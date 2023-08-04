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«Ситуация плохая»: солдаты ВСУ рассказали западному СМИ о проблемах контрнаступления

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«Ситуация плохая»: солдаты ВСУ рассказали западному СМИ о проблемах контрнаступления

Правда о том, что происходит в зоне контрнаступления ВСУ, значительно отличается от того, как события пытаются преподносить украинские власти и западные официозные СМИ. Такой вывод можно сделать, знакомясь, к примеру, с публикацией в The Daily Beast.


Корреспонденты пообщались с несколькими украинскими военными в одном из тыловых госпиталей. Некий военнослужащий ВСУ по имени Андрей рассказал, как еле остался в живых в боях на Артемовском направлении. По его словам, на некоторых участках под Артемовском просто негде укрыться, так как все сравняли с землей.

В прессе очень мало пишут о том, что происходит. Ситуация плохая. Это правда

- подчеркнул раненый украинский военнослужащий.

Издание пишет, что за два месяца контрнаступления украинские войска так и не смогли прорваться через линии российской обороны. Как рассказал раненый украинский военный, иногда ему и его сослуживцам кажется, что пробить выстроенную российской армией оборону вообще нереально.

Просто хочется, чтобы эта война уже закончилась. С меня хватит

- заявил военнослужащий.

Еще один раненый, по имени Иван, тоже признает, что ситуация на фронте очень тяжелая. Российско-украинский конфликт принял характер «артиллерийской дуэли», и без дополнительных вооружения и боеприпасов успехов ВСУ добиться не смогут. Украинские военные признают наличие очень больших потерь – и «двухсотыми» (погибшими), и «трехсотыми» (ранеными).

Интересно, что западное издание публикует совершенно крамольные для Киева слова военнослужащих ВСУ, например, о том, что солдаты начинают уставать и что ситуация на фронте «страшная». Не исключено, что тем самым осуществляется подготовка западного общественного мнения к возможной перспективе «корейского сценария», когда Киев заставят признать невозможность достижения поставленных целей и придется заключать перемирие – не навсегда разумеется, а для того, чтобы собраться с силами, и затем вновь начать нападать на российские территории.
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5 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 12:43
    +2
    не навсегда разумеется, а для того, чтобы собраться с силами, и затем вновь начать нападать на российские территории.


    а во время этого договорняка бизнесмены всех мастей будут кроилово сфер бизнеса устраивать
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:45
    +1
    Все что всушники несут в западных СМИ,расчитано лиль на -...Дай ,дай,дай,мы на передовых позициях защиты дерьмократии"
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:49
    0
    Думали что выбрали Зелибобу президентом страны ,за умение играть на рояли причинным местом . Его выбрали ,за то что обещал мир принести ,в каждый дом . А он оказался банальным фашистом
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:55
    0
    солдаты начинают уставать и что ситуация на фронте «страшная»
    Что-то они начинают уставать после ранения, а до этого прут и прут на убой.
    Не исключено, что тем самым осуществляется подготовка западного общественного мнения к возможной перспективе «корейского сценария»
    А он нам нужен этот "корейский сценарий"? В последующем иметь под боком отдохнувшего, перевооруженного, обученного врага с западной помощью и ежедневно ждать от него подлянки?
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:55
    0
    Англичане заявили, что неуспех контрнаступа обусловлен зарослями по периметру заминированных площадей.
    Во как долго наступали! Всё зарости успело!