивал до 16 процентов. Проект провалился. При этом, несмотря на все трудности, Китай всегда был в гораздо более привилегированном положении, нежели Россия. Насколько получится провернуть не менее амбициозный проект в нашей стране, вопрос открытый.

Риски для программы создания «суверенного микрочипа» не ограничиваются уникальной сложностью создаваемого продукта. В первую очередь, это инженерные кадры. Можно выделить сотни миллиардов рублей на приоритетные программы, но не найти высококвалифицированных специалистов. Создание полупроводников мирового уровня требует работу сотен, если не тысяч инженеров и учёных. Причём не из одного института или конструкторского бюро, а целого конгломерата. Подводных камней предостаточно. Например, российский Институт физики микроструктур РАН давно и вполне успешно работает над EUV-фотолитографами. Это современные машины, работающие на рентгеновском излучении и способные «выпекать» чипы по нормам в десять и менее нанометров. Главный научный сотрудник Института, член-корреспондент Николай Салащенко в одном из интервью рассказал:

«Мы делаем литограф, который будет в десять раз дешевле существующих. Мы рассчитываем, что на опытный образец может уйти пять-шесть лет. И это будет очень востребованная машина для создания пробных микросхем, для мелкосерийного производства.»

Обнадёживающая картина, не правда ли? Только вот интервью учёный дал ещё в 2019 году. Пять лет ещё не прошло, но новостей о прорывной технологии безмасочной фотолитографии нет до сих пор. Но даже если учёным удастся создать отечественный фотолитограф, это не сильно приблизит производство микрочипов. Наступит время инженеров-технологов, которые, во-первых, должны организовать серийное производство сложнейших изделий, а во-вторых, соорудить и запустить фабрики. Можно разработать отлично работающий прототип фотолитографа, который даст фору любому изделию от Nikon и ASM Lithography, но провалить его производство. К сожалению, немалая часть отечественных разработок ещё советского периода пала жертвой подобной закономерности.


Важно помнить и об общей культуре производства такой сложнейшей техники, как микрочипы. Показателен индийский пример. В стране решено было организовать производство микрочипов – для этого пригласили тайваньскую Foxconn. Сначала нацелились на топологические нормы в 28 нм, позже плавно спустились до 40 нм, а в итоге тайваньские друзья вообще вышли из проекта. Можно много говорить о причинах, но главная из них – в Индии не смогли найти высококвалифицированный персонал для производства. Сравнивать Россию и Индию, конечно, некорректно. Но и у нас достаточно причин для подобного. Сейчас обычное производство задыхается от нехватки рабочих рук и мозгов. В июле 2023 года, как отмечает издание «Коммерсант», 42 процента промышленных предприятий ощущает дефицит работников. Такого не было с 1996 года. Компания «Кронштадт», известный производитель беспилотников, не может найти работников сразу по девяти специальностям, среди которых ключевые – инженер по наладке и испытаниям, инженер-технолог, слесарь-сборщик летательных аппаратов и монтажник электрооборудования летательных аппаратов. Проблема, похоже, будет только усугубляться. Отсюда вопрос – где брать работников для будущих фабрик по производству микрочипов?

Половина решения проблемы – это признание самого факта существования проблемы. В России с осознанием ситуации, похоже, всё в порядке. Осталось дело за малым – разобраться со второй половиной проблемы.
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28 комментариев
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  1. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 05:12
    +5
    Интересная статья. Общий обзор проблемы, хотя и без каких-то особенных деталей, а также обозначены пути её решения государством. Автору - спасибо. Впрочем полагаю, что наше государство провалит всё, к чему прикасается.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 05:38
      +3
      Цитата: Александр1971
      Впрочем полагаю, что наше государство провалит всё, к чему прикасается.

      Скорее не государство, а российский капиталист, работающий с оглядкой на запад.
      1. 2112vda
        2112vda Сегодня, 07:04
        +1
        У российских капиталистов есть большая проблема, их "жаба душит". Правительству пора уже осознать, сфера деятельности российского частного бизнеса это производство товаров народного потребления, а не производство средств производства. Просто правительству не мешает освежить память в таких дисциплинах как обществоведение и политэкономия. Там всё про это написано. В России, подъём основных отраслей производства это как раз дело государства, также не мешает разобраться с нашими олигархами эксплуатирующими природную ренту. Практика показала, олигархи занимаются выводом средств за границу, рас так, тогда до свидания.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:22
    +6
    Что не ценим теряем, потерявши плачем...именно так можно оценить описанное в статье уважаемого автора.
    Я помню времена когда громили в моих краях Бердский радиозавод производивший много различных радиокомпонентов...реформы и перестройка доконали его...сейчас не восстановишь разрушенное...все надо заново развивать.
    Оптимизм автора похвален пока не придет в Кремль очередной реформатор...будущее наше туманно и нестабильно...поживем увидим. what
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 05:52
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      Оптимизм автора похвален пока не придет в Кремль очередной реформатор...будущее наше туманно и нестабильно...поживем увидим.

      Пришёл реформатор Сталин, прошло восемь лет, его обгадили, все его реформу пустили под откос. Пришли горбочёвы-ельцыны-чубайсы и страна ушла в средневековье. Сейчас тоже такое время, с разницей, что процесс этот проходит намного быстрее, т.е. в скором времени вернутся го-ел-чубики..
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:39
        +1
        Цитата: carpenter
        скором времени вернутся го-ел-чубики..

        Надеюсь Чубайс больше не вернется в нашу страну никогда...
        Сейчас он в Лондоне... smile пишет научные статьи как правильно ограбить государство...одну говорят уже статью опубликовал.
        Пожелаю ему по типу Березовского полотенца мягкого на шее.
    2. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 06:53
      +1
      Если бы пришёл новый Премаков, то я бы поддержал его!
      Но у нас несменяемость власти и никто не предет. Так и будет дальше всё развиваться в сторону деградации, отрицательный рост и рост писсимизма в стране с ухудшением демографии!
  3. Стас
    Стас Сегодня, 05:27
    +10
    Отсюда вопрос – где брать работников для будущих фабрик по производству микрочипов?

    Любым квалифицированным работникам надо достойно платить и тут же спецы найдутся и будет вам счастье. За жалкие подачки можно долго искать работников и придумывать горы причин. Всё в мире давно придумано и работает, если это действительно надо.
    За Китай уверен, справятся сами в недалёком будущем. Помню, как с них в 90-х смеялись, а сейчас машины , электронику и ширпотреб у них скупаем.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:04
      +11
      Цитата: Стас
      Любым квалифицированным работникам надо достойно платить

      Согласен. Нытьё про то, что у капиталистов не хватает специалистов достало своей непроходимой глупостью. Платите больше. И у вас отбоя не будет! Нет узких специалистов? Так выращивайте. Сделайте полностью бесплатным высшее образование. По-другому не бывает.

      1. tsvetahaki
        tsvetahaki Сегодня, 06:33
        +2
        Согласен. Нытьё про то, что у капиталистов не хватает специалистов достало своей непроходимой глупостью.

        Согласен.
        Но должен сказать, что специалисты из грязи не самозарождаются.
        Они должны уметь работать с оборудованием (которого у нас еще просто нет), обучатся на оборудовании (которого в институтах у нас тоже нет).
        Приглашать из-за границы? Сейчас?
        Отправлять учится в MIT или BCIT хотя бы? Удавятся скорее, пошлют родственников и знакомых.

        Ну можно пить боржоми, пациент осознал необходимость, вот только почки уже...
      2. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 06:47
        0
        Для того, чтобы платить специалисту (чтот нужно делать оьязательно) нужно ешо вырастить на базе собственной научной школы, которой нет.
        Нет у нас и не было собственной технологии постройки российского литографа.
        И технологии выращивания чистого кремневого монокристалла технологии нет. И Китай нам ее не продаст.
        Да и нужно не бесплатную высшую школу делать (хотя увеличивать количество бесплатных мест нужно в разы). Жизненно важно заниматься поиском талантов в конкретных областях и вкладывать средства в развитие талантов. А потом на базе этих талантов развивать лаборатории!

        Единственное, что мы могли бы уже сделать, после подрыва Северных потоков - это уничтожение под чужим флагом завода и лабораторий ASM. Это был бы очень серьезный удар по всему рынку чипов и замедлил бы все страны. И возможно спровоцировал начало боевых действий на Тайване, что отвлекло США от Украины.
        Но мы так не сделали. Мы идем точным курсом указанным нам Китаем.
        Я не понимаю зачем нам это делать. Тем более если Шойгу едет договариваться не к старшему брату в Китай, а к племяннику в Северную Корею!
        1. ism_ek
          ism_ek Сегодня, 07:18
          0
          Цитата: Сергей_Белый
          Нет у нас и не было собственной технологии постройки российского литографа.

          Не пишите всякую ерунду. Ничего мудреного в литографе нет. Все технологии понятны. Вопрос в их внедрении, отсутствии опыта у специалистов. Мало того, что нужны специалисты что бы создать литограф, нужны еще , что бы его эксплуатировать.
  4. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 05:56
    +5
    Заголовок статьи "СУВЕРЕННЫЕ чипы России". Статья : "то Китай, и это Китай, да и всё остальное - Китай". Поменяли одного "партнёра" на другого.
    возможно производство чипов топологией не ниже 65 нм

    уже были статьи на профильных ресурсах, что в текущих реалиях, 65 нм в РФ это фантастика. Максимум мелкосерийное опытное.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:41
      +1
      Мелкосерийное и 30 нан можем. Но это не конвейер, там себестоимость одного "кристалла" получается ооочень невкусная.... Промышленных литографов которые могут обеспечить нам широкомасштабное производство у нас к сожалению нет.
  5. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 06:00
    +6
    Половина решения проблемы – это признание самого факта существования проблемы. В России с осознанием ситуации, похоже, всё в порядке.

    Интересны подробности этого "в порядке".
    Не уж то увеличили квоты бюджетных мест в институтах и университетах для тех же технарей? belay
    А может подняли нижнюю планку призывного возраста, чтобы молодежи было время для осознанного выбора профессии?
    Это же самое простое, что можно было сделать.
    Но нет.
    У нас всё от обратного, западные "ценности" покоя не дают, а по сему от патернализма по утверждению "нашего всего", без которого "нет России" мы и дальше будем отруливать.
    Рыночек и дальше всё порешает. Какие на фиг "суверенные" чипы?
    "Роснано" с Толяном наше все! fellow
  6. BlacTiger74
    BlacTiger74 Сегодня, 06:02
    +1
    Помню , когда пришли к власти меченный , а потом ебн , то мы все говорили , что мерины нам помогут ....... " помогли " !!! Да так , что сейчас расплачиваемся за ЭТО !!!
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 06:39
      +1
      Помню , когда пришли к власти меченный , а потом ебн , то мы все говорили , что мерины нам помогут ....... " помогли " !!! Да так , что сейчас расплачиваемся за ЭТО !!!

      Мы расплачиваемся за деятельность всех руководителей страны во время и после развала СССР.
      А Запад и США ровно при том, что помогали процессу глубокого распада научных школ и промышленности России. Но это сделано было процодимцами изнутри. И никто кроме Чубайсов, Набиулин, Грефов и тех, кто их назначал, держал и награждал сверху не виноват!
  7. Luminman
    Luminman Сегодня, 06:10
    +1
    Если бы сейчас появилась возможность оживить тов. Сталина и его Политбюро, то мы бы выпускали чипы ничуть не хуже американских...
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 06:35
      0
      Абсолютная и наглая ложь!
      Вот расстрелять всех, кто упустил в клоаку рахвитие страны за последние 22 года - это он точно сделал.
      А дальше был бы длительный процесс создания и развития научных школ, на собственном опыте и наработках. И т.д. и т.п.
    2. nazgul-ishe
      nazgul-ishe Сегодня, 06:48
      +2
      Вместе с т. СТАЛИНЫМ нужно будет оживить- идеологию ,образование, медицину и многое другое отчего о треклись
  8. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 06:27
    +1
    Сравнивать Россию и Индию, конечно, некорректно.

    Вы даже не догадываетесь почему!
    Тысячи - если не десятки тысяч - индийских студентов учатся на профильных факультетах в Канаде и США.
    Лично могу подтвердить.
    Но не все возвращаются в Индию, конечно.
    Однако в Индии при всем при том хоть есть вполне крупносерийное производство чипов...
  9. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 06:33
    +1
    И вот еще ложка дёгтя в бочку дёгтя. Мы не можем/не умеем выращивать кремневые кристаллы достаточной чистоты, меньше чем для 150 нм чипа.
    Так что что-то более-менее адекватное сможем создать лет через 20 при условии стабильного финансирования. Это значит, что ничего создано не будет.
    В промышленности мы уже отстали на 2 поколения. У нас до сих пор еще автоматизация на базе промышленных контроллеров, в мире состоялось революция в применении промышленных роботов, а сейчас IIT, то есть технология промышленного интернета вещей.
    Приговор ли это нашей промышленности - нет. Приговором будет новая мобилизация работников предприятий. Уничтожение инженеров и квалифицированных работников как класса. Человек, который начнёт убивать, в последствии не захочет заниматься более сложным инженерным трудом.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 06:45
      0
      Человек который как вы пишите убивал вполне себе будет заниматься инженерным трудом , работать оно луче чем воевать намного приятней . Ваше утверждение о том что воевавшие не смогут работать есть ложь и ошибка
      1. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 07:13
        0
        Человек который как вы пишите убивал вполне себе будет заниматься инженерным трудом , работать оно луче чем воевать намного приятней . Ваше утверждение о том что воевавшие не смогут работать есть ложь и ошибка

        Если бы было так. Когда ты из творца и созидателя становишься разрушителем, то начать творить - это гораздо сложнее (даже не беря во внимание, что много контузий, минно-взрывных травм и всего остального).
        Я работал с инженером с контузией (он участвовал в войне в Афганистане). Причем человек был талантлив, но примерно 4 месяца в году он был недиеспособен. Постоянные головные боли, невозможность сосредоточиться и т.д.
        Если бы я не видел это лично, то не стал бы писать.
  10. Eug
    Eug Сегодня, 06:44
    +2
    Как по мне, в случае острейшей необходимости в миниатюризации стоит создавать специализированные микросхемы, работающие по одной программе и не подлежащие перепрограммированию. Это потребует несколько иной архитектуры вычислительных систем, но позволит многое упростить и удешевить,
    естественно, ни в коем случае не отменяя необходимости скорейшего развития производства современных микросхем.
  11. moneron
    moneron Сегодня, 06:49
    +1
    госмашина россии заточена под одного человека. кто прорывается к телу того человека, имеет возможность что - либо доказать суверену.
    учёные, инженеры - люди непробивные. шансов открытия президентских век на проблему электроники в россии нет. тем более друг си под боком.
    вина только путина , что россия оказалась в чиповой заднице. зато мундиали, олимпиады , газовые трубы в никуда сплошной чередой.
    нельзя распределение государственных денег доверять одному человеку....тем более бывшему спортсмену и фанату зож.....одни многочисленные дворовые стадионы чего стОят.....вечно пустые зимой и летом.
  12. Igor K_2
    Igor K_2 Сегодня, 07:07
    +1
    Даже если и будет создан отечественный литограф, у него есть все шансы провалиться с треском. Пока интересы бизнеса выше государственных, у отечественного литографа очень мало шансов пойти в серию. А бизнесу выгоднее подешевле купить и подороже продать, страна происхождения элементной базы его не интересует. А что бизнес очень сильно залез в политику, нам очень хорошо показывает ход СВО.
  13. Архонт
    Архонт Сегодня, 07:07
    0
    Да просто платите так, чтобы школьники мечтали в будущем устроиться на такую фабрику. Так, чтобы иностранные специалисты несмотря на запреты США стремились устроиться на эти фабрики. Ведь во времена империи множество иностранцев приезжали и служили в России, работали, открывали производства, торговые дома (которые в последствии унаследовали Советы).