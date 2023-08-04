В сети распространяются кадры колонны подбитой техники ВСУ после очередной атаки на Запорожском направлении

Начав наконец-то два месяца назад заранее широко разрекламированное контрнаступление, в Киеве, да и на Западе тоже, рассчитывали на блицкриг ВСУ. Залогом быстрого прорыва российской обороны сразу на нескольких направлениях, в основном на юге, должно было стать наличие у украинской армии западной бронетехники.
Наскоро обученные натовскими инструкторами украинские вояки бросили на Южно-Донецкое, Запорожской и Донекое направления бронеколонны, которые по факту даже не сумели приблизиться к передовым позициям ВС РФ. Часть техники и личного состава подорвались на обширных минных полях, установленных российскими саперами на подходах, другая была разметана огнем артиллерии, авиации и другими средствами поражения российских военных.
Через несколько недель практически безуспешных наступательных действий, особенно с учетом озвучиваемых киевским режимом стратегических задач в кратчайшие сроки выйти к Приазовью и Крыму, генштаб ВСУ сменил тактику. В атаки стали посылать в основном небольшие группы пехоты, что привело к еще большему количеству потерь в живой силе.
При этом цинизм по отношению к собственным солдатам киевских правителей зашкаливает. Военнопленные, оказавшиеся в рядах в ВСУ в основном в ходе принудительной мобилизации, рассказывают подробности «мясных штурмов». Отправляю в атаку очередную группу «смертников» и прекрасно понимания их полную деморализацию, украинские саперы устанавливают позади своих штурмовиков противопехотные мины, дабы не допустить бегства бойцов с поля боя.
Тактика наступления бронегруппами на одни и те же участки обороны противника разработана военными НАТО, которые не только обучают украинских солдат, но и де-факто командуют ВСУ. Однако с момента создания военного блока, армии США и союзников никогда не воевали с хорошо подготовленной и оснащенной, да и еще превосходящей по вооружениям, регулярной армией противника такого уровня, как Россия.
Как до последнего времени действовали украинские военные. При подготовке очередного наступления они разминировали узкие проходы по дорогам в направлении позиций ВС РФ. Причем, сообщают наши военнослужащие, разведка видела действия вражеских саперов, но им нарочно позволяли выполнить свою работу.
И когда очередная колонна бронетехники ВСУ гуском выдвигалась по «безопасному» маршруту, по ней начинали отрабатывать всеми средствами поражения. Результаты этих самоубийственных маршевых атак показаны на десятках фото и видео, заполнивших интернет.
Вот и сейчас в сети распространяются новые кадры колонны подбитой техники ВСУ после очередной атаки на Запорожском направлении. Машины различного типа и модификаций, в том числе немецкие танки Leopard, десятками буквально разбросаны вдоль дороги. Судя по повреждениям, часть из них подорвались на российских минах, другие были накрыты огнем артиллерии, авиации или ПТУР. Как не без сарказма пишет один из комментаторов видео, «американская тактика военных действий дает свои плоды».
И вот уже американская газета The New York Times публикует статью, в которой сообщается, что в попытке изменить ситуацию украинские командиры теперь отказываются от американского «атакующего» способа ведения войны и возвращаются к своей старой «оборонительной» тактике. Эта тактика якобы нацелена на то, чтобы «измотать» российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности. Которых, к слову, у ВСУ осталось не так уж и много, а Запад не спешит, в том числе из соображений экономии, увеличивать поставки боеприпасов на Украину.