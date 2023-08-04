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Politico: На предстоящем саммите «формулы мира» для Украины Эр-Рияд выразил готовность выступить в качестве гаранта безопасности

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Politico: На предстоящем саммите «формулы мира» для Украины Эр-Рияд выразил готовность выступить в качестве гаранта безопасности

На предстоящем в Саудовской Аравии саммите так называемой «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоится уже в эти выходные, Эр-Рияд рассматривает возможность выступить в качестве гаранта безопасности, сообщает Politico. Как отмечает издание, по-прежнему остаётся неясным вопрос о том, примет ли участие в мероприятии сам наследный принц королевства Мухаммед ибн бен Салман Аль Сауд. Однако власти страны, как ожидается, намерены проинформировать Москву о результатах встречи.


В то же время, пишет газета, не исключено, что Китай приедет на этот саммит.

Действия Китая очень важны. Большинство участников выразили сожалению по поводу того, что в прошлый раз Пекин не участвовал

– сказал источник издания.

Напомним, что ранее в медиапространство просочилась информация о том, что КНР на встрече будет всё же представлять спецпредставитель республики по Украине Ли Хуэй.

Кстати говоря, координатор по стратегическим коммуникациям Белого Дома Джон Кирби, выступая на брифинге, уже успел заявить о том, что США не ждут каких-либо конкретных результатов от предстоящих переговоров по Украине в Саудовской Аравии. Как подчеркнул Кирби, «встреча в Джидде никак не представляет собой мирные переговоры, а лишь попытку заручаться поддержкой предложений Киева». Однако то, что Россию и вовсе не пригласили на эту встречу, руководство США вообще не заботит...

Мероприятие, которое пройдёт в саудовском городе Джидда, стартует уже сегодня вечером. К встрече также присоединятся более чем 30 стран, среди которых представители ЮАР, Индии, Индонезии, Аргентины, Египта, Мексики, Чили, Замбии.
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26 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:34
    -5
    А если бы не дай Бог пригласили,путин бы туда стремглав понёсся?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:11
      0
      Сдается мне, что вряд ли этот Ли Хуэй приедет на бессмысленный саммит.
    2. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 14:14
      +1
      Я Вас могу заверить на внешне-политической арене у ВВП получается куда лучше чем управлять страной, и не надо его здесь не дооценивать.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:35
    -3
    А если бы не дай Бог пригласили,путин бы туда стремглав понёсся?
  3. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 13:36
    +9
    Интересно в чью «дурную» голову пришла мысль обсуждать Украину без России? Что они вообще ждут от этой встречи? Кто будет принимать и исполнять решения???
    Это равнозначно тому, что мы на форуме обсудим политическое устройство сша и примем обязательную резолюцию об их переустройстве fool
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:41
      +5
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Что они вообще ждут от этой встречи?

      Да ничего они не ждут, просто посидят, чайку попьют с верблюжьим молоком. Да и США не претензиях.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:51
      +3
      hi!
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Интересно в чью «дурную» голову пришла мысль обсуждать Украину без России? Что они вообще ждут от этой встречи?

      Странно всё это...
      координатор по стратегическим коммуникациям Белого Дома Джон Кирби, выступая на брифинге, уже успел заявить о том, что США не ждут каких-либо конкретных результатов от предстоящих переговоров по Украине в Саудовской Аравии.

      А ведь ещё неделю-две назад были именно "переговоры" и именно без России. Они рассчитывали, что они там придумают нам капитуляции, репарации, расчленение и прочие извращения, а мы тихо-мирно подчинимся их решению?

      Все в мире уже поняли, что это никчёмный междусобойчик ни о чём.
      Как подчеркнул Кирби, «встреча в Джидде никак не представляет собой мирные переговоры, а лишь попытку заручаться поддержкой предложений Киева».
      Ехал бы в Киев лично с дюжиной запасных жилеток, да впитывал бы ими слёзы Зеленского лично, раз ему так хочется Украину "поддержать".
      К чему этот цирк, за который ему самому на пенсии стыдно будет?

      И ещё.
      Это судьбу Украины можно и нужно сегодня обсуждать без Украины. Громкость лая поляков и Трибалтов можно регулировать на переговорах без участия поляков и трибалтов.
      А обсуждать Россию без России никогда не получалось и не получится. Её сначала победить и расчленить нужно, а потом уж собирать смешные сборища и выносить смешные решения.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:07
      -2
      У группы "Кисс"была такая песня-"Шоу должнт продолжатся",как и цирк невозможен без гастролей-клоуны разбегутся.Это все из одной оперы
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:37
    +1
    Полосатый, как всегда, в своем репертуаре. Перед замутой соломку стелет, если что. Ничего не выйдет из посиделок - мы не ожидали прорыва, если что-то путевое выйдет - это мы организовали и консолидировали. Все очень просто, как три копейки, без выкрутасов и высоких слов.
  5. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 13:38
    +1
    Гарантии? Вот пусть для начала заставит прекратить обстрелы Белгородской области. А как максимум - пусть заставит ответить за "Аллею Ангелов" в Донбассе. По законам МИРНОГО времени.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 13:38
    +2
    Если обсуждение кого то происходит, как говорится "за глаза"--то это просто сплетничание.... hi
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: HAM
      Если обсуждение кого то происходит, как говорится "за глаза"--то это просто сплетничание.... hi

      Не исключено, что американцы сделали очень хитрый и далеко идущий ход. Сейчас они собираются на обсуждение "мирных инициатив" без участия России - чтобы потом спокойно собраться с Россией и спокойно обсуждать мирный договор и раздел территорий - без Украины... А если укрорейх начнет верещать по этому поводу (как обычно) - то ему можно будет сказать:"Заткните варежки! Мы с вами обсуждали ваши инициативы без участия России. А сейчас сидите и ждите, пока мы будем обсуждать тоже самое с Россией без вас".
      Надежды на это мало... но если бы это было правдой - то ход был бы гениальный!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: HAM
      Если обсуждение кого то происходит, как говорится "за глаза"--то это просто сплетничание...

      В приличных компаниях, за такое по морде канделябрами бьют.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:52
        +2
        Цитата: carpenter
        В приличных компаниях, за такое по морде канделябрами бьют.

        Приличные люди, такие компашки, стороной обходят.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:39
    0
    Очередная вариация крымской платформы?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:47
      0
      Видимо да. Гарантии в ассортименте, но без обязательств, для подачи в СМИ самое оно.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:40
    +4
    Эр-Рияд рассматривает возможность выступить в качестве гаранта безопасности
    Саудиты, которые не могли разобраться с босоногими йеменцами решили стать гарантом безопасности, как я понимаю "плана Зеленского" или Украины в целом? А у России поинтересовались устраивает ее этот план или все уже решено заранее в беседах с американцами?
    намерены проинформировать Москву о результатах встречи
    Ну спасибо за такую "заботу".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:54
      +1
      Цитата: rotmistr60
      намерены проинформировать Москву о результатах встречи
      Ну спасибо за такую "заботу".

      Намерены, это не значит, что проинформируют.
  9. Veps947
    Veps947 Сегодня, 13:40
    -1
    Договорняком попахивает.дада текст слишком короткий.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:44
    0
    Кто готов слушать Зеленского -- враг России.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:47
      +3
      А кто тогда тот, кто постоянно "выпрашивает" и пытается вести переговоры с Зеленским?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:55
        0
        Цитата: Владимир М
        А кто тогда тот, кто постоянно "выпрашивает" и пытается вести переговоры с Зеленским?

        Это те кому нужна «зерновая сделка», это те кто имеет бизнес на Украине, гонит газ и нефть, кто передаёт нацистов и комит их в своём самолёте икрой, те кто от России кормится, а сейчас на западе, да ещё на неё гадит, кто в свей стране помогает врагу.
        Этого хватит, или мало ?
    2. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: Владимир М
      Кто готов слушать Зеленского -- враг России.

      Это полный список?: laughing
      ... более чем 30 стран, среди которых представители ЮАР, Индии, Индонезии, Аргентины, Египта, Мексики, Чили, Замбии.
  11. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:57
    -1
    Странно что у нас некоторые люди какие-то положительные надежды питают на эту сходку там. На деле же ничего там не будет положительного для нас.
  12. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:59
    +1
    Интересно - и каким образом саудиты собираются выполнить свои гарантии, когда Цэгабония по привычке тут же шваркнет все эти договорённости? Что они ей сделают-то в ответ? Бред какой-то..
  13. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 14:11
    0
    Очередной бестолковый сходняк попиарить Зеленского.