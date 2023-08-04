Politico: На предстоящем саммите «формулы мира» для Украины Эр-Рияд выразил готовность выступить в качестве гаранта безопасности

Действия Китая очень важны. Большинство участников выразили сожалению по поводу того, что в прошлый раз Пекин не участвовал

На предстоящем в Саудовской Аравии саммите так называемой «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоится уже в эти выходные, Эр-Рияд рассматривает возможность выступить в качестве гаранта безопасности, сообщает Politico. Как отмечает издание, по-прежнему остаётся неясным вопрос о том, примет ли участие в мероприятии сам наследный принц королевства Мухаммед ибн бен Салман Аль Сауд. Однако власти страны, как ожидается, намерены проинформировать Москву о результатах встречи.В то же время, пишет газета, не исключено, что Китай приедет на этот саммит.– сказал источник издания.Напомним, что ранее в медиапространство просочилась информация о том, что КНР на встрече будет всё же представлять спецпредставитель республики по Украине Ли Хуэй.Кстати говоря, координатор по стратегическим коммуникациям Белого Дома Джон Кирби, выступая на брифинге, уже успел заявить о том, что США не ждут каких-либо конкретных результатов от предстоящих переговоров по Украине в Саудовской Аравии. Как подчеркнул Кирби, «встреча в Джидде никак не представляет собой мирные переговоры, а лишь попытку заручаться поддержкой предложений Киева». Однако то, что Россию и вовсе не пригласили на эту встречу, руководство США вообще не заботит...Мероприятие, которое пройдёт в саудовском городе Джидда, стартует уже сегодня вечером. К встрече также присоединятся более чем 30 стран, среди которых представители ЮАР, Индии, Индонезии, Аргентины, Египта, Мексики, Чили, Замбии.