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Издание Politico назвало действия польского премьера по вопросу украинского зерна «пощечиной» Зеленскому

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Издание Politico назвало действия польского премьера по вопросу украинского зерна «пощечиной» Зеленскому

Отношения между двумя, как ранее казалось, ближайшими союзниками – Польшей и Украиной в последнее время серьезно испортились. Камнем преткновения стал запрет на ввоз в Польшу украинского зерна, а затем и некоторой другой сельхозпродукции.


Напомним, что польские фермеры начали устраивать забастовки из-за того, что дешевое зерно и ягоды из Украины «вытесняют» их продукцию на внутреннем рынке, нанося серьезный финансовый ущерб. В связи с этим правительство страны приняло решение ввести запрет на ввоз продукции с территории «восточной соседки».

В свою очередь, в Киеве возмутились подобным решением и начали упрекать Варшаву в том, что она не помогает своему союзнику. В ответ на это руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что украинским властям стоило бы быть благодатнее.

Между тем в Киеве вместо того, чтобы снизить градус напряженности, продолжили в ультимативной форме требовать от Польши отмены запрета. Кроме того, МИД Украины вызвало польского посла, чтобы вручить ноту за слова Пшидача.

Впрочем, в Варшаве «хамское» поведение команды Зеленского не оставили без ответа. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также вызывал украинского посла в МИД, а затем продлил свой запрет на импорт сельхозпродукции из Украины.

Как пишет Politico, польский премьер тем самым «отвесил пощечину» Владимиру Зеленскому.

В издании напомнили, что ранее Моравецкий был крайне возмущен вызовом польского посла в МИД Украины. Чиновник напомнил, что его страна оказывает Киеву огромную политическую поддержку, назвав подобные шаги со стороны украинского руководства «большой ошибкой».
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6 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:30
    +1
    польский премьер тем самым «отвесил пощечину» Владимиру Зеленскому
    А хорошо бы было прямой в челюсть прекращением помощи и отзывом своих "добровольцев". Но это увы только мечты, т.к. Польше при всех терках с Украиной очень выгодна война с Россией да и западные территории манят.
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 14:38
      0
      Отзывать? Наоборот, увеличить и сконцентрировать во Львове и его окрестностях!!!
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:31
    +2
    Почему бы Захаровой не потребовать от Польши беспрепятственно ввозить украинское зерно? Ну чтоб они там все офигели с такого поворота
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 14:48
      0
      Не, не так! Предложить полякам ввозить российское зерно, чуть дешевле польского и без ограничений - вот тогда точно охренеют!
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:47
    0
    Стоит признать, что Польша ( ну ещё в какой-то степени Венгрия) единственная страна в Европе жёстко отстаивающая свои государственные интересы.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:48
    0
    Будут под панами зерно и так все вывезут, но уже бесплатно и продадут на сторону со своим гешефтом, а хехлам взамен пшекский хлеб втюхают по конской цене.
    - А если не будут брать?
    - Отключим газ.