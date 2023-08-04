В прессе очень мало пишут о том, что происходит. Ситуация плохая. Это правда

Просто хочется, чтобы эта война уже закончилась. С меня хватит

Правда о том, что происходит в зоне контрнаступления ВСУ, значительно отличается от того, как события пытаются преподносить украинские власти и западные официозные СМИ. Такой вывод можно сделать, знакомясь, к примеру, с публикацией в The Daily Beast.Корреспонденты пообщались с несколькими украинскими военными в одном из тыловых госпиталей. Некий военнослужащий ВСУ по имени Андрей рассказал, как еле остался в живых в боях на Артемовском направлении. По его словам, на некоторых участках под Артемовском просто негде укрыться, так как все сравняли с землей.- подчеркнул раненый украинский военнослужащий.Издание пишет, что за два месяца контрнаступления украинские войска так и не смогли прорваться через линии российской обороны. Как рассказал раненый украинский военный, иногда ему и его сослуживцам кажется, что пробить выстроенную российской армией оборону вообще нереально.- заявил военнослужащий.Еще один раненый, по имени Иван, тоже признает, что ситуация на фронте очень тяжелая. Российско-украинский конфликт принял характер «артиллерийской дуэли», и без дополнительных вооружения и боеприпасов успехов ВСУ добиться не смогут. Украинские военные признают наличие очень больших потерь – и «двухсотыми» (погибшими), и «трехсотыми» (ранеными).Интересно, что западное издание публикует совершенно крамольные для Киева слова военнослужащих ВСУ, например, о том, что солдаты начинают уставать и что ситуация на фронте «страшная». Не исключено, что тем самым осуществляется подготовка западного общественного мнения к возможной перспективе «корейского сценария», когда Киев заставят признать невозможность достижения поставленных целей и придется заключать перемирие – не навсегда разумеется, а для того, чтобы собраться с силами, и затем вновь начать нападать на российские территории.