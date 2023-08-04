Издание Politico назвало действия польского премьера по вопросу украинского зерна «пощечиной» Зеленскому

Отношения между двумя, как ранее казалось, ближайшими союзниками – Польшей и Украиной в последнее время серьезно испортились. Камнем преткновения стал запрет на ввоз в Польшу украинского зерна, а затем и некоторой другой сельхозпродукции.Напомним, что польские фермеры начали устраивать забастовки из-за того, что дешевое зерно и ягоды из Украины «вытесняют» их продукцию на внутреннем рынке, нанося серьезный финансовый ущерб. В связи с этим правительство страны приняло решение ввести запрет на ввоз продукции с территории «восточной соседки».В свою очередь, в Киеве возмутились подобным решением и начали упрекать Варшаву в том, что она не помогает своему союзнику. В ответ на это руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что украинским властям стоило бы быть благодатнее.Между тем в Киеве вместо того, чтобы снизить градус напряженности, продолжили в ультимативной форме требовать от Польши отмены запрета. Кроме того, МИД Украины вызвало польского посла, чтобы вручить ноту за слова Пшидача.Впрочем, в Варшаве «хамское» поведение команды Зеленского не оставили без ответа. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также вызывал украинского посла в МИД, а затем продлил свой запрет на импорт сельхозпродукции из Украины.Как пишет Politico, польский премьер тем самым «отвесил пощечину» Владимиру Зеленскому.В издании напомнили, что ранее Моравецкий был крайне возмущен вызовом польского посла в МИД Украины. Чиновник напомнил, что его страна оказывает Киеву огромную политическую поддержку, назвав подобные шаги со стороны украинского руководства «большой ошибкой».